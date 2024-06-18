Заигравшиеся. Как оторвать ребенка в каникулы от компьютера?

Зачастую детей подсаживают на игры сами родители. О том, как спасаться, рассуждает Дима Зицер, доктор педагогических наук (Ph.D.), филолог, режиссёр, директор «Института неформального образования INO».

Запретный плод

Юлия Борта, «АиФ»: Сейчас каникулы, и родители уже истрепали себе нервы, отгоняя детей от гаджетов. Новости СМИ2

Дима Зицер: Для начала задайте себе вопрос: неужели ребёнку так плохо дома или со сверстниками, что он при первой возможности ныряет в виртуальный мир? Компьютер — это такой побег, когда ничего другого нет. А ещё спросите себя: вы хотите оторвать ребёнка от компьютера, чтобы он что делал?

— Занялся бы чем-то более полезным...

— А полезное с точки зрения родителей — это Тургенева почитать? Дети ничем не отличаются от нас. Мы оставляем одно дело ради другого, только если оно очень интересное или важное. Когда такого нет, его нужно создать. Единственное же, что мы можем нашим детям предложить, — это школьный список книг для чтения на лето. Родители лежат на диване перед ТВ или с тем же смарт­фоном, а ребёнку говорят: «Иди почитай». Это звучит как «Отстань от меня!». Жёст­кие запреты — тоже дорога в тупик. Тем самым вы создаёте запретный плод, который слаще всего остального. Конечно, у нас хватит сил заставить ребёнка на время не подходить к компьютеру, бить по рукам, отнимать любимую игрушку. Чем это кончается? Испорченными отношениями, ­враньём, ненавистью к той самой книге, а то и к родителям.

— Но с Интернетом и играми родителям сложно соперничать.

— Это, как говорят на сленге наши дети, такая родительская отмаза. Я не преуменьшаю проблему компьютерных игр — и взрослые могут уйти в них с головой надол­го. Папа ученика нашей школы как-то пожаловался, что сын подсел на майнкрафт (компьютерная игра. — Ред.). Мальчик долго болел и за это время втянулся, папа решил выяснить, что его там так интересует, залез в игру и вышел... через три дня.

Как спасаться? Помнить, что жизнь прекрасна, она тоже цветная и удивительная. И не забывать демонстрировать это ребёнку. Поэтому садимся и вспоминаем, что мы любим, и приглашаем в этот мир детей. И они, радост­но повизгивая, начнут вместе с папой ходить на рыбалку, печь с мамой пироги, ездить на велосипеде, возможно, читать книжки, ходить в кино или приглашать к себе гостей...

Это новые горизонты и впечатления. В компьютере они уже были, а тут — другое.

Охота за детьми

— Некоторые оценками воспитывают: получил двойку — неделю без компьютера.

— Это всё равно что воспитывать проститутку: «Oтдаюсь за оценки». Мы, взрослые, часто не успеваем задуматься и мелем какую-то чушь. Это какую же мотивацию мы создаём! «Я тебе продам то, что ты любишь, за то, что ты будешь делать то, что не любишь». Ну разве мы хотим, чтобы наши дети были продажными до такой степени?

— Разработчики пытаются завлечь детей всё более хитрыми способами. Недавно обновили игру по мотивам японского мультика, который уже запрещали, потому что дети после просмотра начинали биться в судорогах и прыгать из окон...

— В нашу личную жизнь всё время влезают и будут влезать ещё больше. Все будут охотиться за нашими деньгами, свободным временем. Научите ребёнка этому противостоять. А для этого надо установить с ним такие отношения, чтобы он вам верил. Постараться меньше врать. И тогда в тот момент, когда вы ему скажете: «Эта игра совершенно дурацкая», — он вас услышит.

— В Китае решили бороться с игроманией, отправляя детей в лагеря по типу армейских: там они ходят в форме, царит жёст­кая дисциплина. Может, нам перенять их опыт?

— Если и сработает такая замена, то лишь на короткое время. Собирать детей в лагеря, заставлять маршировать... Как вы помните, это было опробовано много раз в истории, советской ли, нацистской, и каждый раз кончалось плохо. Так что нет, только человеческие отношения. Иначе ничего не получится.

Мнение эксперта

Весло вместо айпада

— Как ещё ото­рвать детей от компьютера и Интернета? Поможет путешествие, — уверен Матвей Шпаро, известный путешественник. — Если ребёнок с папой идёт в поход, они очень многому могут научиться друг у друга.

Утром надо встать и самим еду на костре приготовить, научиться ставить палатку, ориентироваться на местности — это же здорово! И всё это без планшета и ТВ.

Такие походы сближают. А может, после путешествия география станет его любимым школьным предметом. Вернувшись в школу, ребёнок удивит одноклассников необычными фотографиями и рассказами. Необязательно ехать за тридевять земель.

В средней полосе России много интересных мест. В Рязанской области есть река Пра, которая протекает по Мещёрскому национальному парку. Можно арендовать байдарки и отправиться в 3-4-дневный сплав. В Калужской области есть похожая река Угра. Новичкам стоит заранее почитать специальную литературу или взять с собой опытных друзей-туристов.