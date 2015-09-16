5 чаёв для хорошего самочувствия

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Мы подготовили подборку чаев для тех, кто очень нервничает и страдает высоким артериальным давлением. При правильном заваривании эти напитки расслабляют и снимают усталость, снижают давление и дарят ощущение свежести.

Те Гуанинь

Чаевод Вей Цинь ежедневно утром и вечером подносил три чашки свежего чая бодхисатве Гуанинь. Однажды во сне Гуанинь указала ему на чайное деревце. Утром чаевод нашёл то место и отсадил черенок в металлический горшок. Через несколько лет Вей собрал первый урожай, заварил листья и угостил ароматным чаем своего учителя, который и назвал чай Те Гуанинь, что значит Железная Бодхисатва Гуанинь.

Чай Те Гуанинь эффективно снижает давление при правильном заваривании, обладает нежным цветочным ароматом, плотным вкусом и настоем бирюзового цвета. Для заваривания нужна мягкая вода и капелька внимательности.

Как заварить Те Гуанинь:

• Согрейте воду до кипения, но не дайте ей вскипеть. Перелейте в прогретый термос.

• Прогрейте посуду.

• Засыпьте 1 ложку чая (7 г на 100-150 мл посуду) в гайвань (чашка с крышкой), залейте горячей водой на 10-15 секунд, затем слейте через сито воду в чахай (сервировочный сосуд) и разлейте по чашкам. Эта заварка служит лишь для омовения посуды.

• Встряхните чай в гайвани, дайте ему постоять и раскрыться в горячей посуде несколько секунд.

• Снова залейте чай водой, сразу же перелейте в чахай и разлейте по чашкам. Эту заварку уже можно пить.

• Заваривайте Те Гуанинь ещё 5-7 раз, постепенно увеличивая время настаивания по несколько секунд.