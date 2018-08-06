Как развивать речь малыша: 18 идей для мам.
из Хорошие родители - любимые дети
Для того чтобы успешно развивать речь самых маленьких деток, совсем не нужны занятия по расписанию. Достаточно использовать в привычном общении по ходу жизни эффективные способы речевого общения с малышами и игры, разработанные специалистами.
1. Если малыш обратил на что-то внимание на прогулке, то назовите этот предмет, его части, действия, при этом слова нужно повторять неоднократно: «Это машина. Машина дудит: би-би-би. Какая машина? Большая, красивая! Машина поехала би-би-би», «Смотри, собачка ав-ав. Собачка бежит. Смотри, какие у нее ушки. Беленькие! А какой хвостик! Длинный хвостик! Собачка беленькая, красивая! Вот собачка пошла дальше. Убежала собачка. Нет собачки» Даже если малыш еще не говорит, то в дальнейшем все вложенные Вами усилия оправдаются с лихвой.
2. Говоря с малышом, нельзя тараторить без остановок. Говорите медленно, немногословно, но с повторением ключевых слов. Бурная быстрая многословная речь мамы не воспринимается малышом. Точнее воспринимается, но он не выделяет из нее отдельных слов. Обычно в такой ситуации малыш не начинает говорить в положенный срок, то есть происходит задержка в развитии речи ребенка.
3. Всегда делайте паузы в своей речи, давая ребенку возможность отреагировать жестом или звуком, повторить за Вами слово или слог.
4. Желательно в этом возрасте при назывании предмета малышу назвать сначала общеупотребительное слово, а сразу же за ним – облегченный детский вариант этого слова. Например: «Вот собачка – ав-ав», «Поезд поехал ту-ту», «Дождик пошел кап-кап», «Петя упал – бах!». Сложное слово малыш еще не может произнести, а вот звукоподражание доступно для произнесения. А вот сюсюкать с малышом (то есть говорить с ним только упрощенными словами) очень вредно для его развития. Ребенку нужно постоянно слышать вокруг себя правильные четкие образцы речи взрослых.
5. Если одну игрушку взрослые называют по разному (у папы это «туту», а у мамы «биби», а у дедушки «чучучу»), то малыш путается. Поэтому лучше договориться, как Вы будете называть эту игрушку и всегда прибавлять настоящее название предмета: «Это поезд туту».
6. Если малыш уже может что-то сказать словом, то нужно его побуждать обращаться к Вам словом, а не жестом. Например, ребенок показывает пальцем на игрушку, стоящую на полке. Конечно, можно просто дать ему игрушку. Но правильнее будет спросить малыша: «Что ты хочешь? Машинку би-би? Да? Скажи: дай! Дай машинку!» или более кратко «Попроси. Скажи «дай», «Позови петушка. Скажи «Иди!» Такое обращение взрослого к малышу будет побуждать его постепенно отходить от жестов и переходить к речи.
7. Озвучивайте жесты малыша. Например, кошка убежала в другую комнату, и ребенок разводит ручки в стороны. Скажите: «Нет киски. Убежала киска». Если ребенок отправится на поиски киски, скажите: «Где киска? Ку-ку. Киска, выходи! Будем играть» или другие слова, которые озвучат ситуацию для ребенка.
8. У малышей часто встречается отсроченное воспроизведение слова. Например, Вы показали ему лошадку, назвали и гриву, и хвостик, и сказали, что лошадка скачет, что говорит «иго-го». Но малыш, которому явно понравилась игрушка, молчал. Вы убрали игрушку. Прошло несколько минут, Вы пошли обедать, и тут малыш вдруг говорит: «Игого!» и показывает жестами то, что видел во время демонстрации Вами игрушки. Это возрастная особенность, которая встречается у всех маленьких детей.
Нужно учесть, что накопление активного словаря (то есть репертуар тех слов, которые малыш не просто понимает, но уже и употребляет в своей речи) у ребенка происходит скачками. Сначала идет период накопления пассивного словаря (ребенок понимает слово, но еще не говорит его), а затем уже это слово появляется в активном словаре ребенка. Причем слово может появиться отнюдь на следующий день, а через некоторое время. Для запоминания слова малышу нужно много его повторений. Поэтому чем чаще Вы будете создавать специальные ситуации, развивающие речевое общение, тем больший запас слов усвоит малыш, тем лучше будет развита речь. Примеры таких ситуаций и игр по месяцам развития ребенка Вы найдете на нашем сайте «Родная тропинка».
