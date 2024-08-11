Родители-шерпы: кто они такие и что с ними не так?

Шерпы — народность, живущая в Гималаях, на границе Непала и Тибета, представители которой известны тем, что выступают в качестве проводников и носильщиков для альпинистов, решающих покорить ту или иную вершину.

Шерпы не только взбираются по отвесным склонам, но и тащат на себе весь тяжелый груз, в то время как опекаемые ими альпинисты шагают налегке. По аналогии с шерпами-носильщиками так называют родителей, которые в прямом и/или переносном смысле несут вместо детей тот груз, который те вполне способны нести сами.