Что нужно знать о материнском капитале

Решением правительства программа материнского капитала был продлена до 2018 года, что обозначает, что все семьи, у которых в этом году родится ребенок, смогут получить определенную финансовую помощь от государства.

Здесь имеется в виду не получение на руки «живых» денег. Давайте разберемся, что делать с полученным сертификатом. Итак, узнать детали программы о субсидировании по ипотеке для семей с несколькими детьми можно на сайте http://mamkapital.ru/subsidii-po-ipoteke-za-rozhdenie-2-3-go-rebenka/.

Что касается сертификата, то он выдается один раз за рождение или усыновление второго или третьего ребенка. В том случае, если за второго ребенка вам уже выдали сертификат, то за третьего ребенка вы его уже не получите. В данный момент объем материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, но не исключено его увеличение в 2018 году до 480 тысяч рублей. Воспользоваться этой помощью от государства можно, когда ребенку, на которого он выдан, исполнится три года, а вот обналичить его нельзя.

На что же его можно потратить? Эта помощь может быть потрачена на образование ребенка, улучшение условий жизни, социальную адаптацию ребенка-инвалида, а также на накопительную пенсию матери.

Программа была введена в 2007 году, и за все время ее действия чаще всего сертификат использовали на улучшение жилищных условий. Кроме этого, материнский капитал можно использовать на погашение кредита по ипотеке.

Что касается процедуры по получению денег, то она весьма сложная. Для начала потребуется подготовка пакета документов для Пенсионного фонда, где и будет принято решение о выделении или об отказе в выделении денежных средств. Следует морально подготовиться, что деньги будут перечислены в течение двух месяцев, а также к тому, что могут быть отказы по причине неправильно поданных документов.

Что касается документов, то вам будет нужен паспорт, материнский сертификат, пенсионное свидетельство, а также обязательство, заверенное у нотариуса, о том, что оформление объекта недвижимости было в равных долях на абсолютно всех членов семьи. Если вы планируете потратить сертификат на улучшение жилищных условий, то не з абудьте о документах на вашу недвижимость или земельный участок.