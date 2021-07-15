Российское высшее образование и «модные западные штучки»

Откуда в Высшей школе экономики (ВШЭ) взяться фундаментальным знаниям, если там сейчас твердят, что для студента важны не столько сами знания, сколько умения их применять, т. е. так называемые «компетенции». Потому все бакалавриаты, какие только можно (и «государственное муниципальное управление», ГМУ), перевели в статус практикоориентированных с урезанием часов на теоретические дисциплины.

А еще прошло «обнуление» самих дисциплин, хотя конечно вопрос дискуссионный: нужно ли бакалавру Высшего института управления изучать геополитику и теорию межгосударственных отношений — когда-то было, потом убрали. Да вот ведь какая «неожиданность» — если человек не ЗНАЕТ теорию, то он и не сможет УМЕТЬ на практике…

Увы, «эффективные менеджеры» от образования в министерствах путают ВУЗ и ПТУ/Техникум. Для повышения качества образования нужно хотя бы два простых шага для начала сделать — расширить объем часов на базовые теоретические науки и отказаться от увлечения «новыми образовательными технологиями», которые по сути изначально — это старые западные разработки для узких задач. Например, т. н. «визуализация» подачи материала — изначально предназначалась для умственно отсталых подростов, у которых проблемы с формированием теоретического мышления.

Такой человек не поймет абстракции, не способен со слов составить образ того, о чем ему рассказывают, ему надо увидеть, буквально все увидеть, чтобы хоть как-то осмыслить. Если применять эту технологию к нормальному человеку, получим обратный эффект — приучаем мозг к упрощенной форме усвоения информации.

Или «игровые формы», коворкинги и т. д. — это же технология для детского сада! Когда дети еще не приучены ни к дисциплине, ни замотивированы на учебу. Их можно заинтересовать только игрой, и то там главное даже не столько научение знаниям, сколько социализация, работа в коллективе (коворкинг). Важны эти навыки для ребенка? Конечно! Но это задача детсада и школы! Но если мы применяем этот метод к уже повзрослевшему человеку, получим на выходе инфантильную личность, у которого наличествуют трудности концентрации на серьезных задачах, а лучшим преподавателем он будет считать клоуна из цирка или Жванецкого — «потому что интересно рассказывает».

Сейчас грядет новая напасть — «эффективные менеджеры» узнали, что на Западе есть технология Liberal Arts. Это когда в вузе нет факультетов в привычном понимании, а есть набор преподавателей и их дисциплин, и вот студент сам себе «собирает» из этих дисциплин «индивидуальную траекторию образования». Красиво звучит? Красиво… Можно на этом внедрении госпремию получить за реформу образовательного процесса в стране? Можно. Да вот только стараются не афишировать, что Liberal Arts — это изначально вообще-то про училища искусств, где готовят художников, музыкантов, отчасти режиссеров и «литераторов». Вот там да, мастер-класс конкретного человека — мастера своего дела, чей стиль оптимален для твоих природных наклонностей, гораздо важнее, чем серия дисциплин у «случайных людей».

Но в России Liberal Arts готовятся тотально применить ко всем вузам. Кончено, за исключением «силовых», там до сих пор дальновидно сохранили советскую пятилетнюю систему. В армии было внедрили западную бригадную систему управления войсками, но быстро отыграли назад к традиционной русской/советской дивизионной. Быстро поняли, что безопасность государства не поле для экспериментов с модными западными штучками. На гуманитарное образование смотрят иначе, увы, принципиально иначе…

Профессор Илья Леонидов, специально для EADaily

Источник