Ёжики: рецепт на сковороде

Замечательный рецепт мясных тефтелей для детей - это ёжики, я готовлю их на сковороде.
На вид тефтели действительно напоминают колючих ежиков, внутри прячется вкусное мясо, а дополняет всё сочная овощная подливка без муки и лишних специй.
Если ребёнок не захочет гарнир, ничего страшного. Ёжики по этому рецепту уже сочетают в себе мясо, рис и овощи.
Сытные, интересные и вкусные тефтели сделать достаточно просто, вам не нужна духовка или мультиварка. Этот рецепт готовится на одной сковороде. В готовом виде ёжики с рисовыми «колючками» порадуют не только детей, но и взрослых.
- Общ.\актив. время готовки:55 минут\30 минут
Как приготовить ёжики на сковороде
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 400 г
- Рис – 100 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Зелень – 15 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Вода – 350 мл
- Смесь перцев – 1 щепотка (-и)
- Соль – 1 ч.л. без горки
- Паприка – 1 ч.л.
Приготовление: Шаг 1
Рецепт ёжиков на сковороде с пошаговыми фото
Подготовить все необходимые ингредиенты для ёжиков на сковороде.
Основа для ёжиков - это мясной фарш, лучше всего его сделать дома, особенно, если готовите для детей. В этом рецепте я использую индюшиный фарш, он достаточно диетический, и тефтели из него не получаются сухими. Вы можете использовать тот фарш, который больше всего любят в вашей семье. Но хочу заметить, что куриный может быть суховат для этого рецепта.
Рис должен быть исключительно длиннозернистый, иначе «колючки» для ёжиков могут не получиться.
Набор овощей достаточно простой и понятный. Томатную пасту можно заменить на свежие помидоры или томатный сок.
Молотая паприка придаст сладости подливе и мясному фаршу. Дополнительных специй я не использую, если готовлю для детей. Но, если вы будете готовить для себя, можно добавить приправу к мясным блюдам или отдельно кориандр, мускатный орех, тмин или кардамон.
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Шаг 2
Залить горячей водой длиннозернистый рис, дать набухнуть 15-20 минут, пока подготавливаются остальные ингредиенты.
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Шаг 3
Очистить лук от шелухи, луковицу возьмите достаточно крупную. Мелко покрошить лук и разделить на 2 равных части. Одна часть пойдёт в мясной фарш, вторая - для приготовления подливы.
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Шаг 4
Сделать мясную заготовку для ёжиков. В глубокой миске смешать фарш, 0,5 чайной ложки соли, паприку, 1,5 столовых ложки растительного масла, щепотку перца. Высыпать нарезанный лук и перемешать всё содержимое миски.
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Шаг 5
Перемешать фарш со всеми ингредиентами несколько раз, пока крупинки соли не растворятся, а масса не станет однородной. Закрыть фарш пищевой плёнкой и убрать в холодильник.
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Шаг 6
Очистить морковь от кожуры, натереть на мелкой тёрке. Чем больше будет моркови, тем гуще будет подлива.
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Шаг 7
Промыть болгарский перец, очистить и нарезать на небольшие кусочки.
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Шаг 8
Разогреть сковороду, добавить растительное масло, высыпать нарезанный лук. Обжарить лук на среднем огне в течение 3-5 минут до золотистого цвета.
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Шаг 9
Добавить к обжаренному луку морковь и кусочки сладкого перца. Всё перемешать и обжарить 2-3 минуты.
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Шаг 10
Добавить к обжаренным овощам в сковороде соль, томатную пасту, измельчённый чеснок, паприку и 200-300 мл воды.
Воды нужно не сильно много, чтобы образовалась подлива. Оставить тушиться овощи на медленном огне и перейти к следующему этапу.
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Шаг 11
Сформировать фрикадельки из подготовленного фарша. Для этого порционно накладывать фарш ложкой в руку и скатывать мясные шарики. Все мясные шарики сложить на плоскую тарелку.
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Шаг 12
Слить воду с риса. Каждую фрикадельку хорошо обмокнуть в рисе и немного прижать. Рис должен полностью покрывать мясной шарик для приготовления будущих ёжиков на сковороде. Каждый шарик должен быть красивой круглой формы, и они должны быть одинакового размера.
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Шаг 13
Выложить будущих ёжиков на подливу, очень аккуратно, чтобы они не прижимались друг к другу.
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Шаг 14
Добавить немного горячей воды в сковороду при необходимости. Подлива должна покрывать ёжиков на 50%. Накрыть крышкой сковороду и поставить тушиться на медленный огонь.
После кипения засечь 25 минут. Всё это время ёжиков на сковороде не нужно трогать и открывать крышку!!! Это важно, рис на тефтелях должен готовиться строго под крышкой.
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Шаг 15
Снять сковороду с огня через 25 минут. Ёжики в подливе стали напоминать настоящих ежей. Из риса образовались «колючки», которые торчат в разные стороны.
На этом этапе можно добавить мелко нарезанную зелень лука, петрушки или укропа. Но, если ваши дети или домочадцы не едят зелень, тогда пропускайте этот этап.
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Шаг 16
Выложить готовые ёжики в тарелку, добавить сочной овощной подливы. После приготовления и во время хранения ёжики свои рисовые «колючки» не теряют. Остаются такими же красивыми, а ещё очень вкусными внутри. Такие тефтели имеют яркий мясной вкус, лук внутри не ощущается. Рис в готовом виде будет очень нежным.
Ёжики на сковороде готовы. Приятного аппетита.
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