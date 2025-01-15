Три вкусных блюда для детей

Если ваши дети не любят творог, кефир или морковь в чистом виде, то эти продукты можно спрятать и подать в виде ленивых вареников с шоколадом, нежного, воздушного кефирного пудинга, который больше похож на суфле или ароматного, пышного морковного кекса с грецкими орехами, который готовится в микроволновой печи всего за 5 минут.

Ленивые вареники с шоколадом

Ингредиенты:

Творог – 200 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука рисовая – 3 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Шоколад – 50 г

Приготовление:

Для приготовления ленивых вареников в глубокую миску поместить сухой творог, среднее яйцо и сахар.

Взбить блендером до однородной массы.

Добавить просеянную рисовую муку, хорошо перемешать, чтобы получилась липкая масса.

Взять кусочек теста, сделать лепешку и в её центр положить кусочек шоколада, потом завернуть его внутрь теста и скатать шарик размером с мячик для пинг-понга.

Выложить заготовки на доску, затянутую пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру на 30 минут при температуре -18 градусов.

Примороженные творожные шарики хорошо отделяются от пленки.

Вскипятить в кастрюле воду и аккуратно погрузить в неё творожные шарики.

Варить ленивые варенки на среднем огне пока они не всплывут, а после этого еще 2-3 минуты.

Аккуратно достать ленивые вареники шумовкой и выложить на тарелку.

Подавать их нужно горячими, пока у вареников жидкая шоколадная начинка.

Кефирный пудинг

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 2 шт.

Кефир – 230 мл.

Кукурузный крахмал – 25 г

Сахар – 1 ст.л.

Ванилин – щепотка

Приготовление:

Для приготовления кефирного пудинга в миске соединить белки и сахар. Взбить миксером до крепких пиков.

В другой миске соединить желтки, щепотку ванилина, кефир и кукурузный крахмал (можно заменить картофельным крахмалом).

Тщательно перемешать венчиком.

Добавить к полученной массе взбитые белки и бережно перемешать.

Перелить массу в формочки для выпекания (можно использовать одну крупную или несколько небольших).

Отправить в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30-35 минут. Следите за тем, чтобы пудинг хорошо пропекся, возможно, времени понадобится чуть больше.

Готовность пудинга проверьте зубочисткой.

Сначала пудинг сильно поднимется, но по мере остывания он чуть опадет.

Кефирный пудинг получается очень нежным и воздушным. При подаче его можно посыпать сахарной пудрой.

Морковный кекс в микроволновке

Ингредиенты:

Морковь – 100 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Измельченная овсяные хлопья – 3 ст.л.

Молоко – 30 мл.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Корица – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Орехи грецкие – 2 ст.л.

Приготовление:

Для приготовления морковного кекса, в глубокую миску поместить натертую на мелкой терке морковь, крупное яйцо, влить молоко.

Перемешать венчиком.

Добавить измельченные в мелкую крошку овсяные хлопья или овсяную муку, измельченные грецкие орехи, сахар, разрыхлитель и корицу.

Тщательно перемешать массу.

Выложить морковное тесто в формочку для выпекания, разровнять массу.

Отправить в микроволновую печь на 5-6 минут при мощности 800 Вт.

Готовность кекса проверить зубочисткой.

Готовый морковный кекс при подаче можно полить шоколадом или медом.

Приятного аппетита!