Ёжики: рецепт на сковороде

Замечательный рецепт мясных тефтелей для детей - это ёжики, я готовлю их на сковороде.

На вид тефтели действительно напоминают колючих ежиков, внутри прячется вкусное мясо, а дополняет всё сочная овощная подливка без муки и лишних специй.

Если ребёнок не захочет гарнир, ничего страшного. Ёжики по этому рецепту уже сочетают в себе мясо, рис и овощи. Новости СМИ2

Сытные, интересные и вкусные тефтели сделать достаточно просто, вам не нужна духовка или мультиварка. Этот рецепт готовится на одной сковороде. В готовом виде ёжики с рисовыми «колючками» порадуют не только детей, но и взрослых.