Новогодний стол времен СССР: как это было

Старшее поколение помнит, что продукты на праздник не покупали, а буквально доставали. Обзавестись в преддверии Нового года палкой сырокопченой колбасы или хорошим сыром считалось удачей. А если домой приносили консервы, будь то шпроты, икра или зеленый горошек для салата оливье, их бережно хранили до конца декабря. Баночки шпрот в масле или красной икры были по-настоящему ценными.