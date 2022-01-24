Гречаники - блюдо украинской кухни, которое готовится из мясного фарша с добавлением вареной гречки. Пропорции фарша и гречки можно варьировать в зависимости от предпочтений. Гречаники можно готовить как обычные котлеты или тушить в соусе, тогда они будут мягче и сочнее. Особенно хорош рецепт гречаников с грибным соусом, но и другие соусы тоже хорошо подходят. Я приготовила гречаники с домашним томатным соусом, получилось очень вкусно, сочно и ароматно.
Вам потребуется:
500 г мяса (я использовала филе индейки);
150 г гречневой крупы;
2 яйца;
2 луковицы;
200 г томатного соуса*;
соль, перец - по вкусу;
мука для панировки;
растительное масло для обжаривания.
Как готовить:
1. Гречневую крупу перебрать, вымыть. Всыпать в кипящую подсоленную воду и отварить до готовности. Остудить.
2. Мясо пропустить через мясорубку с одной луковицей. Добавить в фарш яйца, соль и перец по вкусу, тщательно вымесить.
3. Соединить мясной фарш с гречкой, снова хорошо перемешать.
4. Из фарша сформовать котлеты, запанировать их в муке и обжарить полученные гречаники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки (как на фото).
5. Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Влить томатный соус и прогреть. Домашний томатный соус можно заменить покупным томатным соусом или томатной пастой, разведенной с водой в соотношении 1:1. 6. В сковороду с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут. Гречаники, приготовленные по этому рецепту, получаются аппетитными, сытными и очень вкусными.
Приятного аппетита!
Автор: Наташа Имшенецкая
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