9. ИГРА «ПЕРЕБЕЖКИ». Эта игра для малышей разработана В.А. Петровой.
Развесьте картинки на уровне глаз ребенка в разных местах комнаты (3-4 картинки). Малыш перебегает от картинки к картинке и рассматривает ее: «Где у нас собачка ав-ав? Покажи. Как собачка говорит: ав-ав, ав-ав». Картинки остаются на одном месте несколько дней, и малыш постепенно привыкает к их расположению и быстро находит по просьбе взрослого нужную картинку. Затем картинки меняются.
Перебежки можно проводить не только с картинками, но и с игрушками или с мебелью и другими предметами. Где у нас диван? Давай сядем на диван. А где окно? Вот окно! А это что? Шкаф». Можно сделать перебежки и на прогулке: «Где скамейка? Где дерево? Где крылечко?»
10. ИГРА «ЧТО ЭТО?» НАЗЫВАЕМ ИГРУШКИ.
Годовалые малыши любят приносить и показывать взрослым свои игрушки. Причем делают они это сами, по собственному побуждению. Когда ребенок принесет Вам игрушку, оживите ее (потанцуйте с куклой, подудите как машина, поездите поездом с одновременным произнесением слов чух-чух, чух-чух). И после этого спросите малыша: «Что это?» Ответьте сами: «Это кукла. Ляля. Ляля большая. Ляля танцует и поёт: ляляля. Ляля устала, хочет спать. Уложи лялю спать». Привлеките малыша к действиям с игрушкой – умыть, причесать, покормить, поплясать, убаюкать.
Даже для малышей в год мало, если взрослый просто назовет игрушку. Ребенку важно, чтобы были проделаны действия с ней (погладить лошадку, причесать волосы кукле, покормить мишку и т.д.). Принося игрушку, он хочет увидеть во взрослом партнера по игре, который поможет ему увидеть новые игровые действия, получить новые впечатления.
11. ИГРА «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК».
Это вариант предыдущей игры. Положите несколько игрушек в красивый непрозрачный мешочек. Он должен быть привлекательным и ярким. Ведь он же недаром называется «чудесный». Пусть малыш достает из него игрушку. А Вы обыграете игрушку как в предыдущей игре, покажете ее детали, действия, назовете их, прочитаете об игрушке стишок. Поиграв с первой игрушкой, спрячьте ее под платок: «Убежала собачка» — и попросите малыша достать следующую игрушку.
Почему игрушку нужно прятать от малыша после ее рассматривания и нельзя рассматривать сразу все игрушки? Это делается потому, что одновременно с несколькими игрушками малыш не сможет играть – будет отвлекаться. Он не сможет сосредоточиться на Вашей речи или на одном действии, будет хвататься то за одно, то за другое. И результат игры не будет достигнут.
12. ИГРА «ПОЗОВИ».
Поставьте на расстоянии от ребенка красивую привлекательную игрушку (куклу, мишку или собачку). Скажите: «Ирочка, позови собачку. Скажи: иди-иди!» и покажите жест рукой (как будто Вы маните собачку к себе). Дети обычно охотно подражают жесту и «зовут» игрушку, но без слов. Ничего страшного в том, что ребенок молчит, нет! Если Вы будете сопровождать этот жест словом «иди-иди», то малыш скоро скажет и слово. Если же Ваш малыш не зовет игрушку даже жестом, возьмите его ручку в свою и помашите ей, одновременно говоря «Иди-иди».
Как только малыш позвал игрушку, приблизьте игрушку к ребенку, дайте потрогать или погладить игрушку. Скажите: «Прибежала собачка ав-ав. Погладь собачку. Погладь. Хорошая собачка»
После этого покажите действие игрушкой и спросите: «Что делает собачка? Бегает». А сейчас что делает? Лает: ав-ав-ав! Давай покормим собачку (изображаем, что как будто даем в ладошке корм) Что делает собачка? Кушает. Ой, убежала собачка! (Спрячьте собачку). Попросите малыша позвать убежавшую собачку – «Скажи: иди!»
