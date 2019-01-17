Не воспитывать, а любить. 3 страха родителей, придуманные ими самими

Эксперт рассказывает о том, как обуздать родительские страхи.

Иногда дети своим поведением ставят родителей в тупик. Под влиянием нахлынувшего раздражения, обиды или злости выход из него находится не всегда правильный.

АиФ.ru попросил семейного психолога Катерину Дёмину проанализировать некоторые родительские страхи:

Новости СМИ2 Если ребёнку дать свободу, он никогда не вылезет из компьютера, планшета и т.

Как в любых играх, важно учитывать возраст. Дети до 3 лет вообще не должны догадываться о существовании гаджетов. Замена ими обычных игр для малышей приведёт просто к замедлению психического и физического развития.

С 3 до 7 лет разрешаем осваивать современную технику очень дозировано и обязательно вместе со взрослым. Избегаем такого: «Вот тебе телефончик, поиграй, только не мешай мне!»

В младшем школьном возрасте допустимое время игры за компьютером — один час в день. Они же и так проводят в школе большую часть дня в очень нефизиологичной позе, потом дома делают уроки: до 8 часов в день неподвижного сидения. Это катастрофически разрушает детский позвоночник. А потом к 12 годам ребёнка начинают мучить головные боли. Это последствия длительной гиподинамии в неправильной позе.

В подростковом возрасте собственно компьютерные игры, судя по всему, отходят на второй план. В приоритете — соцсети и общение. С этим мы ничего сделать не можем. Только немножко регулировать такое времяпрепровождение, жёстко занимая позиции заботы о здоровье. Договариваться с ребёнком. Например: час гуляешь — час я тебя не трогаю.

Если ребёнок приносит из школы «двойку», родители начинают думать, что чадо надо больше контролировать и наказывать.

Родители нередко воспринимают школьные неудачи детей, как свои собственные. И вместо того, чтобы разобраться, наказывают и усиливают контроль. Не поленитесь открыть учебники и не спрашивайте ответы на вопросы в конце параграфа, а попробуйте понять, в какой момент он не смог в чём-то разобраться. Ребёнок мог проболеть установочное занятие, его могли выгнать из класса, когда учитель объяснял тему. Или учительница недолюбливает ребёнка: так тоже часто бывает. Обнаружив причину, найдёте и решение.

В такой ситуации я советую родителям задать себе вопрос: что вы чувствуете, когда ребёнок приносит «двойку»? Страх, стыд, обиду за то, что в него столько вложено сил и денег? Вы должны чувствовать небольшое огорчение за него: «Ты, наверное, расстроился?» А потом внимательно послушайте. Если нужно — предложите помощь.

Если ребёнок не будет ходить ни в какие кружки, кроме школы, то останется неучем.

Так и хочется таким родителям посоветовать: мамы и папы, займитесь уже чем-нибудь сами! Мечтали всю жизнь о танцах? Запишитесь на курсы, не надо засовывать туда ребёнка. Вышивайте крестиком, выпиливайте лобзиком, занимайтесь йогой — чем угодно. Ребёнка отдаём в кружок только после того, как он три раза, громко (а то и со слезами) попросил его туда отвести. И поклялся, что без этого он умрёт. Всё, точка. Мне иногда приходят совершенно невероятные запросы: написать программу развития для трёхмесячного ребёнка! Поначалу даже решила, что родители перепутали обозначения. Оказалось, нет.

Школа — это огромная нагрузка. И 80 % детей могут выдержать только её. После школы у ребёнка обязательно должно быть свободное время, полная «расслабуха». Пусть смотрит свои «тупые» мультики, играет за компьютером, просто на ковре валяется и балдеет... А они же уроки делают. Что совершенно бессмысленно. Мне кажется, домашние задания были изобретены в то время, когда надо было удерживать в доме детей, которые рвались на улицы, где было опасно, холодно. Поэтому относитесь к урокам и кружкам без фанатизма. Есть масса более увлекательных занятий, которыми можно заняться вместе с детьми после школы.