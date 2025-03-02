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Детские наказания: 4 «можно» и 8 «нельзя»

Обойтись совсем без наказаний мечтает каждая мама, но порой одних объяснений и убеждений оказывается недостаточно. Какие виды наказаний допустимы, а к каким нельзя прибегать ни при каких обстоятельствах?

Мама двух детей, инженер-химик
Ребенок
Источник: ru.freepik.com

Правила кнута

Многое зависит от ребенка: наказание, которое для одного может стать травмой на всю жизнь, другой даже не заметит.

Но есть принципы, которых стоит придерживаться всем родителям.

  • Если без наказания можно обойтись, не наказывайте ребенка

Если вы видите, что ребенок и так испытывает чувство вины и раскаяние, наказание излишне. Иногда достаточно того, чтобы он понял причину вашего недовольства его поведением.

  • Наказание должно быть соразмерно проступку

Взвешивайте проступок и наказание, которое за ним последует. Несоразмерно тяжелое наказание может привести к обратному результату – ребенок обидится, ожесточится и не испытает никакого раскаяния.

  • Наказание должно быть однократным и иметь конкретные сроки

Если вы однажды уже наказали ребенка за его шалость, не стоит снова и снова возвращаться к этой теме. Если за плохое поведение вы уже лишили ребенка просмотра любимых мультфильмов, не стоит добавлять к этому новые «санкции». Лучше обговорить, какой конкретный срок имеет назначенное вами наказание, и строго его придерживаться.

  • Нельзя наказывать за случайные проступки

Наказания заслуживают только намеренные проступки. После случайной оплошности достаточно объяснить, какие эмоции вы испытываете по этому поводу.

  • Наказание должно следовать сразу за проступком

Отложенные наказания имеют слабое – если не сказать обратное – воспитательное воздействие. Ребенок не понимает, за что его наказывают.

  • Объясняйте!

Не забывайте подробно объяснять, что именно вызвало ваше недовольство и почему наказание будет именно таким. Часто дети просто не понимают правил поведения, и нарушают их по незнанию.

  • Говорите ребенку о том, что вы его любите

Главное: после наказания не забудьте еще раз сказать ребенку, что вы недовольны не им самим, а его поведением. Но вы все равно очень его любите и надеетесь, что проступок больше не повторится.

Самые безопасные наказания:

  • Лишить любимого занятия. Это может быть просмотр мультфильмов, прогулка, игра, визит в гости. Главное – не устанавливать чрезмерные сроки наказания.
  • Дать исправить последствия своих шалостей. Это может быть очень эффективным: промучившись с оттиранием пятна на диване, ребенок в следующий раз постарается быть аккуратнее.
  • Дать подумать и сделать выводы. Важно, чтобы ребенок мог рассказать, в чем именно был не прав и почему постарается больше так не поступать.
  • Полезная работа по дому. Дополнительная домашняя работа может стать хорошим уроком – особенно, если проступок ребенка связан с неряшливостью или небрежностью.

Как наказывать нельзя:

  • недопустимо любое физическое воздействие;
  • оскорбление и унижение;
  • повышение голоса;
  • игнорирование;
  • запугивание;
  • демонстративное лишение внимания;
  • наказания в присутствии посторонних людей;
  • лишение еды, питья, сна, одежды и других первичных потребностей.
Когда наказание осталось позади, не забудьте о примирении и объятиях. Подчеркните, что вы по-прежнему любите ребенка и искренне надеетесь, что наказания в вашей семье больше не понадобятся.
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