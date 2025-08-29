Баклажаны с греческим йогуртом (запеченные)

Соберите все необходимые продукты для запекания баклажанов с греческим йогуртом.

Для начала сделаем йогуртовую заливку.

В мисочку отправьте йогурт, добавьте по вкусу соль и хмели-сунели, а затем добавьте измельчённый на мелкой тёрке чеснок.

Тщательно смешайте все составляющие заправки и пока отставьте её в сторонку. Пусть все вкусы дружатся-женятся.

А пока займёмся баклажанами.

Их нужно вымыть и нарезать кружочками толщиной примерно по 1,5 сантиметра.

Кружочки баклажанов выложите в форму для запекания немного внахлёст.

Сверху распределите йогуртовую заливку. Важно, чтобы она попала на все кусочки баклажанов, так как мы их ничем не приправляли.

Разогрейте духовку. Отправьте баклажаны в разогретую духовку и запекайте до готовности.

Температура запекания - 180-200°С. Время ориентировочно - около 20-25 минут.

Подрумянить можно и посильнее, это дело вкуса.

Запеченные баклажаны с греческим йогуртом готовы, прошу к столу!

Блюдо получается низкокалорийным, так как готовили мы баклажаны без капли масла.

Приятного аппетита!