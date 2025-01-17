Нужны ли здоровым детям поливитамины

Если верить рекламе, каждому ребенку, независимо от состояния его здоровья, необходимо принимать витаминные комплексы. Но так ли это на самом деле?

Эксперты утверждают, что в этом нет особой необходимости.

молоко и молочные продукты, такие как сыр и йогурт (для детей до трех лет – лучше с низким содержанием жиров);

свежие фрукты и овощи;

продукты, богатые белком: курица, мясо, яйца и т. д.;

цельнозерновые продукты: необработанный овес, нешлифованный рис и другие.

В идеале все необходимые витамины ребенок должен получать из сбалансированного питания , которое включает в себя:

Кому необходимы витаминные добавки?

В условиях постоянной нехватки времени родители не всегда могут обеспечить ребенку полноценное домашнее питание. Поэтому педиатры рекомендуют принимать мультивитамины и минеральные комплексы:

Детям, которые не употребляют регулярно блюда, приготовленные из свежих продуктов.

Переборчивым в еде малышам с недостаточным питанием.

малышам с недостаточным питанием. Детям, страдающим такими заболеваниями как астма или заболевания органов пищеварения, особенно, если они принимают медицинские препараты (перед этим следует проконсультироваться с врачом, у которого наблюдается ребенок).

Детям, употребляющим в пищу большое количество фаст-фуда, обработанных продуктов и полуфабрикатов.

Детям-вегетарианцам и веганам (им могут понадобиться витаминные комплексы с содержанием железа) или тем, кто не употребляет молочных продуктов (им необходимы добавки, содержащие кальций).

Тем, кто употребляет много газированных напитков (они вымывают витамины и минералы из организма).

Шесть самых необходимых витаминов и минералов

Для растущего организма наиболее важными витаминами являются:

Витамин А. Он обеспечивает рост и развитие, восстановление тканей и костей, здоровье кожи, глаз и иммунной системы. Содержится в молоке, сыре, яйцах, моркови и т. д.

Он обеспечивает рост и развитие, восстановление тканей и костей, здоровье кожи, глаз и иммунной системы. Содержится в молоке, сыре, яйцах, моркови и т. д. Витамины группы В (В2, В3, В6, В12). Нормализуют метаболизм, стимулируют выработку энергии, кровообращение и улучшают работу нервной системы. Содержатся в мясе, курице, рыбе, орехах, яйцах, молоке, сыре, бобах и сое.

Нормализуют метаболизм, стимулируют выработку энергии, кровообращение и улучшают работу нервной системы. Содержатся в мясе, курице, рыбе, орехах, яйцах, молоке, сыре, бобах и сое. Витамин С обеспечивает мышечную силу, рост соединительной ткани и здоровье кожи. Содержится в цитрусовых, клубнике, киви, помидорах и зеленых овощах, таких как брокколи.

обеспечивает мышечную силу, рост соединительной ткани и здоровье кожи. Содержится в цитрусовых, клубнике, киви, помидорах и зеленых овощах, таких как брокколи. Витамин D способствует росту костей и зубов, а также помогает организму усваивать кальций. Содержится в молоке и жирных сортах рыбы (лосось и другие). Лучший источник витамина D – солнечный свет.

способствует росту костей и зубов, а также помогает организму усваивать кальций. Содержится в молоке и жирных сортах рыбы (лосось и другие). Лучший источник витамина D – солнечный свет. Кальций укрепляет кости ребенка, когда он растет. Содержится в молоке, сыре, йогурте, апельсиновом соке, обогащенном кальцием.

укрепляет кости ребенка, когда он растет. Содержится в молоке, сыре, йогурте, апельсиновом соке, обогащенном кальцием. Железо принимает участие в формировании мышечной ткани и очень важно для образования эритроцитов. В юности дефицит железа часто встречается у девушек. Железо содержится в говядине и других видах красного мяса, индейке, свинине, телячьей и куриной печени, шпинате, бобах и черносливе.

Чрезмерное употребление витаминов может принести вред здоровью ребенка. Жирорастворимые витамины A, D, E и K так же, как и железо, в больших количествах могут вызвать отравление. Помните: витамины хороши в меру.

Больше всего витаминов содержится в свежих продуктах

Здоровье детей во многом зависит от качества продуктов, которые они употребляют. Хорошее питание начинается с разнообразия свежих продуктов в рационе. Это гораздо лучше, чем кормить ребенка полуфабрикатами и надеяться, что витаминные добавки восполнят недостаток питательных веществ. Больше всего витаминов и минералов в продуктах, богатых углеводами и белками. Однако рекордсменами по содержанию витаминов являются фрукты и овощи.

Разнообразие продуктов не означает, что ребенок должен больше есть. Сегодня дети более подвержены проблемам с лишним весом, чем 20 лет назад. Поэтому давайте детям порции, вдвое или втрое меньшие, чем взрослым.

Делайте небольшие приемы пищи в течение дня. Если ребенок отказывается есть какое-либо блюдо – не настаивайте. Но через несколько дней предложите ему это блюдо снова, возможно, измените при этом способ приготовления. Обычно отказы ребенка от еды прекращаются очень быстро.

Советы по употреблению витаминов

Не оставляйте витамины на виду, чтобы ребенок не просил их, как конфеты.

Не заставляйте ребенка «съесть всё, что есть на тарелке», предлагая ему в качестве вознаграждения что-то вкусненькое. Вместо этого после еды дайте ему жевательные витамины. Помните: жирорастворимые витамины можно принимать только с едой.

Если ребенок принимает какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом, насколько они сочетаются с витаминами и в каких дозах следует принимать витаминные комплексы.

Ребенок отказывается принимать витамины в таблетках или в жидком виде? Предложите ему жевательные витамины с фруктовым вкусом.

Давайте ребенку витамины с 4-летнего возраста, если при этом нет противопоказаний.

Здоровое питание играет важную роль в развитии ребенка. Поэтому в первую очередь сделайте акцент на здоровом и разнообразном питании, и лишь потом – на витаминных добавках.