Как родителям побороть негативные эмоции

Представляют ли наши чувства опасность? Нет. Но большинство из нас боится сильных чувств. Как своих, так и чувств детей. Почему же это происходит?

Сила эмоциональных реакций иногда ошеломляет. Иногда нам хочется кого-то ударить.

И если мы идем на поводу у наших эмоций, позволяя себе отшлепать ребенка , крикнуть на супруга или сорваться на коллегу по работе, мы сильно жалеем о таких поступках. Бывают моменты, когда мы не можем выдерживать сильные эмоции и срываемся на близких людях. При этом мы оправдываем свои действия, обвиняя во всем окружающих.

Нужно ли подавлять эмоции? Нет. Ведь когда мы подавляем чувства и эмоции, возрастает вероятность того, что мы будем действовать, исходя из них. Эмоции – это реакция на происходящее. Конечно, другие люди не могут навязать нам эмоции – они принадлежат нам, и они возникают, когда мы интерпретируем события определенным образом.

Но для организма эмоции реальны, поскольку они вызывают выделение гормонов стресса. Когда мы подавляем свои чувства, а не признаем их, они начинают переполнять нас. В какой-то момент управлять эмоциями становится невозможно, и мы теряем контроль над ними и происходящим вокруг.

К счастью, можно научиться управлять эмоциями и найти здоровый способ проявлять их.

Позвольте себе чувствовать все эмоции, но не руководствуйтесь ими в своих действиях. Научившись контролировать эмоции, мы сможем контролировать и свое поведение. Подавляя эмоции, мы теряем возможность сознательно их контролировать, поэтому они могут неожиданно вспыхнуть и привести к нежелательным поступкам.

Конечно, проще сказать, чем сделать. Если в детстве родители не помогали научиться управлять эмоциями, это может показаться невозможным. К счастью, со временем управлять чувствами и эмоциями получается всё легче, потому что вы буквально «перепрограммируете» свой мозг. Рассмотрим несколько рекомендаций, как это сделать.

Совет № 1. Разрешите себе и ребенку чувствовать все эмоции

Замечайте их. Принимайте их. Признавайте как неотъемлемую часть человеческой психики. Злиться, переживать, кричать, смеяться, плакать – всё это обычные эмоциональные проявления в жизни человека. Вы ошибаетесь, если думаете, что ребенку полезно жить в атмосфере подавления чувств и эмоций.

Совет № 2. Контролируйте своё поведение

Даже если вы признаете, что ваш ребенок может испытывать ревность к своему маленькому брату, это не означает, что он может бить его. Даже если вы признаете, что вас раздражают капризы двухлетнего ребенка, это не значит, что вы можете на него кричать.

Совет № 3. Поймите, что эмоции приходят и уходят

То, что вы сегодня чувствуете что-то, вовсе не значит, что вы будете чувствовать то же самое завтра. Не привязывайтесь к своим чувствам. Вы не «злой» или «грустный». Просто в данный момент вы чувствуете злость или грусть. Вы сильнее самых сильных своих эмоций.

Совет №4. Не принимайте чувства на свой счет

Если ребенок проявляет злость по отношению к вам, это не значит, что эта злость направлена лично на вас. Если вы злитесь на супруга, это вовсе не означает, что он неправ. Не следует вообще искать виноватых под влиянием негатива.

Совет № 5. Обращайте внимание на то, как вы защищаетесь от эмоций

Когда люди грустят, обижаются или разочарованы, им бывает трудно выдерживать эти чувства, поэтому они испытывают злость. Тогда они шлепают ребенка, обвиняют супруга или говорят что-то нелицеприятное о своих коллегах. Злость – это способ защиты, реакция организма на гормоны стресса. Оставайтесь в контакте со своими скрытыми чувствами страха или грусти, и злость пройдет.

Совет № 6. Не поддавайтесь желанию действовать, исходя из своих чувств

Когда вам необходимо срочно действовать, вы находитесь под влиянием гормонов стресса. Остановитесь и сделайте несколько глубоких вдохов. Не предпринимайте никаких действий. Если сильные эмоции испытывает ребенок, не кричите на него: в таких ситуациях он защищается и не готов сотрудничать (когда ребенок плохо себя чувствует, он плохо себя ведет). Не предпринимайте действий, о которых вы можете пожалеть, когда негативные эмоции улягутся (например, не разрывайте отношения с партнером или не увольняйтесь с работы).

Совет № 7. Поймите, нельзя делать выводы на основании негативных эмоций

«Мой муж не любит меня», «Начальник не ценит мою работу», «Мой ребенок вырастет хулиганом» и другие «утверждения» – это не более, чем ваши домыслы, вызванные влиянием момента и негативных переживаний.

Совет № 8. Обращайте внимание на свои чувства в спокойном состоянии

Дышите глубоко, принимайте свои чувства, прочувствуйте их – так вы поможете им выйти наружу. Таким образом, вы исцелитесь от старых эмоциональных травм и избавитесь от эмоционального груза.

Совет № 9. Рассматривайте свои эмоции как информацию для размышлений

Это мотивирует вас на то, чтобы решить проблему, когда вы успокоитесь. Например, когда вы расстроены, вы можете считать правильным заставить ребенка сделать что-то так, как вы этого хотите. Но, когда вы успокоитесь, то найдете более эффективный способ достижения взаимопонимания.

Совет № 10. Помните, что стрессовые ситуации – не лучшее время для решения серьезных проблем

Когда ситуация накаляется, начните с того, что помогите всем успокоиться и почувствовать себя в безопасности. Затем найдите такое решение, от которого выиграют все. Позаботьтесь о том, чтобы подобная ситуация не повторялась в будущем.

Ребенок учится управлять эмоциями у вас. И ваш пример дает ему понять, что эмоции – это неотъемлемая часть человека, и ими можно управлять. Прислушивайтесь к ним, но не давайте власти над собой. В конце концов, это всего лишь чувства.