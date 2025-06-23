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Поел и чуть не умер. Врач Бережанский: может ли быть аллергия на плов

Очень опасно давать плов малышам.
Очень опасно давать плов малышам. istockphoto.com

В Подмосковье десятимесячный ребенок чуть не умер после того, как отец накормил его пловом. После такого ужина у малыша начались судороги, он потерял сознание и впал в кому. Врачам удалось спасти ребенка. Медики предположили, что причиной стала аллергия на специи, которые добавляют в плов.

Тарелка с аллергенами

Неужели рис с мясом и приправами — аллергенное блюдо?

«Да, аллергия на плов возможна. Это связано с продуктами, которые содержатся в его составе, — рассказал aif.ru врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт.

Аналитика» Павел Бережанский. — В частности, специи, особенно острые, пряные и экзотические, которые часто добавляются в плов, могут вызывать сильную аллергическую реакцию. Рис тоже сам по себе может быть аллергеном. А могут быть аллергеном вещества, которыми обрабатывают рис на полях, и это вещество может сохраняться или видоизменяться при приготовлении. Если у ребенка есть аллергия на белок коровьего молока, то может быть аллергия и на говядину, и на телятину. Редко, но бывает перекрестная аллергия на мясо других животных».

Детям — опасно!

Врач перечислил основные клинические признаки аллергии на плов. Это могут быть различные проявления — от кожных (крапивница) до потери сознания и острых аллергических реакций, таких как анафилактический шок, ангионевротический отек. Такая реакция возможна на любой из продуктов, входящих в состав плова.

«Поэтому очень опасно такое блюдо давать малышам, потому что у детей впитывающая, всасывающая способность кишечника в разы сильнее, чем у взрослых. И ребенок может реагировать на меньшую дозу аллергенов, чем взрослые», — предупреждает врач.

Ссылка на первоисточник
юлий борт
Сеченовский университет
здоровье ребенка
Московская обл.
кафедра детских болезней; сеченовский университет
павел бережанский
врач; павел бережанский
народный фронт
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