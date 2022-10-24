Хроника необъявленной смерти. Почему школьники умирают на уроках по физре

В Новосибирской области 10 октября на уроке физкультуры во время разминки второкласснику стало плохо, он упал и, как сообщается, умер по пути в больницу. Ранее 4 октября в Башкирии на тренировке по карате скончался 14-летний подросток. Почему дети умирают при таких обстоятельствах, как часто это бывает и самое главное — как это предотвратить? Об этом aif.ru беседует с ведущим специалистом в этой области, детским кардиологом, доктором медицинских наук, профессором, председателем научного совета общественной организации «Хрустальное сердце» Леонидом Макаровым.

Александр Мельников, aif.ru: — Леонид Михайлович, знаю по прежним случаям, что сейчас все будут активно это обсуждать, а потом забудут до следующих инцидентов. Как решить проблему реально?

Леонид Макаров: — К сожалению, так и бывает. Но на самом деле, это большая социальная проблема, и к её решению надо подходить не только эмоционально, как сейчас, но и рационально. Дети умирают гораздо чаще, в наше поле зрения попадают только те случаи, о которых сообщалось в СМИ. В свое время Министр образования Ольга Васильева сообщила, что в России в 2018 году на уроках физкультуры умерли 211 школьников. И практически все эти смерти из-за внезапной остановки сердца, вызванной аритмией — нарушением ритма сердца.

Это так называемая аритмогенная смерть. Нетрудно подсчитать, что такие смерти происходит чаще, чем один раз в два дня. И это значит, что в год на уроках физры внезапно умирают семь полных больших классов.

— Это очень много.

— Половину детей можно было спасти. Об этом говорит мировой опыт. В тех странах, где занимаются этой проблемой, частота смертей при таких обстоятельствах — 0,56 детей на 100 тысяч школьников. Это при том, что остановка сердца там бывает вдвое чаще — у 1,1 ребенка на 100 тысяч. То есть, половину детей спасают.

У нас же погибают практически все. Мы подсчитали, что 211 внезапно погибших на физре учеников, это 1,4 смерти на 100 тысяч школьников. То есть, у нас умирают в 2,5 раза чаще.

Кто виноват?

— Кто в этом виноват?

— Винят систему, развал школьной медицины, сокращение медсестер. Но чаще всего винят учителей физкультуры, утверждая, что они дают повышенные нагрузки. Часто говорят, что из-за них на уроке физкультуры может умереть любой ребенок. Мой ответ: не любой, здоровое сердце никогда не остановится, умирают дети только с невыявленной патологией. И дело не в интенсивности нагрузки. Вот и в последнем случае в Новосибирской области смерть произошла во время разминки, а не во время каких-то тяжелых упражнений.

В подтверждение своих слов Леонид Михайлович показывает множество видео, на которых зафиксированы школьные трагедии. Благодаря повсеместным камерам, теперь они обычно попадают в поле зрения. Зрелище это не для слабонервных.

Начинается урок физры, дети легко бегут по кругу, разминаются, один мальчик падает и умирает у всех на глазах.

Другое видео на открытой спортивной площадке. Видно, что подросток сам для себя проводит несложные упражнения на турнике, спрыгивает, делает несколько шагов, падает лицом вниз, дергает ногами. Одноклассники даже не обращают сначала внимания, может, думают, что дурачится. Потом школьник затихает, все подходят к нему...

Девочки играют в волейбол, одна падает, подруги скапливаются вокруг нее, подходит учитель, кто-то бежит вызывать скорую.

— Во всех этих случаях нагрузка была небольшой, если не минимальной, и так бывает очень часто, — говорит профессор Макаров. — После остановки сердца есть не более 10 минут, чтобы его снова завести. Если проходит больше времени, человек погибает. Скорая приезжала примерно минут через 20, и все заканчивалось трагически.

А вот посмотрите похожее видео, снятое в США.

Девочки-подростки, такие же, как и наши, играют в волейбол. Одна из них падает, подруги и учитель устремляются к ней — все как у нас. Одна женщина убегает, может быть скорую вызывать? А преподаватели начинают делать закрытый массаж сердца. Через минуту женщина возвращается с какой-то коробочкой. Оказывается, это дефибриллятор. С его помощью девочку возвращают к жизни.

Пробел во врачебных знаниях

— Но с другой стороны, дефибриллятор — это все-таки сложное устройство.

— Мне часто приводят это в качестве контраргумента, чтобы ими не оснащать школы. Вот одно из таких мнений, опубликованных на врачебном сайте: «Дать дефибриллятор учителю физкультуры?!!! Вы не помните IQ своих учителей физкультуры, или думаете, что там что-то изменилось? А если ребенок просто упал в обморок (голодный, не позавтракал, например) — а тут учитель физкультуры с дефибриллятром... Представляете последствия?».

Представляю. Для этого есть не обычные дефибрилляторы, используемые врачами, а автоматические. Их искусственного IQ достаточно, чтобы не навредить ребенку. Один электрод просто подкладывают под спину, другой прикрепляют к груди, сам аппарат сразу начинает фиксировать электрокардиограмму, и если на ней нет такого нарушения ритма сердца, которое требует дефибрилляции, электрического разряда не будет никогда — он блокируется, сколько бы вы не нажимали на стартовую кнопку. Аппарат очень умный и не требует какого-то особенно большого интеллекта тех, кто им пользуется.

— Что делать?

— Необходимо внести поправки в законодательство, чтобы, во-первых, в школах регламентировали использование автоматических наружных дефибрилляторов и, во-вторых, определили круг лиц, имеющих право и обязанных оказывать первую помощь и проводить сердечно-легочную реанимацию, — продолжает Леонид Михайлович. — Это тоже проблема, люди бояться делать компрессию грудной клетки (т. н. непрямой массаж сердца) из-за последствий, были инциденты, когда их привлекали к ответственности за то, что они при этом ломали ребра. К сожалению, так бывает, но массаж сердца часто сохраняет жизни, а ребра быстро заживают.

— А какова цена вопроса, дефибрилляторы наверняка очень дороги?

— Наоборот. Думаю, если бы они были дороже, многие ими бы заинтересовались и проявили инициативу, как более экономически выгодным проектом. Автоматические наружные дефибрилляторы редко бывают дороже 1,5 тысячи долларов, а отечественные гораздо дешевле. Благодаря такой цене, их покупают даже для личного использования, если в семье есть человек с высоким риском развития остановки сердца и внезапной смерти. В школах они уже есть во многих странах. Из государств бывшего СССР такие дефибрилляторы уже стали устанавливать в школах Казахстана. Их располагают в доступном месте, обычно вблизи спортивного зала. Только эта мера существенно сократит смертность у школьников — это первое, что нужно делать прямо сейчас.