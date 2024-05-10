Сырки глазированные домашние

Ингредиенты
Творог - 200 г
Сливочное масло - 30 г
Сахарная пудра - 30 г
Молочный шоколад - 140 г
- 354 кКал
- 1 ч. 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте жирный творог, сливочное масло, сахарную пудру и молочный шоколад. Смешайте творог, хорошо размягчённое, но не растаявшее, масло и сахарную пудру.
Блендером перебейте эти продукты- должна получится однородная творожная масса.
Кусочки молочного шоколада поместите в миску и растопите в микроволновке или на водяной бане. Стенки и донышки силиконовых формочек для кексов смажьте тонким слоем шоколада. Для этого удобно использовать кисточку. Формочки поставьте на 5-7 минут в морозилку. Затем достаньте их и покройте стенки и донышки вторым слоем шоколада, снова поставьте в морозилку, минут на 5.
Достаньте формочки, разложите в каждую творожную массу, сглаживая поверхность. Если к этому моменту оставшийся шоколад застыл, снова его растопите и залейте или смажьте поверхность каждого сырка. Поставьте сырки в холодильник (на этот раз именно в холодильник, а не в морозилку- творожная начинка замерзать не должна).
Примерно через час десерт можно будет освободить от формочек. Это делается элементарно, застывший шоколад без проблем освобождается от силикона.
Домашние глазированные сырки можно пробовать!
Приятного вам и вашим деткам аппетита!!!
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