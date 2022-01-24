Гречаники - блюдо украинской кухни, которое готовится из мясного фарша с добавлением вареной гречки. Пропорции фарша и гречки можно варьировать в зависимости от предпочтений. Гречаники можно готовить как обычные котлеты или тушить в соусе, тогда они будут мягче и сочнее. Особенно хорош рецепт гречаников с грибным соусом, но и другие соусы тоже хорошо подходят. Я приготовила гречаники с домашним томатным соусом, получилось очень вкусно, сочно и ароматно.

Вам потребуется:

500 г мяса (я использовала филе индейки);

150 г гречневой крупы;

2 яйца;

2 луковицы;

200 г томатного соуса*;

соль, перец - по вкусу;

мука для панировки;

растительное масло для обжаривания.

Как готовить:

1. Гречневую крупу перебрать, вымыть. Всыпать в кипящую подсоленную воду и отварить до готовности. Остудить.

2. Мясо пропустить через мясорубку с одной луковицей. Добавить в фарш яйца, соль и перец по вкусу, тщательно вымесить.

3. Соединить мясной фарш с гречкой, снова хорошо перемешать.

4. Из фарша сформовать котлеты, запанировать их в муке и обжарить полученные гречаники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки (как на фото).

Влить томатный соус и прогреть. Домашний томатный соус можно заменить покупным томатным соусом или томатной пастой, разведенной с водой в соотношении 1:1. 6. В сковороду с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут. Гречаники, приготовленные по этому рецепту, получаются аппетитными, сытными и очень вкусными. 5. Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.Влить томатный соус и прогреть. Домашний томатный соус можно заменить покупным томатным соусом или томатной пастой, разведенной с водой в соотношении 1:1. 6. В сковороду с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут. Гречаники, приготовленные по этому рецепту, получаются аппетитными, сытными и очень вкусными.

Приятного аппетита!

Автор: Наташа Имшенецкая