«Мама-контейнер»: почему она нужна каждому ребенку, и как ею стать

«Контейнирование» — что это?
«Контейнер» — это особое место в родительской психике, которое заполнено или не до конца заполнено нашими собственными переживаниями, чувствами, желаниями. И если этот «контейнер» не забит под завязку и там остается хоть немного свободного места, нашим детям, считай, повезло. Значит, это место — для них: для их переживаний, эмоций и состояний.
Контейнирование — это помощь и сопровождение в проживании сильных чувств.
Поэтому так важно, чтобы в родительской душе было место для детских чувств. Сначала мы проживаем чувства вместе — называем, помогаем справиться, — а потом дети начинают это делать сами. И получают бесценный опыт: если кто-то рядом раз за разом выдерживал меня с моей агрессией, страхами, рыданиями, — со мной все в порядке, я могу выдержать себя тоже.
Как это делать
Итак, когда мы контейнируем ребенка, мы:
- Отражаем ситуацию. «Ты собирал(а)-собирал(а) головоломку, но ничего не получается»
- Называем и нормализуем чувства. «Конечно, это дико злит / очень обидно, хочется все бросить». Когда чувство названо, оно перестает быть таким бездонным и пугающим.
- Утешаем, сочувствуем. При необходимости ограничиваем нежелательное поведение. И думаем вместе, как можно себе помочь: «Давай выдохнем, поднимем и резко опустим руки, чтобы сбросить напряжение, потом сядем и подумаем над головоломкой вместе. Если нужно, я тебе помогу».
А иногда можно ничего не говорить. А просто быть рядом, обнимать, гладить.
Почему это сложно
Не всем удается быть «контейнером» для эмоций своего ребенка. Одни пугаются бурной реакции, другие раздражаются и злятся, третьи испытывают чувство вины, а четвертые пытаются резко прекратить «эти психи», потому что не могут их вынести.
Если мы «в ресурсе», то можем быть чуткими, отнестись спокойно, утешить, поддержать. А если проваливаемся в усталость и личную боль, то — увы.
Мы не можем быть вместительным «контейнером» для ребенка, если наш собственный эмоциональный «контейнер» перегружен.
Почему «контейнер» переполняется
Все дело в том, что когда-то мы не могли предъявить свои состояния близким взрослым, высвободить, «выгрузить их», получить помощь и облегчение. А потому многие чувства оказались замороженными, заблокированными, застрявшими.
Мы носим их в себе годами, они запечатаны в теле, стоят в горле — как символ того, что все, места нет.
И если ребенок пытается «разместить» свои эмоции в нашем и без того переполненном «контейнере», последняя капля оказывается роковой: все выкипает, переливается, происходит взрыв.
О чем важно помнить
Очень важно обращать внимание на собственный «контейнер». Что в нем находится? Какие состояния ребенка я не в силах вынести? Как помочь себе и ему?
- Помощь себе заключается в том, чтобы по возможности «разгружать» свое эмоциональное пространство — через медитативные практики, душевные разговоры и все то, что помогает проживать чувства и перерабатывать переживания, в том числе давние.
- Помощь ребенку — это, в первую очередь, понимание и принятие того, что любой родитель изредка выпадает из позиции большого и сильного взрослого, не выносит какие-то проявления ребенка. Вы не исключение, это нормально. Хорошо бы в такие минуты (или после) посочувствовать себе и ему: «Сейчас нам обоим непросто, но мы это переживем. С тобой все хорошо. Я тебя люблю».
Цель проговаривания — дать понять ребенку, что его видят, слышат, что его эмоции признаются.
Это помогает ему лучше понимать себя и находить способы справляться с сильными чувствами, не блокируя их. Если же фраза «ты сейчас злишься» говорится формально, как способ изменить неугодное поведение, это очень чувствуется. Какое послание получает ребенок? Все то же: «Я не могу тебя выдержать, давай я скажу “волшебные слова”, и ты перестанешь».
Проговаривание чувств — это не манипуляция. Это предложение реальной помощи.
Фото на обложке: Freepik
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