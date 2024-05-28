Страшно вспомнить: 13 опасных развлечений из детства

Дети обычно чувствуют себя неуязвимыми, что бы они при этом ни делали. Когда пользователь соцсети Reddit под ником u/wetw1lly попросил вспомнить, «какую самую опасную вещь вы делали, когда были ребенком, но не осознавали, что это опасно, пока не выросли», тысячи людей просто завалили его рассказами.

Вот некоторые из них. Повторять категорически не рекомендуется!