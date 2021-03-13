МБУ Школа № 23 структурное подразделение Д/с «Жар – птица» г.Тольятти
Воспитатель Сипкина Л.В.
|
Квест – игры «В гости к Мальвине»
Участники: дети старшей группы, воспитатель группы.
Задачи:
· Закреплять знания о правилах дорожного движения на улице.
· Классифицировать разные виды транспорта.
· Закрепить правила поведения в общественном транспорте.
· Вспомнить дорожные знаки: «ремонт дороги», «перекресток», «автобусная остановка», «пункт питания», «место стоянки», «пункт первой медицинской помощи».
· Расширять знания о светофоре.
· Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность.
· Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию коммуникативных навыков.
· Способствовать развитию речи детей.
Виды детской деятельности:
Коммуникативная, познавательно – исследовательская, восприятие художественной литературы, двигательная деятельность.
Сюжет квест – игры: Буратино торопится в гости к Мальвине. Дети помогают Буратино по ходу выполняя задания, двигаясь по территории детского сада.
Роли: Буратино, Светофорик, Мальвина – дети подготовительной группы.
Ведущий: воспитатель группы
Дети: ребята старшей группы.
Правила игры:
· Задание выполняет вся команда
· Задание читает воспитатель
· Время выполнения одного задания 5 минут
· За каждый правильный ответ команда получает подарок для Мальвины
Место проведения: территория детского сада: участок группы, спортивная площадка, участок соседней группы.
Материал и оборудование: иллюстрации с видами транспорта, дорожными знаками, руль, костюм для ребенка «Светофор», «Буратино», «Мальвина», флажки красного, желтого, зеленого цвета
|
|
Содержание деятельности
|
Время
|
Методические указания
|
1
|
В группу к ребятам приходит Буратино и просит помочь проводить его в гости к Мальвине
|
1минута
|
Буратино: «Здравствуйте ребята, меня пригласила в гости Мальвина, а я не знаю, как попасть к ней домой, вы меня не проводите?»
Дети: «Да, поможем.»
|
2
|
Дети вместе с Буратино выходят на участок, и педагог проводит разминку
|
2 минуты
|
Вос – ль: «Ну что, ребята, перед дорогой надо провести разминку, вспомним правила дорожного движения»
ИГРА «ЭТО Я, ЭТО Я, ЭТО ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ…»
Кто из вас идет вперед
Кто бежит вперед так скоро,
Кто из вас, идя домой,
Знает кто, что красный свет –
Кто из вас в вагоне тесном
Кому дорога не почём, кто выбегает за мячом? (молчат)
У кого терпенья нет, подождать красный свет? (молчат)
|
3
|
Воспитатель обсуждает с детьми виды транспорта, на котором можно отправиться путешествовать и правила поведения в нём. После правильного ответа дети получают подарок для Мальвины - цветок
|
5 минут
|
Вос – ль: «На чём можно отправиться в путь?»
Дети: «На транспорте»
Вос – ль: «Какой транспорт вы знаете?»
Дети: «Воздушный, наземный, подземный, водный»
Вос – ль: «Какой транспорт перевозит пассажиров?»
Дети: « Пассажирский»
Вос – ль: «Напомните Буратино правила поведения в общественном транспорте»
Дети:
· Сначала нужно выпустить людей
· Зайдя в транспорт нельзя задерживаться у дверей.
· Уступать место старшим
· В транспорте нельзя есть и мусорить
· Во время движения держаться за поручни
· Запрещается шуметь и бегать по салону
|
4
|
Буратино берёт руль, дети вместе с воспитателем встают парами, под музыку отправляются в путь и оказываются на спортивной площадке, где их ждёт следующее задание
|
5минуты
|
Вос – ль: «Но вот остановка, пора вылезать, выходите ребята, будем отдыхать. »
Буратино: «Ой, что я вижу, какие - то необычные знаки»
Вос – ль: «Давайте, ребята, поможем Буратино разобраться со знаками»
Дети: «Эти знаки можно встретить на дороге»
В ос – ль: «Буратино, послушай, я сейчас буду загадывать загадки, а дети показывать отгадки»
ЗАГАДКИ ПРО ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Знак повесили с рассветом,
Чтобы каждый знал об этом:
Здесь ремонт идёт дороги -
Берегите свои ноги!
(Ремонт дороги)
Дороги здесь встречаются
И снова разбегаются.
(Перекресток)
Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто - то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое?
(Автобусная остановка)
Долго ехали, устали,
И желудки заурчали,
Это нам они признались,
Что давно проголодались.
Не прошло пяти минут
Знак висит – обедай тут.
(Пункт питания)
Я знаток дорожных правил
Я машину здесь поставил
На стоянке у ограды
Отдыхать ей тоже надо
(Место стоянки)
Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница.
Сто серьезных докторов
Там вам скажут: "Будь здоров!"
(Пункт первой медицинской помощи)
Вос – ль: «Молодцы, ребята, справились с заданием»
|
5
|
Воспитатель находит ещё конверт с заданием, где дети должны собрать знаки: «Подземный переход» и «Наземный переход» и рассказать об их назначении)
|
5 минут
|
Вос – ль: «Здесь есть ещё конверт, а в нём лежат ещё знаки. Кто поможет их собрать?»
Вос - ль: «Молодцы, пора в дорогу, садимся в автобус и отправляемся дальше.»
|
6
|
Выбегает ребёнок – светофорик
|
5 минут
|
Буратино: «Ой, что за трёхглазое чудо появилось перед нами?»
Дети: «Это светофор»
Буратино: «Светофор, ты, пожалуйста, нас не задерживай, мы торопимся в гости к Мальвине.»
Светофорик: «Я хочу проверить, знаете ли вы, что означают мои сигналы»
Вос – ль: «Хорошо, послушай, что расскажут тебе дети»
Светофор
У любого перекрестка
Нас встречает светофор
И заводит очень просто
С пешеходом разговор:
Cвет зеленый - проходи!
Желтый - лучше подожди!
Если свет зажжется красный -
Значит,
Двигаться опасно!
Стой!
Пускай пройдет трамвай,
наберись терпенья.
Изучай и уважай правила движенья.
Л.Лущенко
Светофорик: «Молодцы, тогда поиграйте со мной.»
ИГРА «СВЕТОФОР»
Светофорик: «Если я покажу красный флажок, вы должны замереть на месте, если жёлтый – вы хлопаете в ладоши, если зелёный, то шагаете на месте.»
Светофорик: «Хорошо повеселились, а кто может ответить ещё на один вопрос?
Кто подменит меня, если я сломаюсь?»
Дети: «Инспектор – регулировщик.»
Светофорик: «Справились вы и с этим заданием, теперь можно и в дорогу.»
|
7
|
Дети двигаются дальше, и приходят на соседний участок, где стоит домик, за ним сидит Мальвина. Мальвина встречает гостей.
Дети дарят букет цветов Мальвине, танцуют польку под музыку из м\ф «Буратино». Мальвина приглашает детей в группу пить чай.
|
5 минут
|
Вос – ль: «Вот и приехали к Мальвине.»
Мальвина: «Спасибо, большое за букет цветов, а теперь я приглашаю вас пить чай.
МБУ Школа № 23 структурное подразделение Д/с «Жар – птица» г.Тольятти
Воспитатель Сипкина Л.В.
Свежие комментарии