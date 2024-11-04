РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Эмоциональная устойчивость - врожденное свойство личности... Кто имеет слабую нервную систему и эмоцион...Эмоциональная уст...
  • Вадим Кузнецов
    " Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем го...Окружающий кумир....
  • Sergey Ivanov
    Меня читать научил отец. Перед школой я уже мог бегло читать, причем не только детские книжки, но и газетный текст дл...Должен ли ребенок...

Ёжики: рецепт на сковороде

Замечательный рецепт мясных тефтелей для детей - это ёжики, я готовлю их на сковороде.

На вид тефтели действительно напоминают колючих ежиков, внутри прячется вкусное мясо, а дополняет всё сочная овощная подливка без муки и лишних специй.

Если ребёнок не захочет гарнир, ничего страшного. Ёжики по этому рецепту уже сочетают в себе мясо, рис и овощи.

Сытные, интересные и вкусные тефтели сделать достаточно просто, вам не нужна духовка или мультиварка. Этот рецепт готовится на одной сковороде. В готовом виде ёжики с рисовыми «колючками» порадуют не только детей, но и взрослых.

  • Общ.\актив. время готовки:55 минут\30 минут

Как приготовить ёжики на сковороде

Ингредиенты:
  • Фарш мясной – 400 г
  • Рис – 100 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Зелень – 15 г
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Вода – 350 мл
  • Смесь перцев – 1 щепотка (-и)
  • Соль – 1 ч.л. без горки
  • Паприка – 1 ч.л.

Приготовление: Шаг 1

Рецепт ёжиков на сковороде с пошаговыми фото

Подготовить все необходимые ингредиенты для ёжиков на сковороде.

Основа для ёжиков - это мясной фарш, лучше всего его сделать дома, особенно, если готовите для детей. В этом рецепте я использую индюшиный фарш, он достаточно диетический, и тефтели из него не получаются сухими. Вы можете использовать тот фарш, который больше всего любят в вашей семье. Но хочу заметить, что куриный может быть суховат для этого рецепта.

Рис должен быть исключительно длиннозернистый, иначе «колючки» для ёжиков могут не получиться.

Набор овощей достаточно простой и понятный. Томатную пасту можно заменить на свежие помидоры или томатный сок.

Молотая паприка придаст сладости подливе и мясному фаршу. Дополнительных специй я не использую, если готовлю для детей. Но, если вы будете готовить для себя, можно добавить приправу к мясным блюдам или отдельно кориандр, мускатный орех, тмин или кардамон.

  • Шаг 2

    Залить горячей водой длиннозернистый рис, дать набухнуть 15-20 минут, пока подготавливаются остальные ингредиенты.

  • Шаг 3

    Очистить лук от шелухи, луковицу возьмите достаточно крупную. Мелко покрошить лук и разделить на 2 равных части. Одна часть пойдёт в мясной фарш, вторая - для приготовления подливы.

  • Шаг 4

    Сделать мясную заготовку для ёжиков. В глубокой миске смешать фарш, 0,5 чайной ложки соли, паприку, 1,5 столовых ложки растительного масла, щепотку перца. Высыпать нарезанный лук и перемешать всё содержимое миски.

  • Шаг 5

    Перемешать фарш со всеми ингредиентами несколько раз, пока крупинки соли не растворятся, а масса не станет однородной. Закрыть фарш пищевой плёнкой и убрать в холодильник.

  • Шаг 6

    Очистить морковь от кожуры, натереть на мелкой тёрке. Чем больше будет моркови, тем гуще будет подлива.

  • Шаг 7

    Промыть болгарский перец, очистить и нарезать на небольшие кусочки.

  • Шаг 8

    Разогреть сковороду, добавить растительное масло, высыпать нарезанный лук. Обжарить лук на среднем огне в течение 3-5 минут до золотистого цвета.

  • Шаг 9

    Добавить к обжаренному луку морковь и кусочки сладкого перца. Всё перемешать и обжарить 2-3 минуты.

  • Шаг 10

    Добавить к обжаренным овощам в сковороде соль, томатную пасту, измельчённый чеснок, паприку и 200-300 мл воды.

    Воды нужно не сильно много, чтобы образовалась подлива. Оставить тушиться овощи на медленном огне и перейти к следующему этапу.

  • Шаг 11

    Сформировать фрикадельки из подготовленного фарша. Для этого порционно накладывать фарш ложкой в руку и скатывать мясные шарики. Все мясные шарики сложить на плоскую тарелку.

  • Шаг 12

    Слить воду с риса. Каждую фрикадельку хорошо обмокнуть в рисе и немного прижать. Рис должен полностью покрывать мясной шарик для приготовления будущих ёжиков на сковороде. Каждый шарик должен быть красивой круглой формы, и они должны быть одинакового размера.

  • Шаг 13

    Выложить будущих ёжиков на подливу, очень аккуратно, чтобы они не прижимались друг к другу.

  • Шаг 14

    Добавить немного горячей воды в сковороду при необходимости. Подлива должна покрывать ёжиков на 50%. Накрыть крышкой сковороду и поставить тушиться на медленный огонь.

    После кипения засечь 25 минут. Всё это время ёжиков на сковороде не нужно трогать и открывать крышку!!! Это важно, рис на тефтелях должен готовиться строго под крышкой.

  • Шаг 15

    Снять сковороду с огня через 25 минут. Ёжики в подливе стали напоминать настоящих ежей. Из риса образовались «колючки», которые торчат в разные стороны.

    На этом этапе можно добавить мелко нарезанную зелень лука, петрушки или укропа. Но, если ваши дети или домочадцы не едят зелень, тогда пропускайте этот этап.

  • Шаг 16

    Выложить готовые ёжики в тарелку, добавить сочной овощной подливы. После приготовления и во время хранения ёжики свои рисовые «колючки» не теряют. Остаются такими же красивыми, а ещё очень вкусными внутри. Такие тефтели имеют яркий мясной вкус, лук внутри не ощущается. Рис в готовом виде будет очень нежным.

    Ёжики на сковороде готовы. Приятного аппетита.

Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх