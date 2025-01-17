Нужны ли здоровым детям поливитамины

Витаминные комплексы могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье ребенка
Если верить рекламе, каждому ребенку, независимо от состояния его здоровья, необходимо принимать витаминные комплексы. Но так ли это на самом деле?
Эксперты утверждают, что в этом нет особой необходимости.сбалансированного питания, которое включает в себя:
- молоко и молочные продукты, такие как сыр и йогурт (для детей до трех лет – лучше с низким содержанием жиров);
- свежие фрукты и овощи;
- продукты, богатые белком: курица, мясо, яйца и т. д.;
- цельнозерновые продукты: необработанный овес, нешлифованный рис и другие.
Кому необходимы витаминные добавки?
В условиях постоянной нехватки времени родители не всегда могут обеспечить ребенку полноценное домашнее питание. Поэтому педиатры рекомендуют принимать мультивитамины и минеральные комплексы:
- Детям, которые не употребляют регулярно блюда, приготовленные из свежих продуктов.
- Переборчивым в еде малышам с недостаточным питанием.
- Детям, страдающим такими заболеваниями как астма или заболевания органов пищеварения, особенно, если они принимают медицинские препараты (перед этим следует проконсультироваться с врачом, у которого наблюдается ребенок).
- Детям, употребляющим в пищу большое количество фаст-фуда, обработанных продуктов и полуфабрикатов.
- Детям-вегетарианцам и веганам (им могут понадобиться витаминные комплексы с содержанием железа) или тем, кто не употребляет молочных продуктов (им необходимы добавки, содержащие кальций).
- Тем, кто употребляет много газированных напитков (они вымывают витамины и минералы из организма).
Шесть самых необходимых витаминов и минералов
Для растущего организма наиболее важными витаминами являются:
- Витамин А. Он обеспечивает рост и развитие, восстановление тканей и костей, здоровье кожи, глаз и иммунной системы. Содержится в молоке, сыре, яйцах, моркови и т. д.
- Витамины группы В (В2, В3, В6, В12). Нормализуют метаболизм, стимулируют выработку энергии, кровообращение и улучшают работу нервной системы. Содержатся в мясе, курице, рыбе, орехах, яйцах, молоке, сыре, бобах и сое.
- Витамин С обеспечивает мышечную силу, рост соединительной ткани и здоровье кожи. Содержится в цитрусовых, клубнике, киви, помидорах и зеленых овощах, таких как брокколи.
- Витамин D способствует росту костей и зубов, а также помогает организму усваивать кальций. Содержится в молоке и жирных сортах рыбы (лосось и другие). Лучший источник витамина D – солнечный свет.
- Кальций укрепляет кости ребенка, когда он растет. Содержится в молоке, сыре, йогурте, апельсиновом соке, обогащенном кальцием.
- Железо принимает участие в формировании мышечной ткани и очень важно для образования эритроцитов. В юности дефицит железа часто встречается у девушек. Железо содержится в говядине и других видах красного мяса, индейке, свинине, телячьей и куриной печени, шпинате, бобах и черносливе.
Чрезмерное употребление витаминов может принести вред здоровью ребенка. Жирорастворимые витамины A, D, E и K так же, как и железо, в больших количествах могут вызвать отравление. Помните: витамины хороши в меру.
Больше всего витаминов содержится в свежих продуктах
Здоровье детей во многом зависит от качества продуктов, которые они употребляют. Хорошее питание начинается с разнообразия свежих продуктов в рационе. Это гораздо лучше, чем кормить ребенка полуфабрикатами и надеяться, что витаминные добавки восполнят недостаток питательных веществ. Больше всего витаминов и минералов в продуктах, богатых углеводами и белками. Однако рекордсменами по содержанию витаминов являются фрукты и овощи.
Разнообразие продуктов не означает, что ребенок должен больше есть. Сегодня дети более подвержены проблемам с лишним весом, чем 20 лет назад. Поэтому давайте детям порции, вдвое или втрое меньшие, чем взрослым.
Делайте небольшие приемы пищи в течение дня. Если ребенок отказывается есть какое-либо блюдо – не настаивайте. Но через несколько дней предложите ему это блюдо снова, возможно, измените при этом способ приготовления. Обычно отказы ребенка от еды прекращаются очень быстро.
Советы по употреблению витаминов
- Не оставляйте витамины на виду, чтобы ребенок не просил их, как конфеты.
- Не заставляйте ребенка «съесть всё, что есть на тарелке», предлагая ему в качестве вознаграждения что-то вкусненькое. Вместо этого после еды дайте ему жевательные витамины. Помните: жирорастворимые витамины можно принимать только с едой.
- Если ребенок принимает какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом, насколько они сочетаются с витаминами и в каких дозах следует принимать витаминные комплексы.
- Ребенок отказывается принимать витамины в таблетках или в жидком виде? Предложите ему жевательные витамины с фруктовым вкусом.
- Давайте ребенку витамины с 4-летнего возраста, если при этом нет противопоказаний.
Здоровое питание играет важную роль в развитии ребенка. Поэтому в первую очередь сделайте акцент на здоровом и разнообразном питании, и лишь потом – на витаминных добавках.