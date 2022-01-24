Омикрон: где лечить и что поможет

Во многих случаях ковид-инфекция, вызванная штаммом «омикрон», требует только симптоматического лечения, которое не подразумевает госпитализации и вполне осуществимо дома.

Что же, по мнению медиков, мы можем сделать сами, чтобы облегчить симптомы инфекции?

Принимать безрецептурные обезболивающие и жаропонижающие препараты. Если заболевшего человека одолевают головная боль, лихорадка, боли в теле — эти средства должны помочь.

Использовать противокашлевые и противоотечные средства. Кашель и заложенность носа вместе с насморком появляются не у всех зараженных омикрон-штаммом, но все же у многих. По мнению врачей, можно использовать для борьбы с этими симптомами безрецептурные сиропы от кашля и средства, снимающие заложенность носа – те же, которые использовали бы при простуде.

Пить много воды. Все врачи, говоря о том, как лечить ковид дома, отмечают важность хорошего увлажнения организма – это способствует его очищению от потенциально токсичных компонентов. Мужчины должны стремиться выпивать не менее 15,5 чашек жидкости в день, а женщины – 11,5 чашек. Признак должной гидратации – моча бледно-желтого цвета без особенно сильного запаха.

Отдыхать больше. Это позволяет иммунной системе аккумулировать энергию для борьбы с инфекцией, облегчает тяжесть некоторых симптомов.

Следить за уровнем кислорода в крови. Сегодня очень стоит иметь в домашней аптечке пульсоксиметр, позволяющий выявить насыщение крови кислородом (которое, в свою очередь, отражает состояние и функционал легких). Если показания прибора падают ниже 95% — необходимо связаться и проконсультироваться с врачом.

Заболевание, спровоцированное новым штаммом, часто проявляется той же клинической картиной, что и ОРВИ. Спустя пять-семь дней в состоянии человека должно наступить улучшение. Если этого не происходит и, более того, самочувствие ухудшается – возможно, заболевшему все-таки требуется госпитализации.

Тревожные симптомы:

• Одышка в покое или при небольшой физической нагрузке.

• Не проходящие приступы лихорадки.

• Крайне сильная усталость (человек не может встать с постели, утомляется и выдыхается при малейшем напряжении).

• Учащенное сердцебиение.

• Спутанность сознания.

• Посинение губ, ногтей, кожи (особенно, носогубного треугольника).

• Постоянно высокая температура выше 38 градусов.

• Показания пульсоксиметра (уровень кислорода в крови) постоянно ниже 94.

При появлении данных признаков нужно оперативно вызывать медпомощь!

Еще несколько советов

Не стоит в первые же дни сбивать температуру, если она ниже 38 градусов. В случае вирусной инфекции она лечит! Вирус перестаёт размножаться. Однако если вы плохо переносите повышенную температуру, то препарат выбора – парацетамол, причем доза не должна превышать 3 грамма в сутки. И учтите — многие популярные «порошки» тоже содержат парацетамол.

…А вот упорная долгая температура, не снимаемая жаропонижающими — явный повод обращения к врачу.

Помните — аспирин противопоказан детям и беременным, у препаратов типа вольтарена, ипобруфена, нурофена и прочих НСПВС много побочных эффектов, особенно для пожилых. Если все же их приходиться принимать при сопутствующем болевом синдроме, то обязательно вместе с препаратами типа Омепразола (омез), защищающих слизистую желудка.

При насморке идеально промывать нос соляными растворами — они доступны в аптеках, их можно приготовить и самому. Если же решили прибегнуть к сосудосуживающим каплям – помните, они быстро вызывают привыкание и ими нельзя пользоваться более 3-5 дней!

Боль и першение в горле. Существует большой выбор полосканий (хлоргексидин, мирамистин по несколько раз в день), пастилок, леденцов…. Главное — не принимайте антибиотики. Это не бактериальная ангина, тут вирус! На вирусы антибиотики не действуют, а вот получить резистентность (нечувствительность) к антибиотикам или их побочное явление — можно очень быстро.

При более выраженных симптомах заболевания рекомендуются противовирусные препараты с широким спектром активности — такие как, например, умифеновир. Также возможно применение капель в нос с Интерфероном-альфа 2Б. Но вообще многие врачи говорят, что обычная солодка сильнее хвалёных арбидолов и им подобных. Растение обладает мощным противовирусным свойством широкого спектра, а заодно снижает риск свалиться в цитокиновый шторм. Кстати, солодка эффективна и против гриппа, который сейчас гуляет параллельно ковиду.

Омикрон в большом количестве размножается в ротовой полости. Поэтому снизить вирусную нагрузку могут стоматологические ополаскиватели полости рта, содержащие антисептики, такие как цетилпиридиния хлорид.

И напоследок

Может показаться, что штамм омикрон не опаснее простого ОРЗ, но это все-таки не так. Как и прочие штаммы COVID-19, он может вызвать пневмонию, тромбоз, другие тяжёлые осложнения, привести к летальному исходу. За время, прошедшее с начала пандемии, врачи убедились: при всех штаммах жизни спасает вакцинация!

Прививайтесь и вовремя ревакцинируйтесь — это в ваших жизненных интересах.