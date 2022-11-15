Мамины помощники: какие дела можно поручить детям

Никогда не заставляйте, а просите помочь, и малыш с огромным удовольствием поможет.

Помогая маме, ребенок чувствует свою значимость в семье. Имея свои, пусть небольшие, обязанности, детки становятся сильнее. Порою, мы сами того не осознавая, занимаемся повседневной работой, выполняя ее для всех. И даже не задумываемся, что можно поручить ребенку вытрусить коврик, и от этого всем будет только хорошо.

Но прежде чем поручить – научите!

Не ругайте, наберитесь терпения, если у ребенка не получится с первого раза, покажите, объясните, как делать правильно. Хвалите, если получается.

Большая проблема многих родителей – неуверенность, что дети способны помочь. «Я быстрее сама развешу бельё» - кричит мама. А дети – хитрюги, отлично этим пользуются, отсюда и получаем, что у строгой бабули малыш грядки полоть умеет, а у хорошей мамы и чашку за собой не может помыть.

Что же можно поручить вашему ребенку?

2-3 летке под силу собрать свои игрушки, чистить зубы, расчесаться, убрать грязную одежду, сложить книги, насыпать корм питомцу, протереть пролитую воду.

4-5 лет – в добавок к вышеперечисленному, поливать цветы, протирать пыль, убрать со стола, помогать мыть посуду, застилать постель, помогать в огороде (сорвать зелень или редис), развешивать колготы, носки, майки на сушилке, доставать почту, украшать торт.

6-7 лет – подметать, наводить порядок в комнате, накрывать на стол, выносить мусор, сортировать белье, помогать готовить, протирать раковину и туалет, собирать вещи в школу.

8-9 лет – пылесосить, мыть посуду и пол, чистить овощи, выгуливать питомца, самостоятельно готовить и разогревать несложную еду, готовить чай, кофе, уметь пользоваться стиральной машиной, помогать с младшими сестрами/братьями.

10-12 лет – покупать продукты по списку, ответственно распоряжаться некрупной суммой денег, оказывать первую помощь, чистить плиту.

Можно придумать массу самых различных дел, которые ребенок будет выполнять с пользой для всей семьи. Не бойтесь давать задания и расширять этот список.

Детки, помогающие своим родителям, как правило, лучше учатся в школе.

Прививая ответственность с малых лет, мы развиваем их социальный интерес и подготавливаем детей к тому, чтобы они не боялись брать на себя ответственность за пределами дома.

При правильном воспитании ученики старше 12 лет могут полностью заменить взрослого на любом участке домашних дел. Конечно, не стоит вешать весь это список на ребенка. Должно оставаться время и на хобби, и на отдых, и, в конце концов, уроки никто не отменял.

ВАЖНО! Главное правильно, без напора, привлечь в домашние дела наравне со всеми членами семьи.

И подавайте личный пример. Дитя никогда не научится складывать свои вещи, если у вас они валяются везде!