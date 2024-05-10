Сырки глазированные домашние

Подготовьте жирный творог, сливочное масло, сахарную пудру и молочный шоколад. Смешайте творог, хорошо размягчённое, но не растаявшее, масло и сахарную пудру.

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Блендером перебейте эти продукты- должна получится однородная творожная масса.

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Кусочки молочного шоколада поместите в миску и растопите в микроволновке или на водяной бане. Стенки и донышки силиконовых формочек для кексов смажьте тонким слоем шоколада. Для этого удобно использовать кисточку. Формочки поставьте на 5-7 минут в морозилку. Затем достаньте их и покройте стенки и донышки вторым слоем шоколада, снова поставьте в морозилку, минут на 5.

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Достаньте формочки, разложите в каждую творожную массу, сглаживая поверхность. Если к этому моменту оставшийся шоколад застыл, снова его растопите и залейте или смажьте поверхность каждого сырка. Поставьте сырки в холодильник (на этот раз именно в холодильник, а не в морозилку- творожная начинка замерзать не должна).

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Примерно через час десерт можно будет освободить от формочек. Это делается элементарно, застывший шоколад без проблем освобождается от силикона.

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Домашние глазированные сырки можно пробовать!

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Приятного вам и вашим деткам аппетита!!!