Страшно вспомнить: 13 опасных развлечений из детства

Дети обычно чувствуют себя неуязвимыми, что бы они при этом ни делали. Когда пользователь соцсети Reddit под ником u/wetw1lly попросил вспомнить, «какую самую опасную вещь вы делали, когда были ребенком, но не осознавали, что это опасно, пока не выросли», тысячи людей просто завалили его рассказами.
Читая эти истории, хочется сказать: «Просто чудо, что все обошлось. И как здорово, что родители ни о чем не знали».
1. «Мы нашли заброшенное здание, вокруг которого валялась куча асбестовой плитки. Разбивать эти плитки ребром ладони одним ударом было очень весело»
2. «Мы любили играть в дартс нестандартным способом — бросать дротики, целясь поверх головы того, кто стоял, прижавшись к мишени, и смотреть, кто дольше всех продержится»
3. «В средней школе мы играли в одну игру: одевались в темную одежду и ложились на дорогу перед едущим автомобилем. Побеждал тот, кто продержится и не убежит дольше всех. Когда об этом узнали родители, было много неприятностей. К счастью, никто не пострадал»
4. «Я хотела быть Мэри Поппинс. Я взяла дядин зонтик, раскрыла его, подняла над головой и спрыгнула с крыши дровяного сарая. Высота там была около восьми футов (почти два с половиной метра)»
5. «Мы с сестрой остались в машине, пока мама пошла в магазин. Мы придумали такое развлечение: поставили авто на нейтралку и позволили ему катиться назад, а одна из нас при этом вылезала и толкала его вперед. Мы совершенно не понимали, что это может привести к аварии на парковке»>
6. «Я каждый день залезал на верхушку дерева, которое росло у нас на заднем дворе. Не знаю его высоту, но оно возвышалось высоко над крышей»
7. «Я спустился вниз по школьной лестнице, сидя по-турецки на перевернутом вверх ножками столе»
8. «Я один раз засунул металлический ключ в розетку. Полетели искры, ключ обуглился и розеткой больше было нельзя пользоваться. Думаю, я легко отделался»
9. «Я росла на ферме, и у нас там были гигантские, высоченные тюки сена. Мы перепрыгивали с одного стога сена на другой и старались при этом еще сфотографироваться в полете. Несколько раз было так, что я почти промахнулась — и это было по-настоящему опасно, потому что если упадешь между тюков, то либо ударишься о землю, либо порежешься о сено, либо застрянешь между тюков или раскачаешь их так, что они упадут и погребут тебя под собой»
10. Мы с лучшей подругой на огромной скорости катались на роликах с холма за ее домом. Внизу дорога петляла, со слепыми поворотами со всех сторон. Это было невероятно опасно и глупо. Если бы из-за угла вывернула машина, когда мы летели с холма вниз — мы не успели бы затормозить.
11. «Это действительно очень глупо, но когда мне было семь лет, я заснул в ковше экскаватора. Я играл на стройке позади нашего дома, когда строители ушли на обед, устал и заснул. Когда я проснулся, надо мной нависали два испуганных строителя, которые спрашивали: “С тобой все в порядке, сынок? Где ты живешь?” Но я просто встал и без всяких объяснений перепрыгнул через забор»
13. Когда мне было шесть лет, я самостоятельно пересек четырехрядную автостраду, еле увернувшись от грузовика. Мы с папой гуляли, и на полпути он встретил своего коллегу, с которым остановился поболтать. А я решил, что не хочу пропускать мультик про покемонов, и срезал путь к дому, перейдя автотрассу. Папа, не найдя меня рядом с собой, запаниковал, искал меня везде, пока не обнаружил на нашем крыльце, потому что у меня не было ключей. Я был очень горд собой, а на папе лица не было.
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