Покажите из-за стола или из-за своей спины другую спрятанную игрушку. Спросите: «Кто это пришел? Это зайка. Покажи, где зайка? Вот зайка! Позови зайку: иди-иди. Пришел зайка. Зайка прыгает прыг-скок, прыг-скок!» (попрыгайте зайчиком рядом с малышом или по его коленочкам).
Сначала малышу показывается в этой игре только одна игрушка и сама игра длится 3-4 минуты. Затем можно в игре использовать 3-4 игрушки и продлить игру с ними до 6 минут. Малыш выберет, какую из 3-4 игрушек он будет звать. А может быть, позовет их по очереди. Тогда предыдущую игрушку мы прячем и говорим: «Убежала собачка».
В игре можно использовать не только слово «иди», но и слово «дай». Тогда говорим малышу: «Скажи: дай собачку, дай, дай».
Главное в этой игре – посильная активность ребенка (зовет жестом, гладит, кормит, приносит, называет и т.д.)
13. ИГРА «ПРЯТКИ С ИГРУШКОЙ».
Лучше всего малыш запоминает слова, сказанные в яркой эмоциональной ситуации, в момент обостренного восприятия. Именно такой момент создается в игре в прятки, которая так любима самыми маленькими детьми.
Спрячьте игрушку у себя за спиной. Затем неожиданно покажите игрушку и назовите ее: «Это кукла Катя». Внезапное появление игрушки привлекает внимание годовалого ребенка и очень его радует. Снова спрячьте игрушку. Скажите: «Ку-ку, нет куклы Кати. Ой, кто это? (достаньте снова куклу). Катя!»
Так можно знакомить малыша с разными игрушками и предметами и помочь ему запомнить их названия.
14. ИГРА «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО».
В этой игре малыш договаривает последнее слово в рифму за мамой. Если с малышом уже на первом году жизни мама занималась: играла в переклички, читала потешки с повторением слогов, то ребенок быстро начинает повторять отдельные слова и звуки, схватывая всё налету. Если же дети не приучены вести такой диалог, то спокойно попросите ребенка – «Скажи, повтори.» и через некоторое время он станет договаривать слова и слоги.
Во всех стихах нужно сопровождать звукоподражания жестами: показывать руль машины и говорить «бибиби», стучать пальчиком по ладошке и говорить «кап, кап, кап, кап», показывать как едет поезд и говорить «чух,чух, чух» и т.д.
Такие игры можно проводить, демонстрируя малышу игрушку и действия с ней.
Вот примеры стихотворений для договаривания звукоподражаний ребенком и игр с игрушками типа «доскажи словечко/слог»:
Дождик песенку поет:
Кап, кап, кап, кап (ребенок договаривает звукоподражание «кап, кап, кап,кап»)
Только кто ее поймет -
Кап, кап, кап, кап?
Не поймем ни я, ни ты,
Кап-кап-кап-кап,
Да зато поймут цветы,
Кап-кап-кап-кап
И весенняя листва,
Кап-кап-кап-кап
И зеленая трава…
Кап-кап-кап-кап (по Б. Заходеру)
Еду-еду к бабе, к деду (малыш сидит на коленях, подпрыгивая в ритме)
На лошадке в красной шапке,
По ровной дорожке
На одной ножке,
В старом лапоточке
По рытвинам, по кочкам,
Всё прямо и прямо,
А потом… в яму!
Бух! («роняем» малыша вниз). Малыш договаривает «Бух!»
15. ИГРА «ПОРУЧЕНИЯ».
В играх-поручениях развивается понимание речи. Малыш учится понимать названия простых действий (купается, танцует, кушает, идет, упала и другие). Игра очень проста для нас с Вами, но для малыша представляет настоящую умственную задачу.
Для игры нужно придумать сюжет и отобрать игрушки для игры (с учетом интересов малыша). Кому-то из малышей очень нравится матрешка, и он с удовольствием поиграет с ней. Другому больше по душе зайчишка. Третий «влюблен» в машину. Вот с любимыми и хорошо знакомыми ребенку игрушками и будем мы играть в эту игру.
