Новогодний стол времен СССР: как это было

Один из вариантов встретить праздник — отметить его в стиле Советского Союза с салатами оливье и селедкой под шубой. Food.ru рассказывает, какая еда была обязательной для празднования Нового года несколько десятилетий назад.
Какие салаты и закуски были на столе
Про популярные новогодние салаты из советских времен, например, классический оливье и «Мимозу», слышали, наверное, все.
- селедка под шубой;
- салат «Мимоза», в состав которого входили рыбные консервы: обычно сайра в масле или шпроты;
- классический холодец
- шпроты: их выкладывая на кусочках ржаного хлеба;
- бутерброды с красной икрой;
- заливная рыба, ее рецепт довольно сложный: чтобы приготовить рыбу вкусно, нужно мастерски владеть кулинарным делом.
Старшее поколение помнит, что продукты на праздник не покупали, а буквально доставали. Обзавестись в преддверии Нового года палкой сырокопченой колбасы или хорошим сыром считалось удачей. А если домой приносили консервы, будь то шпроты, икра или зеленый горошек для салата оливье, их бережно хранили до конца декабря. Баночки шпрот в масле или красной икры были по-настоящему ценными.
Интересный факт
Рецептов салата оливье множество. В советское время это было связано с недоступностью некоторых ингредиентов. Так, согласно истории, оригинальный оливье предполагал наличие в составе языка и красной икры. В советском варианте их заменили вареной колбасой и морковью. Именно такой рецепт салата оливье дошел до наших дней.
Горячие блюда — основа застолья
Главный праздник в году в советское время отмечали, как правило, дома. И ни одно новогоднее застолье в Советском Союзе не обходилось без горячего — салаты и шпроты не могли заменить основные блюда.
В каждой семье были фирменные рецепты. Например, если хозяйке удавалось найти хороший кусок телятины или свинины, его запекали в духовке целиком или порционно и подавали, например, с картофельным пюре.
Популярностью пользовался классический рецепт мяса по-французски. Также на советский праздничный ужин могли подать запеченного гуся или тушеный с мясом картофель.
В некоторых регионах страны на новогодних праздниках было принято лепить пельмени. 31 декабря к делу подключалась вся семья, ведь масштабы приготовления были немаленькими: за новогодним столом могло собраться много гостей.
Полуфабрикаты выставляли на балкон, чтобы они подмерзли на морозе, а перед подачей варили в больших кастрюлях.
Популярные советские десерты
В советское время не было такого выбора магазинных сладостей, как сейчас. Поэтому у каждой хозяйки была заветная тетрадка с рецептами, где, кроме прочего, описывались секреты приготовления тортов и пирожных.
Интересный факт
В специальных формах хозяйки готовили родным и гостям слоеные трубочки с белковым кремом, вафли со сгущенкой или знаменитое печенье «Орешки». Рецепты бережно хранились и передавались друзьям.
Настоящим деликатесом, как шпроты, были консервированные ананасы. Эту сладость ценили и могли позволить себе только на праздники. Для многих советских людей такая баночка становилась настоящим символом праздника.
Не обходились и без мандаринов, аромат которых и у жителей современной России ассоциируется с зимними праздниками, равно как и салат оливье. Яркий мандарин стал символом этой ночи.
Напитки на советский новогодний ужин
На новогодний стол обязательно ставили шампанское. И хотя тот напиток был слабо похож на благородное французское вино, его покупали, прежде всего, как дань традициям. Открывали торжественно, за несколько мгновений до боя курантов. Также нередко на столе оказывался и более крепкий алкоголь — коньяк или водка.
Если в семье не было заготовок, в качестве напитков подавали морсы и компоты из замороженных ягод или сушеных фруктов. А любой советский ребенок радовался лимонаду «Буратино».
Что можно сделать?
Устроить тематическую вечеринку в стиле СССР и подать популярную еду того времени: салат оливье, шпроты, запеченную курочку. Не забудьте соответствующим образом украсить квартиру и подобрать подходящие наряды. Сориентироваться помогут старые фото, которые есть практически в каждой семье.
Екатерина Опарина
Источник: Food.ru
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