Что рисует ваш ребенок?

То, что все дети любят рисовать, родителям прекрасно известно. Более того, родители очень рады, когда их ребенок затихает, склонившись над листком бумаги, и в упоении украшает его разноцветными каракулями. Но вот вопрос, уверены ли вы, в том, что эти каракули так мало значат, что можно не обращать на них внимание?

Рассматривая рисунки внучки моей приятельницы, у меня вдруг возник вопрос – а почему ребенок рисует именно так, почему на картинке, где малышка изобразила всю семью, нет бабушки, а младший братишка отмечен чуть ли не точкой? Я стала расспрашивать девочку, кто изображен на ее картинке, почему он такой и т.д. Ответы маленькой девочки подвигли меня поискать мнение специалистов по детской психологии, которое, как мне показалось, заинтересует многих родителей.

Психологи утверждают, что, рисуя, дети выливают на бумагу свои эмоции, которые вызывает у них окружающий мир и все события, происходящие с ними самими. Поэтому детский рисунок – своего рода отражение его чувств, души ребенка. Вы хотите знать, что чувствует ваш малыш? Попросите нарисовать его вашу семью, а потом внимательно вглядитесь и проанализируйте его рисунок с учетом рекомендаций и разъяснений специалистов по детской психологии.

Обратите внимание, прежде всего, на то, в какой последовательности ребенок нарисовал членов семьи. Если первым он рисует себя, это совсем не означает, что у вас растет эгоист. Это как раз нормально, потому что мир для малыша вращается вокруг него и его ощущений. Но вот если он нарисовал только себя самого, это может означать, что он не чувствует себя членом семьи, и существует в своем представлении сам по себе.

Нарисовав себя, как правило, дети рисуют того члена семьи, которого считают самым важным, главным, и так дальше, в последовательности их значимости с точки зрения ребенка. Обычно последними дети рисуют кошку или собаку. Но если домашний любимец оказался вторым по счету, значит ваш малыш не чувствует поддержки самых родных людей. Вы не увидели на рисунке кого-то из членов семьи? Это повод для беспокойства, потому что тут кроется или недавняя обида, или несправедливость, которая больно ранила ребенка.

Размеры фигурок на рисунке тоже имеют большое значение. Вот, к примеру, если малыш нарисовал себя очень маленьким, вероятно, он чувствует сильную зависимость от родителей, которая мешает ему, подавляет и не дает проявить индивидуальность.

Рассмотрите, как ребенок расположил семью по отношению друг к другу. Если он нарисовал всех членов семьи стоящими рядом и держащимися за руки, можете быть уверены, что ваш ребенок уверен, что его любят, и чувствует себя частью единого целого под названием «семья». И ближе всего будет нарисован человек, которому малыш больше и доверяет. Кстати, если родители в семье мало общаются друг с другом и с ребенком, то они могу оказаться на рисунке в разных углах, да еще разделенными линиями или в разных окошках.

Если в семье несколько детей, то это обязательно найдет отражение и на рисунке. Младшие сестренка или брат могут оказаться на бумаге в стороне от всех остальных, да еще крохотных размеров. Если это так, то это означает, что ребенок ревнует и считает, что ему уделяется мало внимания со стороны родителей.

Имеет значение и то, как украшен рисунок и насколько прорисованы детали в изображениях на картинке. Если у всех улыбки, цветочки, солнышки, воздушные шарики и пр., то вашему малышу хорошо живется, он чувствует любовь и радость от окружающего мира.

Что касается деталей изображения лица или фигуры, то тут родителям есть повод задуматься. Обычно малыши четко прорисовывают все части тела и лица, но если кто-то из взрослых часто ругается, то ребенок может «забыть» нарисовать ему рот. Чересчур длинные руки могут быть пририсованы тому из родителей, который может наказать или даже ударить – ребенок боится этого и подсознательно изображает этот страх на картинке.

Если в семье напряженные отношения, то не исключено, что у фигурок будут большие и толстые ноги, а вот длинноногие изображения говорят о стремлении малыша к независимости. Если вашему малышу неуютно в этом мире, он боится, чувствует себя неуверенно, то скорее всего он нарисует страшноватые изображения людей с раскинутыми в разные стороны руками и длинными пальцами, а если у всех на рисунке подняты руки, то это плохой симптом – значит ребенку нравится внушать страх, нравится, когда его боятся.

Что касается цветов, то можете быть уверены, что самого любимого члена семьи малыш раскрасит теми же цветами, что и себя самого. Причем, яркие теплые краски, красный, малиновый, оранжевый, выбирают обычно активные и непоседливые дети, а вот тихие, серьезные и задумчивые малыши выберут синий, голубой, бедно-желтый, то есть холодные спокойные тона. Вызывает опасение и использование ребенком в рисунке черно-белых контрастов – это говорит о внутреннем конфликте в душе у малыша, и о том, что он не может с ним справиться и нуждается в помощи.

Даже то, как ребенок раскрашивает свой рисунок, имеет значение. Если карандаш выскакивает за контуры, значит, ваш малыш стремится к независимости и свободе. А вот если все фигурки раскрашены чересчур аккуратно или, тем более, между контуром и раскраской остается белая не закрашенная полоска, это значит, что ребенок чувствует себя беззащитным и очень нуждается в вашей поддержке.

Часто малыши не могут рассказать словами об обуревающих их чувствам, о беспокойстве и своих внутренних проблемах, но это совсем не означает, что таковых у детей не имеется. Внимательные и заботливые родители всегда найдут возможность прочувствовать, узнать, понять, что волнует ребенка. Ребенок не должен чувствовать себя одиноким – ему очень важно сознавать, что рядом с ним любящие и заботливые родители, которые защитят его, помогут, ободрят и поймут. Не жалейте времени для своих детей – они так в вас нуждаются!