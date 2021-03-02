Как добиться послушания от ребенка: 4 хороших и 6 плохих тактик

Чтобы милый малыш не превратился в маленького домашнего тирана, нужно установить для него определенные рамки поведения. Но как реагировать, если ребенок не принимает всерьез ваши слова и отказывается слушаться? Предлагаем несколько полезных советов.
·Текст: Любовь Пришлая
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4 приема, которые работают
1. Сосчитать до трех
Вы уже несколько раз попросили малыша убрать игрушки на место или же напомнили ему о том, что без разрешения ему нельзя включать телевизор, но малыш по-прежнему продолжает вас игнорировать. Как быть? Если ребенок не слушается в какой-то ситуации, вначале нужно его предупредить, что может последовать за его непослушанием. Скажите, что будете считать до трех. Делайте это громко, чтобы привлечь его внимание. Редкие дети могут устоять перед «нажимом» обратного отсчета. Конечно, при условии, что за вашим предупреждением последует реальное наказание. В идеале оно должно быть адекватным его проступку. И внимание: не жульничайте! Если вы продолжите считать до десяти, то можете утратить свой родительский авторитет.
2. Сделать ставку на изобретательность и хорошее настроение
Чтобы заставить себя слушаться, необязательно использовать принуждение.Юмор, игра, изобретательность иногда могут быть более эффективными, чем прямое требование. Даша в плохом настроении и отказывается притрагиваться к ужину? Превратите это в шутку: «Уходи от Даши, противный суп, — ты портишь ей аппетит! А ей нужны силы, чтобы пойти гулять с друзьями». Тимофей забыл повесить полотенце в ванной? Притворитесь, что вы удивлены: «Ты это видел? Твое полотенце совсем не хочет висеть на крючке!» Реагируя на ситуацию с юмором, вы создаете позитивную атмосферу, в которой ребенок расслабится и захочет принять участие в вашей игре.
Даже в самые пиковые моменты, когда ребенок не хочет слушаться, спокойный тон окажется более эффективным, нежели упреки.
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3. Говорить шепотом
Вот еще одно очень эффективное средство, помогающее в тех случаях, когда ребенок находится в перевозбужденном состоянии. Вместо того чтобы отвечать ему на повышенных тонах, обратитесь к нему спокойно и попросите: «Подойди ко мне, я хочу тебе кое-что сказать». Заинтригованный и немного сбитый с толку малыш успокоится, чтобы послушать, что вы хотите ему сказать. Тогда наклонитесь к нему и прошепчите на ушко: «Знаешь, что у нас сегодня на ужин? Твои любимые макароны с сыром. Поэтому я прошу тебя не есть печенье прямо сейчас». Возможно, этого недостаточно, чтобы отвлечь ребенка от его «идеи фикс», но обстановка уж точно не будет такой напряженной.
4. Делать акцент на хорошее поведение
Да, пусть малыш не всегда вас слушается. Но все же бывают моменты, когда он ведет себя как идеальный ребенок! Например, в тот день, когда он собрал свои игрушки самостоятельно, без лишних уговоров. Или когда неожиданно поделился конфетами с братом. Не забывайте отмечать такие поступки и хвалить ребенка. «У тебя в комнате идеальный порядок, ты большой молодец!»; «Как замечательно, что ты отдал половину своих конфет братику. Ты очень добрый, я тобой горжусь». Эти слова не только вызовут у ребенка желание снова повторить свой хороший поступок, но и повысят его самооценку.
6 тактик, от которых стоит воздержаться
1. Пускаться в долгие объяснения
Лучше ясно и четко сформулировать просьбу, чем устраивать долгие беседы. Вместо: «Я хочу, чтобы ты поиграл с братиком, потому что он тебя очень любит. Когда тебе самому было три года, ты всегда хотел играть со старшими детьми…» и так далее, просто скажите: «Илюша, покажи брату, как играть в эту игру, и сыграй с ним вместе».
2. Бесконечно повторять свои слова
Не стоит повторять одно и то же малышу по несколько раз. Иначе он может решить, что просто не способен понять то, что от него хотят, с первого раза. Кроме того, у него появится привычка реагировать на ваши просьбы только после пятого-шестого напоминания. А это, согласитесь, никому не нужно. Поэтому лучше сказать один раз, а если малыш не слышит, спокойно, без криков, обратить его внимание еще раз на то, о чем вы его просили: «Смотри, твоя пижама лежит на полу. Подними ее, пожалуйста, и отнеси в корзину для белья». Если ребенок по-прежнему не слушается, напомните ему, что может произойти, если он этого не сделает: «Иначе я выключу DVD, и, вместо того чтобы смотреть мультфильмы, ты пойдешь в свою комнату». И только в случае если кроха и на этот раз не захочет слушаться вас, переходите к действиям.
