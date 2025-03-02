Детские наказания: 4 «можно» и 8 «нельзя»

Правила кнута
Многое зависит от ребенка: наказание, которое для одного может стать травмой на всю жизнь, другой даже не заметит.
- Если без наказания можно обойтись, не наказывайте ребенка
Если вы видите, что ребенок и так испытывает чувство вины и раскаяние, наказание излишне. Иногда достаточно того, чтобы он понял причину вашего недовольства его поведением.
- Наказание должно быть соразмерно проступку
Взвешивайте проступок и наказание, которое за ним последует. Несоразмерно тяжелое наказание может привести к обратному результату – ребенок обидится, ожесточится и не испытает никакого раскаяния.
- Наказание должно быть однократным и иметь конкретные сроки
Если вы однажды уже наказали ребенка за его шалость, не стоит снова и снова возвращаться к этой теме. Если за плохое поведение вы уже лишили ребенка просмотра любимых мультфильмов, не стоит добавлять к этому новые «санкции». Лучше обговорить, какой конкретный срок имеет назначенное вами наказание, и строго его придерживаться.
- Нельзя наказывать за случайные проступки
Наказания заслуживают только намеренные проступки. После случайной оплошности достаточно объяснить, какие эмоции вы испытываете по этому поводу.
- Наказание должно следовать сразу за проступком
Отложенные наказания имеют слабое – если не сказать обратное – воспитательное воздействие. Ребенок не понимает, за что его наказывают.
- Объясняйте!
Не забывайте подробно объяснять, что именно вызвало ваше недовольство и почему наказание будет именно таким. Часто дети просто не понимают правил поведения, и нарушают их по незнанию.
- Говорите ребенку о том, что вы его любите
Главное: после наказания не забудьте еще раз сказать ребенку, что вы недовольны не им самим, а его поведением. Но вы все равно очень его любите и надеетесь, что проступок больше не повторится.
Самые безопасные наказания:
- Лишить любимого занятия. Это может быть просмотр мультфильмов, прогулка, игра, визит в гости. Главное – не устанавливать чрезмерные сроки наказания.
- Дать исправить последствия своих шалостей. Это может быть очень эффективным: промучившись с оттиранием пятна на диване, ребенок в следующий раз постарается быть аккуратнее.
- Дать подумать и сделать выводы. Важно, чтобы ребенок мог рассказать, в чем именно был не прав и почему постарается больше так не поступать.
- Полезная работа по дому. Дополнительная домашняя работа может стать хорошим уроком – особенно, если проступок ребенка связан с неряшливостью или небрежностью.
Как наказывать нельзя:
- недопустимо любое физическое воздействие;
- оскорбление и унижение;
- повышение голоса;
- игнорирование;
- запугивание;
- демонстративное лишение внимания;
- наказания в присутствии посторонних людей;
- лишение еды, питья, сна, одежды и других первичных потребностей.
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