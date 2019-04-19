Хачапури с сырной начинкой сулугуни

1 Развести пачку дрожжей, добавить немного молока и сахарного песка. Высыпать пшеничную муку на плоское блюдо большого диаметра, сделать углубление в середине, вбить сырое яйцо, влить дрожжевую смесь, положить сливочное масло, нарезанное на кусочки, добавить остатки молока. Месить массу до тех пор, пока она не перестанет липнуть к рукам. Поставить в тепло на три часа.

2 Для приготовления начинки обязательно понадобится свежий молочный сыр сулугуни, его нужно натереть на крупной терке.

3 От теста отрезать большой кусок, раскатать в лепешку круглой формы, тонкую, в полсантиметра. В центр положить сырную начинку.

4 Края теста собрать к центру и хорошо защипать.

5 Перевернуть изделие швом вниз и раскатать скалкой. В середине сделать отверстие небольшого диаметра, для выхода воздуха.

6 Приготовить смазку из сметаны и желтка, покрыть хачапури, посыпать дополнительной порцией тертого сыра.