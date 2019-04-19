РЕБЁНОК.РУ
Хачапури с сырной начинкой сулугуни



Хачапури в переводе означает «творожный хлеб». Иногда пироги с другими начинками: с парной рыбой или с мясом, также называют хачапури. Это неправильно, настоящий хачапури может быть только с сыром.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

для теста:

  • 1 кг
  • 700 мл
  • 150 г
  • 1 шт.
  • 1 ст.л.
  • 11 г

для начинки:

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  • 1 Развести пачку дрожжей, добавить немного молока и сахарного песка. Высыпать пшеничную муку на плоское блюдо большого диаметра, сделать углубление в середине, вбить сырое яйцо, влить дрожжевую смесь, положить сливочное масло, нарезанное на кусочки, добавить остатки молока. Месить массу до тех пор, пока она не перестанет липнуть к рукам. Поставить в тепло на три часа.
  • 2 Для приготовления начинки обязательно понадобится свежий молочный сыр сулугуни, его нужно натереть на крупной терке.
  • 3 От теста отрезать большой кусок, раскатать в лепешку круглой формы, тонкую, в полсантиметра. В центр положить сырную начинку.
  • 4 Края теста собрать к центру и хорошо защипать.
  • 5 Перевернуть изделие швом вниз и раскатать скалкой. В середине сделать отверстие небольшого диаметра, для выхода воздуха.
  • 6 Приготовить смазку из сметаны и желтка, покрыть хачапури, посыпать дополнительной порцией тертого сыра.
  • 7 Присыпать противень мукой, выложить пироги, поставить в духовку для запекания: температура приготовления – 210 градусов, время – от шести до семи минут.

СОВЕТ

Хачапури можно подать к бокалу вина или к любому салату, использовать в качестве дневного перекуса, на полдник.

рецепты
вкусно
