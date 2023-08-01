ДИВЕРСИЯ ПОД ПРИКРЫТИЕМ БАРБИ. ПРОТИВНИК ПРОРВАЛСЯ ГЛУБОКО В ТЫЛ РУССКИМ

Фильм про куклу, ставшую символом "гламура", в России не показывают. Но маркетинговые продукты, связанные с фильмом, буквально заполонили русский интернет. Проникновение Барби в каждый дом далеко не безобидно – это очень опасная и разрушительная диверсия.

На выборах в Хакасии в местных телеграм-каналах кандидатов на посту губернатора представили в виде "Кенов" из "Барбиленда". В роли куклы Барби, за которую соперничают парни, сама Республика Хакасия. Параллельно "Кенами" сделали также всех лидеров парламентских политических партий России. Политикам уровнем с трубой пониже и дымом пожиже, которые тоже представили себя "Кенами" и "Барби" в социальных сетях, несть числа. Забава модная, к тому же очень простая: чтобы стать пластиковой куклой, достаточно зайти на специальный сайт, который работает совершенно бесплатно. Вслед за знаменитостями – не только политиками – бросились рисовать себя в образах Барби миллионы пользователей социальных сетей. В том числе и такие, кто искренне считает себя патриотами.

Всё это позволяет говорить о том, что "Барби" неожиданно стала важным фактором внутренней политики в России. И даже о том, что американская киноиндустрия совершила прорыв в тыл русской культуры и цивилизации. Как всякий вражеский прорыв, этот будет разрушительным и особенно опасным именно потому, что пластиковые куклы и их реклама кажутся на первый взгляд совершенно безобидными.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА СТАЛИ ПЛАСТИКОВЫМИ КУКЛАМИ. ФОТО: СКРИНШОТ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА T.ME/VYBORA

Как это возможно?

Сайт, на котором вы можете представить себя Барби или её любовником, создан не просто так, а в рамках рекламной кампании фильма про Барби. Фильм, в свою очередь, самая мощная за всё время существования знаменитой игрушки рекламная акция в поддержку куклы, которой вроде бы угрожает уход с рынка под влиянием модных веяний: Барби – белокурая блондинка в розовом, неестественно стройная, что обижает толстых негритянок, неспортивных лесбиянок и прыщавых феминисток.

Насколько плоха или хороша сама популярная кукла, насколько хороша или плоха её рекламная кампания – вопрос совершенно праздный. Нас должно интересовать другое: как так вышло, что реклама американского фильма производит в России такое мощное воздействие на умы, притом что самого фильма-то пока почти никто в России не видел? Официально в рамках санкций его нам и вовсе не собираются показывать, неофициально – понятно, покажут "пиратским" способом, но несколько позже. Фильма – нет. Сюжет его (Барби из игрушечного пластикового мира попадает в реальный) известен в пересказах. В куклы взрослые люди не играют – и, кстати, в поколении, к которому принадлежат большинство нынешних политиков в России, кукла эта не была так уж распространена. Что же заставляет взрослых людей предаваться странной забаве – делать вид, что они пластиковые куклы?

Ответ очень прост и очень неприятен. Мы с Западом, несмотря на все заявления о суверенитете и несмотря на все попытки стать свободными, всё ещё находимся в одном культурном пространстве. И в этом пространстве Запад доминирует. Он может себе позволить "отменить" русскую культуру. А мы, "задрав штаны", бежим за каждой свежей американской новинкой.

Почему это опасно

История про фильм о Барби между тем далеко не безобидна. Она придумана для рекламы конкретного продукта, и сам по себе этот продукт не более чем пошловатая игрушка для девочек младшего возраста. Но фильм, который в мировом прокате уже на этой неделе соберёт миллиард долларов США, не был бы популярен, будь он просто рекламным роликом. Его создатели не скрывают, но подчёркивают: фильм про кукол несёт мощный идеологический заряд. Барби призвана заставить зрителя (причём не маленького, а взрослого) не более не менее как вновь поверить в идеалы. А в роли идеалов – пластиковый мир пластиковых "героев". Мир идеального вечного курорта. Мир идеального торгового центра. Мир идеального потребления и идеальных потребителей.

Этот мир нарисован настолько хорошо и умело, что в самом деле кажется привлекательным. Даже в пересказе. Даже взрослым, серьёзным людям. Их представляют "Кенами" в ходе предвыборных кампаний, потому что так они станут ближе своим избирателям. Избирателю нравится мир пластиковых кукол. Избиратель в России хотел бы жить в этом мире. В этом уверены пиарщики, социологи и каждый из тех, кто ставит лайк картинкам с "Кеном", лидером фракции своей и чужой партии в социальных сетях.

"Пластмассовый мир победил", наперебой иронично цитируют публицисты. А смеяться не над чем, потому что это очень страшно – победа пластмассового мира Барби над русской культурой и повседневностью. Это ведь тот самый мир, который Запад всё время демонстрировал нам, чтобы показать своё превосходство. Тот самый мир, которого никогда не существовало в реальности. Который был не более чем витриной. Про который мы анекдоты рассказывали, помните, про мужика в аду: "не надо путать туризм с эмиграцией"? Который для немногих "избранных" всегда был обеспечен нищетой и страшной эксплуатацией большинства. Попытка построить который в России обернулась лихими девяностыми, и это мы ещё дёшево отделались.

Сколько раз мы себе всё это повторяли? Вотще. Нам хватает пластиковой куклы, чтобы понять, как легко снова оказаться под чужим враждебным влиянием. Во время войны.

Что с того?

Во времена товарища Сталина, уже после Великой Отечественной, некоторое время широко использовалось выражение "низкопоклонство перед Западом". Сталин пытался с этим явлением бороться. По большей части безуспешно. Русские люди запомнили, что радио первым изобрел не заграничный Маркони, а русский Попов, некоторые даже усвоили, что электрической лампочкой человечество обязано Яблочкову, а не Эдисону, но приоритеты приоритетами, а проникновение западной культуры приостановить не удалось. Более того, не удалось справиться с ощущением превосходства этой культуры. По крайней мере, на длинной дистанции. Понимая это, стоит ли сейчас запрещать Барби, как некогда запрещали узкие брюки?

Нет, не стоит, потому что и невозможно, и бесполезно. Но вот призвать к порядку "элиты", чтобы вытеснить Барби туда, где ей на самом деле место, в маргинальные слои культуры, вполне возможно. Но вот озаботиться импортозамещением западного поп-продукта совершенно необходимо. И трижды необходимо маркировать и Барби, и вообще всё, что исходит от глобалистов. Маркировать как продукты, предназначенные для разрушения традиционной культуры.

https://tsargrad.tv/articles/diversija-pod-prikrytiem-barbi-...