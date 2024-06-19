«Мама-контейнер»: почему она нужна каждому ребенку, и как ею стать

Контейнирование эмоций ребенка — одна из важнейших задач мамы (папы, другого близкого взрослого). Семейный психолог Ирина Чеснова, автор книги «Воспитание любовью. Как стать для своих детей большим и сильным взрослым», объясняет, что это значит и как это правильно делать.

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«Контейнирование» — что это? Новости СМИ2

«Контейнер» — это особое место в родительской психике, которое заполнено или не до конца заполнено нашими собственными переживаниями, чувствами, желаниями. И если этот «контейнер» не забит под завязку и там остается хоть немного свободного места, нашим детям, считай, повезло. Значит, это место — для них: для их переживаний, эмоций и состояний.

Это пространство, куда ребенок может «принести» любые свои чувства, с которыми ему сложно (страшно, невыносимо) справляться. Где он может их «разместить» и прожить, ощущая поддержку того, кто больше и крепче, чем он. Кто не будет запрещать плакать, злиться, горевать, выдержит детскую ярость, слезы, обиду, страх или боль, даст опору, утешение и безопасность.

Контейнирование — это помощь и сопровождение в проживании сильных чувств.

Поэтому так важно, чтобы в родительской душе было место для детских чувств. Сначала мы проживаем чувства вместе — называем, помогаем справиться, — а потом дети начинают это делать сами. И получают бесценный опыт: если кто-то рядом раз за разом выдерживал меня с моей агрессией, страхами, рыданиями, — со мной все в порядке, я могу выдержать себя тоже.

Как это делать

Итак, когда мы контейнируем ребенка, мы:

Отражаем ситуацию. «Ты собирал(а)-собирал(а) головоломку, но ничего не получается» Называем и нормализуем чувства. «Конечно, это дико злит / очень обидно, хочется все бросить». Когда чувство названо, оно перестает быть таким бездонным и пугающим. Утешаем, сочувствуем. При необходимости ограничиваем нежелательное поведение. И думаем вместе, как можно себе помочь: «Давай выдохнем, поднимем и резко опустим руки, чтобы сбросить напряжение, потом сядем и подумаем над головоломкой вместе. Если нужно, я тебе помогу».

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А иногда можно ничего не говорить. А просто быть рядом, обнимать, гладить.

Почему это сложно

Не всем удается быть «контейнером» для эмоций своего ребенка. Одни пугаются бурной реакции, другие раздражаются и злятся, третьи испытывают чувство вины, а четвертые пытаются резко прекратить «эти психи», потому что не могут их вынести.

источник: Freepik

Если мы «в ресурсе», то можем быть чуткими, отнестись спокойно, утешить, поддержать. А если проваливаемся в усталость и личную боль, то — увы.

Мы не можем быть вместительным «контейнером» для ребенка, если наш собственный эмоциональный «контейнер» перегружен.

В нас слишком много подавленных чувств и переживаний, и состояния/запросы ребенка мы просто не в состоянии вместить и «переварить».

Почему «контейнер» переполняется

Все дело в том, что когда-то мы не могли предъявить свои состояния близким взрослым, высвободить, «выгрузить их», получить помощь и облегчение. А потому многие чувства оказались замороженными, заблокированными, застрявшими.

Мы носим их в себе годами, они запечатаны в теле, стоят в горле — как символ того, что все, места нет.

И если ребенок пытается «разместить» свои эмоции в нашем и без того переполненном «контейнере», последняя капля оказывается роковой: все выкипает, переливается, происходит взрыв.

О чем важно помнить

Очень важно обращать внимание на собственный «контейнер». Что в нем находится? Какие состояния ребенка я не в силах вынести? Как помочь себе и ему?

Помощь себе заключается в том, чтобы по возможности «разгружать» свое эмоциональное пространство — через медитативные практики, душевные разговоры и все то, что помогает проживать чувства и перерабатывать переживания, в том числе давние.

заключается в том, чтобы по возможности «разгружать» свое эмоциональное пространство — через медитативные практики, душевные разговоры и все то, что помогает проживать чувства и перерабатывать переживания, в том числе давние. Помощь ребенку — это, в первую очередь, понимание и принятие того, что любой родитель изредка выпадает из позиции большого и сильного взрослого, не выносит какие-то проявления ребенка. Вы не исключение, это нормально. Хорошо бы в такие минуты (или после) посочувствовать себе и ему: «Сейчас нам обоим непросто, но мы это переживем. С тобой все хорошо. Я тебя люблю».

Принято считать, что отражение и проговаривание чувств должно действовать на ребенка как волшебная палочка: мол, благодаря этому ребенок Принято считать, что отражение и проговаривание чувств должно действовать на ребенка как волшебная палочка: мол, благодаря этому ребенок быстро успокоится , прекратит буянить или истерить. Это не так.

Цель проговаривания — дать понять ребенку, что его видят, слышат, что его эмоции признаются.

Это помогает ему лучше понимать себя и находить способы справляться с сильными чувствами, не блокируя их. Если же фраза «ты сейчас злишься» говорится формально, как способ изменить неугодное поведение, это очень чувствуется. Какое послание получает ребенок? Все то же: «Я не могу тебя выдержать, давай я скажу “волшебные слова”, и ты перестанешь».

Проговаривание чувств — это не манипуляция. Это предложение реальной помощи.