Вы называете действие, а малыш его показывает САМ с игрушкой (без Ваших подсказок и без Вашего образца). Например, Вы говорите, что игрушки поехали кататься на машине. Собачка села (малыш сажает игрушечную собачку в кузов машины). Кукла села (ребенок сажает куклу). Матрешка села (ребенок сажает в кузов матрешку). Поехали! Стой, машина. Приехали. Собачка идет топ-топ-топ (Игрушечная собачка выходит из машины). Матрешка идет топ-топ-топ (Малыш «выводит» матрешку из машины). Кукля Ляля идет топ-топ-топ! (Малыш показывает как идет кукла, выводя ее из машины) Стали танцевать. Собачка танцует (малыш показывает действие с игрушкой). Матрешка танцует. Кукла танцует. Ой, кукла упала! Ой! Бух, упала! Вставай, кукла. Кукла танцует.
Сюжет игры должен быть очень простой. Но поскольку малыш должен в разыгрывании ориентироваться только на слово (образца и показа действий в игре нет), то задача это для него довольно трудная.
Если малыш затрудняется, помогите ему! А в следующей игре он уже сам с удовольствием справится с аналогичной задачей! Ведь наша задача научить, а не устроить «строгую проверку: понял – не понял!». Главное, что мы поняли, что малыш уже может, а в чем ему нужно помочь, потому что это вызывает у него трудности.
В игре в поручения главное – это придумывать интересные сюжеты, играть с радостью и вдохновением, прислушиваясь к интересам и желаниям малыша! Используйте свою фантазию, играйте как дети, радуйтесь успехам малыша. И тогда всё получится!
16. ИГРА «ПОЕЗД».
Покажите игрушечный поезд, скажите: «Это паровоз. А это вагон. А вот еще вагон. И это вагон. Покажи, где вагон? Вот вагон! Поезд едет: чух-чух-чух. Поезд гудит: уууууу! Как он гудит? УУУУ! А как едет? Чух-чух-чух!» После этого дайте игрушку в руки ребенку. Пусть он повозит паровоз. Потом возьмите паровоз и повозите его по столу или по дивану, читая стихи:
Загудел паровоз
И вагончики повез.
Чу-чу-чу-чу,
Далеко я укачууууу!
17. ИГРА «НАЙДИ И ПРИНЕСИ»
Возьмите 5 хорошо знакомых ребенку игрушек и расставьте их в двух разных местах в комнате. Например, две игрушки посадите на стул, а три – на полку. Игрушки должны находиться на уровне глаз малыша.
Расставить игрушки (спрятать их от ребенка) надо так, чтобы он этого не видел.
Скажите малышу: «Наши игрушки спрятались. Давай найдем. Зайка, где ты? Мишка, где ты? Кукла Катя, где ты?» Начинаем «искать» игрушки вместе с ребенком. Подойдите к знакомому месту, где малыш привык видеть эти игрушки. Удивитесь, что их нет: «Где же зайчик? Есть здесь зайчик? Нет зайчика! А мишка есть? Нет мишки! А Катя есть? И куклы Кати нет!». Идите искать дальше. Найдя зайчика и мишку на полке, спросите малыша: «Кто это? Вот они! Покажи пальчиком, где мишка. А где зайка? Скажи: Мишка! А это кто? Это кукла Катя. Скажи: Катя» Найдя игрушки, идем искать остальные. Если малыш сам найдет следующую игрушку и принесет ее Вам, то спросите: «Что ты принес? Скажи кошка – киса. Мяу-мяу!». В конце игры похвалите малыша за то, что он помог Вам найти игрушки.
18. ИГРА «ПРЯТКИ»
Спрячьте игрушку и идите ее искать вместе с ребенком. Скажите малышу: «Где Петрушка? Где? Вот он! Попляши, Петрушка!». Пусть игрушка спляшет и споет.
Наш Петрушка-молодец
Убежал в другой конец.
Мы Петрушечку нашли,
Вместе с ним плясать пошли.
«Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
Это песенка моя!
Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
Попляшу-ка с вами я!» (Стихотворение из книги Л.В. Казьминой, О. Г. Колупаевой «Развитие ребенка от года до двух лет»)
Затем идите искать следующую игрушку и обыграйте встречу с ней.
Валасина Ася
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