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Сырки глазированные домашние

Если ваш ребёнок любит глазированные сырки, приготовьте ему этот десерт самостоятельно. Творожные сырки в шоколаде, приготовленные в домашних условиях, получаются намного полезнее, так как в них нет таких добавок, которыми могут похвастаться их магазинные сородичи. Эти сырки очень вкусные, ароматные и готовятся легко, поэтому смело готовьте и будьте уверены — всё получится!

Ингредиенты

Творог - 200 г

Сливочное масло - 30 г

Сахарная пудра - 30 г

Молочный шоколад - 140 г

  • 354 кКал
  • 1 ч. 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте жирный творог, сливочное масло, сахарную пудру и молочный шоколад. Смешайте творог, хорошо размягчённое, но не растаявшее, масло и сахарную пудру.

Ингредиенты для домашних глазированных сырков
Фото 1

Блендером перебейте эти продукты- должна получится однородная творожная масса.

Начинка для глазированных сырков
Фото 2

Кусочки молочного шоколада поместите в миску и растопите в микроволновке или на водяной бане. Стенки и донышки силиконовых формочек для кексов смажьте тонким слоем шоколада. Для этого удобно использовать кисточку. Формочки поставьте на 5-7 минут в морозилку. Затем достаньте их и покройте стенки и донышки вторым слоем шоколада, снова поставьте в морозилку, минут на 5.

Формочки с шоколадом
Фото 3

Достаньте формочки, разложите в каждую творожную массу, сглаживая поверхность. Если к этому моменту оставшийся шоколад застыл, снова его растопите и залейте или смажьте поверхность каждого сырка. Поставьте сырки в холодильник (на этот раз именно в холодильник, а не в морозилку- творожная начинка замерзать не должна).

Выложить творожную начинку
Фото 4

Примерно через час десерт можно будет освободить от формочек. Это делается элементарно, застывший шоколад без проблем освобождается от силикона.

Домашний глазированный сырок, фото
Фото 5

Домашние глазированные сырки можно пробовать!

Рецепт домашних глазированных сырков
Фото 6

Приятного вам и вашим деткам аппетита!!!

Рецепт домашних глазированных сырков
Фото 7
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