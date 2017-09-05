Как прививать ребенка-аллергика?

Можно ли младенцу, у которого один из родителей аллергик, делать сразу несколько прививок от разных болезней? Как тогда определить, на какую вакцину у него может развиться аллергическая реакция?

Ответ эксперта

Отвечает педиатр, доктор медицинских наук, профессор Лев Хахалин:

– Риск наследст­венной передачи аллергии ребёнку от одного из родителей-аллергиков довольно высок – 50%. Поэтому ваша обеспокоенность понятна. Но дело обстоит так: одновременное введение нескольких вакцин – мировой стандарт, имеет солидное теоретическое обоснование, подкреплённое практикой. Уже давно доказана целесообразность такого способа вакцинации.

Иммунная система отвечает на каждую вакцину отдельно, а современная правильная комбинация вакцин никак не может повлиять на реакцию организма, просто невидимо для наших глаз в организме ребёнка после вакцинации будут происходить закономерные изменения в иммунной системе. При этом компоненты современных вакцин заведомо безаллергенны.

Местные реакции вокруг точек введения вакцин вполне допустимы (эти реакции не имеют отношение к иммунитету или аллергии). Поэтому в целом противопоказаний к одно­моментному введению нескольких вакцин вашему ребёнку я не вижу.

Тем не менее очень редко у отдельных детей, которые далеко не всегда являются явными или потенциальными аллергиками, педиатры и иммунологи наблюдают проявления аллергии после вакцинации в виде крапивницы, пузырчатой сыпи (синдром Лайелла), отёка Квинке и анафилактического шока. Как правило, такие реакции возникают в течение первого часа после введения вакцины. На этот счёт выработано неукоснительное правило – после вакцинации ребёнок должен в течение часа находиться под наблюдением медицинского работника и в течение первых трёх дней ежедневно тщательно осматриваться.