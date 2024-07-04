Лучшее — детям. Какие матрасы следует выбирать для ребёнка

Выбрать детский матрас — это не самая простая задача. Нужно учитывать много нюансов, ведь неверное решение может стоить малышу здоровья. И родители часто теряются во всём многообразии выбора. Эксперты же предлагают свои советы насчёт того, как правильно подобрать такой важный предмет для детской спальни.

Правила выбора

Первый ключевой критерий выбора — это возраст ребёнка. Именно от этого зависит желательная жёсткость изделия. Для новорождённых детей рекомендуются жёсткие матрасы. Дело в том, что мягкие кроватки для маленького человека, у которого ещё не до конца сформирован мышечный каркас и укреплён опорно-двигательный аппарат, могут стать причиной проблем с позвоночником и суставами. По мнению ряда специалистов, вплоть до восьми месяцев ребёнок должен спать на жёстком матрасе.

По мере взросления малыша матрас в детской можно заменить на умеренно-жёсткий, а потом — на матрас средней жёсткости. Мягкие варианты не рекомендованы ни дошкольникам, ни подросткам. Вы можете приобрести двусторонний детский матрас со сторонами разной жёсткости, чтобы не покупать новые модели каждый раз, когда ребёнок становится старше. Главное, следить за размером кровати.

Размер матраса должен в точности подходить основанию кровати, вплоть до сантиметра, чтобы избежать образования травмоопасных зазоров, а также деформаций изделия от сжатия о края, что значительно снизит качество и комфорт сна ребёнка.

Из-за особенностей эксплуатации изделия детям больше подходят не очень толстые беспружинные матрасы, а также специальные пружинные варианты. Однако стоит отметить, что в раннем возрасте и в момент, когда ребёнок будет учиться вставать на ноги, лучше всё же использовать модели без пружин. Пружинные рекомендуются специалистами для детей старше 3 лет.

Детские матрасы не должны впитывать и сохранять влагу, быть пристанищем для пыли и пылевых клещей. Не менее важно, чтобы матрас хорошо пропускал воздух. В этих случаях оптимальным выбором станет ППУ, кокосовая койра, натуральный или искусственный латекс. В настоящее время в условиях ограниченного бюджета практичной заменой полностью натуральному составу послужит комбинация кокосового волокна с искусственным латексом или холлофайбером. В свою очередь, чехол детского матраса должен быть изготовлен из натурального хлопка. За ним должно быть легко ухаживать, стирать его и мыть, поэтому предпочтение отдаётся съёмным чехлам.