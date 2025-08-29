РЕБЁНОК.РУ
Баклажаны с греческим йогуртом (запеченные)

Для тех, кто в сезон ищет рецепты с баклажанами, у меня есть один низкокалорийный вариант - запекаем баклажаны под греческим йогуртом со специями и чесноком. Получается чудесное ароматное блюдо, которое можно есть как самостоятельно, так и подавать на гарнир к мясу или птице.

Ингредиенты

Баклажаны - 400 г

Йогурт греческий - 150 г

Соль - по вкусу

Хмели-сунели - 1/3 ч.

л.

Чеснок - 2-3 зубчика

  • 39 кКал
  • 25 мин.
  • Б: 2.32
  • Ж: 1.1
  • У: 4.71

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые продукты для запекания баклажанов с греческим йогуртом.

 

Фото 1

 

 

Для начала сделаем йогуртовую заливку.

 

В мисочку отправьте йогурт, добавьте по вкусу соль и хмели-сунели, а затем добавьте измельчённый на мелкой тёрке чеснок.

 

Фото 2

 

 

Тщательно смешайте все составляющие заправки и пока отставьте её в сторонку. Пусть все вкусы дружатся-женятся.

 

Фото 3

 

 

А пока займёмся баклажанами.

 

Их нужно вымыть и нарезать кружочками толщиной примерно по 1,5 сантиметра.

 

Фото 4

 

 

Кружочки баклажанов выложите в форму для запекания немного внахлёст.

 

Фото 5

 

 

Сверху распределите йогуртовую заливку. Важно, чтобы она попала на все кусочки баклажанов, так как мы их ничем не приправляли.

 

Фото 6

 

 

Разогрейте духовку. Отправьте баклажаны в разогретую духовку и запекайте до готовности.

 

Температура запекания - 180-200°С. Время ориентировочно - около 20-25 минут.

 

Подрумянить можно и посильнее, это дело вкуса.

 

Фото 7

 

 

Запеченные баклажаны с греческим йогуртом готовы, прошу к столу!

 

Фото 8

 

 

Блюдо получается низкокалорийным, так как готовили мы баклажаны без капли масла.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

Баклажаны с греческим йогуртом (запеченные)
