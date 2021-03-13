Квест – игры «В гости к Мальвине»

Дети вместе с Буратино выходят на участок, и педагог проводит разминку

Вос – ль: «Ну что, ребята, перед дорогой надо провести разминку, вспомним правила дорожного движения»

ИГРА «ЭТО Я, ЭТО Я, ЭТО ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ…»

Кто из вас идет вперед

только там, где переход? (это я, ...)

Кто бежит вперед так скоро,

Что не видит светофора? (молчат)

Кто из вас, идя домой,

Держит путь по мостовой? (молчат)

Знает кто, что красный свет –

Это значит – хода нет? (это я…).

Кто из вас в вагоне тесном

Уступает старшим место? (это я, ...)

Кому дорога не почём, кто выбегает за мячом? (молчат)

У кого терпенья нет, подождать красный свет? (молчат)