Баклажаны с греческим йогуртом (запеченные)

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все необходимые продукты для запекания баклажанов с греческим йогуртом.
Для начала сделаем йогуртовую заливку.
В мисочку отправьте йогурт, добавьте по вкусу соль и хмели-сунели, а затем добавьте измельчённый на мелкой тёрке чеснок.
Тщательно смешайте все составляющие заправки и пока отставьте её в сторонку. Пусть все вкусы дружатся-женятся.
А пока займёмся баклажанами.
Их нужно вымыть и нарезать кружочками толщиной примерно по 1,5 сантиметра.
Кружочки баклажанов выложите в форму для запекания немного внахлёст.
Сверху распределите йогуртовую заливку. Важно, чтобы она попала на все кусочки баклажанов, так как мы их ничем не приправляли.
Разогрейте духовку. Отправьте баклажаны в разогретую духовку и запекайте до готовности.
Температура запекания - 180-200°С. Время ориентировочно - около 20-25 минут.
Подрумянить можно и посильнее, это дело вкуса.
Запеченные баклажаны с греческим йогуртом готовы, прошу к столу!
Блюдо получается низкокалорийным, так как готовили мы баклажаны без капли масла.
Приятного аппетита!
