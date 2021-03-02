Как добиться послушания от ребенка: 4 хороших и 6 плохих тактик

2. Бесконечно повторять свои слова

Не стоит повторять одно и то же малышу по несколько раз. Иначе он может решить, что просто не способен понять то, что от него хотят, с первого раза. Кроме того, у него появится привычка реагировать на ваши просьбы только после пятого-шестого напоминания. А это, согласитесь, никому не нужно. Поэтому лучше сказать один раз, а если малыш не слышит, спокойно, без криков, обратить его внимание еще раз на то, о чем вы его просили: «Смотри, твоя пижама лежит на полу. Подними ее, пожалуйста, и отнеси в корзину для белья». Если ребенок по-прежнему не слушается, напомните ему, что может произойти, если он этого не сделает: «Иначе я выключу DVD, и, вместо того чтобы смотреть мультфильмы, ты пойдешь в свою комнату». И только в случае если кроха и на этот раз не захочет слушаться вас, переходите к действиям.

3. Угрожать

За многочисленными воспоминаниями часто следуют угрозы: «Я тебя предупреждаю: если ты не соберешь детали от конструктора, разбросанные по полу, я выброшу его в мусор» или «Если ты сейчас же не вернешься за стол, ты больше никогда не будешь есть вместе с гостями». Очень часто мы позволяем себе чрезмерные угрозы, которые на поверку оказываются пустыми. И ребенок быстро это понимает! Еще один раз — и ваш родительский авторитет окажется под сомнением.

4. Делать вид, будто ничего не случилось

У каждого из нас были ситуации, когда мы пытались замаскировать невежливость собственного ребенка в глазах окружающих объяснениями вроде: «Он целый день провел в детском саду, и ему необходима разрядка. К тому же он еще маленький, ему это простительно». Но это не лучшая тактика, ведь в итоге кроха может подумать, что такое поведение приемлемо, и в следующий раз не поймет, почему нельзя обгонять и расталкивать окружающих, чтобы как можно скорее войти в трамвай, или вертеться как юла вокруг поручня автобуса. Поэтому лучше обойтись без притворного безразличия и вмешаться, даже если это приведет к конфликту.

5. Обвинять

«Ты плохой», «Перестань вести себя, как маленький», «Ну почему ты всегда такой несносный?!» Сколько фраз, пусть даже сказанных без злого умысла, в конечном счете создают у ребенка впечатление, что он плохой (тогда как на самом деле он всего лишь делает что-то не так, как вы считаете правильным). Поймите: подобные фразы не заставят его изменить свое поведение в лучшую сторону, скорее, даже наоборот. Чтобы этого избежать, в следующий раз дайте ребенку понять, что дело не в нем самом, а в том, как он себя ведет: «Отнимать игрушку у брата — не самый лучший поступок».

6. Шлепать

Малыш вывел вас из себя, и вы немедленно его отшлепали. Да, поведение ребенка было неприемлемым, но все-таки, шлепок — это не выход. Он лишь говорит о том, что вы потеряли контроль и не смогли договориться с ребенком иным способом, без применения силы. Запомните: шлепки не имеют никакой воспитательной ценности. Конечно, есть вероятность того, что теперь ребенок вас послушается. Но сделает это исключительно из страха, а не потому, что понял обоснованность вашей просьбы.