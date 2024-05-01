К школе готов? Психолог рассказала, как понять, пора ли ребенку в 1 класс

Стартовала запись в школку будущих первоклассников. Сегодня в школу идут и до 7 лет, и после 8. А как понять, готов ли конкретный ребенок к школе? Как это проверить, aif.ru рассказала психолог Елена Маракаткина

Начиная с апреля, родители атакуют подступы к школам, чтобы выбрать самое престижное заведение своим детям. Но зачастую забывают о том, что даже самое лучшее образовательное учреждение не оправдает возложенных на него надежд, если сам ребенок элементарно не готов стать учеником. Как показывает статистика, более 60% детей, которые идут в школу ранее 7 лет, не готовы к обучению. Так, может, не спешить?

Будь готов!

Если ваш шестилетка умеет читать, писать и считать, это, конечно, хорошо. Но, оказывается, совершенно этого недостаточно для того, чтобы оценить его готовность к школьному обучению. Вернее, эти навыки вовсе не могут служить подтверждением его психологической готовности выполнять новую социальную роль — ученика. Оценивать надо совершенно другие умения.

По словам нашего эксперта, психолога Маракаткиной, психологическая готовность ребенка к школе должна включать в себя следующие моменты:

— Учебная мотивация.

Чтобы оценить этот параметр, не надо спрашивать у ребенка, хочет ли он идти в школу. Он там еще не был, поэтому не знает. А если говорит, что да, хочет, возможно, просто старается соответствовать родительским ожиданиям. Чтобы на самом деле прояснить вопрос с мотивацией, ответьте себе на вопрос, насколько любознателен ваш ребенок, хочет ли он узнавать что-то новое, задаёт ли он вам много вопросов,. И, наконец, что немаловажно — а готов ли он потрудиться, чтобы приобрести новый навык.

— Саморегуляция поведения. Оцените, способен ли ребенок проявлять силу воли и регулировать свои действия. Поиграйте в школу, взяв на себя роль педагога. И посмотрите, способен ли ваш малыш внимательно слушать инструкцию и стараться выполнить задание, даже если ему хочется отвлечься, поговорить или заняться чем-то другим.

— Развитие познавательных процессов. Эти моменты важнее, чем навыки письма и чтения. Первым делом требуется оценить:

— память ребенка. Если он хорошо запоминает стихи, может пересказать сказку, назвать изученные картинки, — значит, с памятью проблем нет..

— внимание. Ребенок может сосредоточенно прописывать элементы в тетрадочке, слушать рассказ, объяснение, копировать картинку, находить отличия в двух с виду одинаковых картинках.

— мышление. Малыш легко делит предметы на группы, может найти лишнюю картинку из четырех, составить историю по картинке, продолжить предложение, установить логические связи между парами слов.

— умение общаться. Пойдете с малышом гулять на детскую площадку — пронаблюдайте за ним, как он взаимодействуют с другими людьми. Будущий ученик должен уважительно относится к взрослым, уметь слышать просьбы, договариваться со сверстниками, включаться в совместную игру, деятельность.

Если что-то из этих умений, навыков, процессов «хромате», лучше не торопиться вести ребенка в школу, а еще год потратить на то, чтобы «прокачать» недостающие «скиллы».

Тест для родителей

Чтобы точно понять, пора или нет вашему шестилетке за парту, или лучше еще немного походить в дошколятах, наш эксперт предлагает небольшой тест. Отвечайте на вопросы ДА или НЕТ Ответ Да — 1 балл. Ответ НЕТ — 0 баллов

Ребенок может:

1. Услышать вас с первого раза и сразу выполнить просьбу

2. Выполнять действие, которое ему не очень интересно 20-25 минут (смотреть спектакль, убирать вещи и т.д.)

3. Удерживать внимание на задании 15 — 20 минут, не отвлекаться, не крутиться, не переключаться на другую тему

4. Дома сам убирать игрушки, некоторые вещи

5. Может скопировать простой рисунок с образца

6. Продолжить простой орнамент по клеточкам или узор, соблюдая закономерность

7. Назвать числа, которые стоят перед или после выбранного вами в пределах 10

8. Назвать, какое время года следует за весной и какое перед...зимой ()время года можно выбрать произвольно).

9. Составить рассказ по картинкам

10. Логично объяснить, почему главный герой в сказке поступил именно так

11. Дать обобщающее название группе предметов (огурец, помидор, лук — овощи, калина, малина — ягоды и т. д.)

12. Играть с удовольствием в школу, выполнять задания. При этом может с легкостью отложить игрушки в сторону

13. Дружно играть с другими ребятами без взрослых

14. Подойти к знакомому взрослому и о чем-то спросить или попросить

Посчитайте количество баллов

Если у вас получилось менее 13 баллов, то, скорее всего, есть параметры, по которым ребенок ещё не готов к обучению в школе. Успеете ли вы за оставшиеся 4 месяца их подтянуть? Если не уверены — взвесьте свое решение еще раз. Если все-таки, несмотря на низкий результат теста, вы все еще горите желанием как можно скорее определить своего ребенка в первый класс, хотя бы проконсультируйтесь по этому поводу с детским психологом.