3. Угрожать
За многочисленными воспоминаниями часто следуют угрозы: «Я тебя предупреждаю: если ты не соберешь детали от конструктора, разбросанные по полу, я выброшу его в мусор» или «Если ты сейчас же не вернешься за стол, ты больше никогда не будешь есть вместе с гостями». Очень часто мы позволяем себе чрезмерные угрозы, которые на поверку оказываются пустыми. И ребенок быстро это понимает! Еще один раз — и ваш родительский авторитет окажется под сомнением.
4. Делать вид, будто ничего не случилось
У каждого из нас были ситуации, когда мы пытались замаскировать невежливость собственного ребенка в глазах окружающих объяснениями вроде: «Он целый день провел в детском саду, и ему необходима разрядка. К тому же он еще маленький, ему это простительно». Но это не лучшая тактика, ведь в итоге кроха может подумать, что такое поведение приемлемо, и в следующий раз не поймет, почему нельзя обгонять и расталкивать окружающих, чтобы как можно скорее войти в трамвай, или вертеться как юла вокруг поручня автобуса. Поэтому лучше обойтись без притворного безразличия и вмешаться, даже если это приведет к конфликту.
5. Обвинять
«Ты плохой», «Перестань вести себя, как маленький», «Ну почему ты всегда такой несносный?!» Сколько фраз, пусть даже сказанных без злого умысла, в конечном счете создают у ребенка впечатление, что он плохой (тогда как на самом деле он всего лишь делает что-то не так, как вы считаете правильным). Поймите: подобные фразы не заставят его изменить свое поведение в лучшую сторону, скорее, даже наоборот. Чтобы этого избежать, в следующий раз дайте ребенку понять, что дело не в нем самом, а в том, как он себя ведет: «Отнимать игрушку у брата — не самый лучший поступок».
6. Шлепать
Малыш вывел вас из себя, и вы немедленно его отшлепали. Да, поведение ребенка было неприемлемым, но все-таки, шлепок — это не выход. Он лишь говорит о том, что вы потеряли контроль и не смогли договориться с ребенком иным способом, без применения силы. Запомните: шлепки не имеют никакой воспитательной ценности. Конечно, есть вероятность того, что теперь ребенок вас послушается. Но сделает это исключительно из страха, а не потому, что понял обоснованность вашей просьбы.
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5 условий выполнения ваших правил
Устанавливать правила — это хорошо! Но если мы хотим, чтобы ребенок увидел в них смысл, надо еще, чтобы они были:
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Ясными. Малыш должен знать, что ему разрешено и что запрещено делать в доме и почему. Например, вы не разрешаете ему самостоятельно брать продукты из холодильника, потому что следите за тем, чтобы его питание было правильным, здоровым и сбалансированным.
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Конкретными. Ребенок должен четко понимать, чего вы от него ждете. Ваша фраза «Ты меня утомил, успокойся» будет ему не очень понятна. Лучше сказать: «Пожалуйста, не кричи в машине».
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Неизменными. Правила не должны меняться в зависимости от вашего настроения или времени суток. Если сегодня вы разрешите ему прыгать на диване в гостиной, а завтра запретите, он этого не поймет. У него должна быть возможность понимать ваше поведение и предвидеть ваши реакции.
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Логичными. Вы — образец поведения для вашего малыша. Так покажите ему пример! Если вы заставляете его есть брокколи, а сами складываете ее на краю тарелки, это нелогично. Точно так же, если вы требуете от ребенка не произносить грубых слов, последите за своей речью.
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Имели последствия. У всех детей время от времени возникает желание нарушить правила, перейти границы дозволенного. Поэтому они должны знать, что их проступки будут иметь последствия. К примеру, если ребенок ест перед телевизором, что запрещено, заставьте его затем почистить диван.
Наказать, но как?
Вы уже трижды попросили ребенка поднять с пола куртку. Но он только бросил на вас вызывающий взгляд и не трогается с места. У вас нет выбора, малыша нужно наказать. Иначе, уверенный в своей безнаказанности, в следующий раз он будет вести себя только хуже. Но будьте осторожно: ни в коем случае не лишайте его прогулок на месяц! «Правильное» наказание должно быть реалистичным, недолгим и легко исполнимым в данный момент. Ребенок отказывается повесить куртку? Закройте его ненадолго в комнате. Он бросил игрушечный грузовик в голову младшему брату? Заберите у него игрушку.
Если мы наказываем ребенка, то этим наказанием должно быть ограничение, лишение какого-либо значимого для ребенка удовольствия. Нельзя наказание переносить «на потом». У детей понятие времени не такое, как у взрослых, поэтому малыш не соотнесет поступок с наказанием.
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