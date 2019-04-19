Хачапури с сырной начинкой сулугуни

Хачапури в переводе означает «творожный хлеб». Иногда пироги с другими начинками: с парной рыбой или с мясом, также называют хачапури. Это неправильно, настоящий хачапури может быть только с сыром.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
для теста:
- 1 кг
- 700 мл
- 150 г
-
- 1 ст.л.
- 11 г
для начинки:
- 700 г
- 1 шт.
- по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
- 1 Развести пачку дрожжей, добавить немного молока и сахарного песка. Высыпать пшеничную муку на плоское блюдо большого диаметра, сделать углубление в середине, вбить сырое яйцо, влить дрожжевую смесь, положить сливочное масло, нарезанное на кусочки, добавить остатки молока. Месить массу до тех пор, пока она не перестанет липнуть к рукам. Поставить в тепло на три часа.
- 2 Для приготовления начинки обязательно понадобится свежий молочный сыр сулугуни, его нужно натереть на крупной терке.
- 3 От теста отрезать большой кусок, раскатать в лепешку круглой формы, тонкую, в полсантиметра. В центр положить сырную начинку.
- 4 Края теста собрать к центру и хорошо защипать.
- 5 Перевернуть изделие швом вниз и раскатать скалкой. В середине сделать отверстие небольшого диаметра, для выхода воздуха.
- 6 Приготовить смазку из сметаны и желтка, покрыть хачапури, посыпать дополнительной порцией тертого сыра.
- 7 Присыпать противень мукой, выложить пироги, поставить в духовку для запекания: температура приготовления – 210 градусов, время – от шести до семи минут.
