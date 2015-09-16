5 чаёв для хорошего самочувствия

Алексей Бородин
Мы подготовили подборку чаев для тех, кто очень нервничает и страдает высоким артериальным давлением. При правильном заваривании эти напитки расслабляют и снимают усталость, снижают давление и дарят ощущение свежести.
Те ГуаниньЧаевод Вей Цинь ежедневно утром и вечером подносил три чашки свежего чая бодхисатве Гуанинь. Однажды во сне Гуанинь указала ему на чайное деревце. Утром чаевод нашёл то место и отсадил черенок в металлический горшок. Через несколько лет Вей собрал первый урожай, заварил листья и угостил ароматным чаем своего учителя, который и назвал чай Те Гуанинь, что значит Железная Бодхисатва Гуанинь.
Чай Те Гуанинь эффективно снижает давление при правильном заваривании, обладает нежным цветочным ароматом, плотным вкусом и настоем бирюзового цвета. Для заваривания нужна мягкая вода и капелька внимательности.
• Согрейте воду до кипения, но не дайте ей вскипеть. Перелейте в прогретый термос.
• Прогрейте посуду.
• Засыпьте 1 ложку чая (7 г на 100-150 мл посуду) в гайвань (чашка с крышкой), залейте горячей водой на 10-15 секунд, затем слейте через сито воду в чахай (сервировочный сосуд) и разлейте по чашкам. Эта заварка служит лишь для омовения посуды.
• Встряхните чай в гайвани, дайте ему постоять и раскрыться в горячей посуде несколько секунд.
• Снова залейте чай водой, сразу же перелейте в чахай и разлейте по чашкам. Эту заварку уже можно пить.
• Заваривайте Те Гуанинь ещё 5-7 раз, постепенно увеличивая время настаивания по несколько секунд.
АлишаньПосле революции в Китае 1949 года многие чаеводы нашли себе применение на Тайване, продолжая совершенствовать свои знания чая. Улун Алишань выращивают в чистом районе национального парка Алишань на высотах 1000-1400 метров. Большие сочные зелёные листья обрабатывают, скручивая в небольшие тугие комочки. При заваривании Алишань даёт яркий золотисто-жёлтый настой, уникальный фруктовый аромат и сладкий долгий вкус. Правильно заваренный Алишань расслабляет и снимает усталость, снижает давление и дарит ощущение свежести. Лучшее время для заваривания Алишаня – ранний вечер.
Как заваривать Алишань:
• Согрейте воду до кипения, но не дайте ей вскипеть. Перелейте в прогретый термос.
• Засыпьте ложку чая (около 5-7 г на 100-120 мл посуду) в чайник, залейте горячей водой на 10-15 секунд, затем слейте через сито промывку в чахай (сервировочный сосуд) и разлейте по чашкам. Эта заварка служит лишь для омовения посуды.
• Встряхните чайник, дайте чаю постоять и раскрыться в горячей посуде.
• Снова залейте водой заварочный чайник, сразу же перелейте в чахай и разлейте по чашкам. Эту заварку уже можно пить.
• Заваривайте Алишань ещё 5-7 раз, постепенно увеличивая время настаивания по несколько секунд.
ХейчаХейча или тёмный чай – один из любимых чаёв в Тибете. Говорят, 600 лет назад караван с чаем, шедший по Великому Шёлковому Пути, попал под сильный дождь, чай вымок, и караванщики, решив что товар испорчен, бросили его в ближайшей деревушке. Через год в той деревне случилась эпидемия дизентерии и несколько человек заварили тот чай, решив, что терять им уже нечего. Крестьяне вылечились, и вся деревня с благодарностью пила с тех пор этот замечательный чай.
Чуть позже технологию выдержки усовершенствовали, а недавно учёные исследовали состав бактерий и обнаружили полезные пробиотики, помогающие пищеварению. Кроме этого хейча отлично бодрит и снижает давление. Хейча имеет аромат старины, запах старых книг и мебели, сладковатый вкус и тёмно-коричневый цвет настоя.
• Согрейте воду до кипения, но не дайте ей вскипеть. Перелейте в прогретый термос.
• Прогрейте посуду.
• Засыпьте ложку чая (около 8-10 г) в гайвань (чашка с крышкой), залейте горячей водой на 10-15 секунд, затем слейте воду, используя сито в чахай (сервировочный сосуд) и по чашкам. Эта заварка служит лишь для омовения посуды.
• Встряхните чай в гайвани, дайте ему постоять и раскрыться в горячей посуде.
• Снова залейте водой, настаивайте несколько секунд, перелейте в чахай, и разлейте по чашкам. Эту заварку уже можно пить.
• Заваривайте хейча ещё 5-7 раз, постепенно увеличивая время настаивания по несколько секунд, а последние заварки настаивайте минуту и дольше.
Зелёный шен пуэр
Пуэр – наиболее древний вид чая, его способы приготовления не меняются уже больше 1000 лет. Это чай со старых или древних деревьев, его собирают на высоте 1500-2200 метров, обрабатывают в течение нескольких недель и дают немного вылежаться. Вопреки странным басням, пуэр не хранят в земле. Шен (то есть зелёный) пуэр обладает целым набором полезных свойств: укрепляет зубы и кости, тонизирует, чистит сосуды и делает их эластичными, помогает снижать вес и избавиться от сахарозависисимости, уменьшает тягу к табаку, улучшает пищеварение и снижает давление. Хороший шен пуэр пахнет травами, осенним лесом и летним лугом, в пустой чашке медово-цветочные ароматы, на вкус он сладковатый с горчинкой. Для того чтобы получить удовольствие от традиционного китайского чая и не навредить себе, его следует правильно заварить. Только умеренный (не слабый, но и не крепкий) настой снижает давление!
Как заваривать зелёный шен пуэр:
• Согрейте воду до кипения, но не дайте ей вскипеть. Перелейте в прогретый термос.
• Прогрейте посуду: заварник, сито, чашки.
• Расщепите прессованный пуэр, раскрошите кусочек пальцами. Засыпьте чай (8-10 г на 100-150 мл) в заварник (чайник, гайвань, френч-пресс) и залейте горячей водой на 10-15 секунд, затем слейте через сито воду в чахай (сервировочный сосуд) и по чашкам. Эта заварка служит лишь для омовения посуды.
• Встряхните пуэр в заварнике, дайте ему постоять и раскрыться в горячей посуде.
• Снова залейте водой, настаивайте несколько секунд, перелейте в чахай и разлейте по чашкам. Эту заварку уже можно пить.
• Заваривайте шен пуэр ещё 7-10 раз, постепенно увеличивая время настаивания по несколько секунд, а последние заварки настаивайте минуту и дольше
Фиолетовый пуэр
Фиолетовый пуэр ещё называют пурпурным и делают из листочков красно-фиолетового оттенка. Такие листья появляются на чайных деревьях в особо жаркие годы, это своего рода защитный механизм растений от высокой солнечной активности. Фиолетовые чайные листья высоко ценятся в Китае, чай из них описан в древнейшем чайном трактате 8 века, его любят и сейчас, считая, что фиолетовый пуэр способен продлить молодость. В фиолетовых чайных листьях содержится много антоцианов, которые помогают снизить уровень артериального давления, уменьшить головную боль и понизить уровень липидов – основную причину инсультов. Остаётся только найти хороший фиолетовый пуэр, правильно его заварить и быть умеренными в питье.
Как заваривать фиолетовый пуэр:
• Согрейте воду до кипения, но не дайте ей вскипеть. Перелейте в прогретый термос.
• Прогрейте заварочный чайник и чашки.
• Отломите от спрессованного пуэра кусочек (около 10 г на 100-150 мл чайник), раскрошите пальцами. Засыпьте чай в заварочный чайник, залейте горячей водой на 10-15 секунд, затем перелейте через сито промывку в чахай (сервировочный сосуд) и разлейте по чашкам. Эта заварка служит лишь для омовения посуды
• Встряхните чай в чайнике, дайте ему постоять минутку и раскрыться в горячей посуде.
• Снова залейте водой, настаивайте несколько секунд, перелейте в чахай и разлейте по чашкам. Эту заварку уже можно пить.
• Заваривайте фиолетовый пуэр ещё 7-10 раз, постепенно увеличивая время настаивания по несколько секунд, а последние заварки настаивайте минуту и дольше.
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