Родители-шерпы: кто они такие и что с ними не так?

Эксперты нашли новую разновидность родительской гиперопеки, которая не приносит детям ничего, кроме вреда.
Шерпы — народность, живущая в Гималаях, на границе Непала и Тибета, представители которой известны тем, что выступают в качестве проводников и носильщиков для альпинистов, решающих покорить ту или иную вершину.
Но родители-шерпы отличаются от этих типажей, они скорее напоминают слуг или посыльных при своих детях.
Вот как одна мама описала, что не так, по ее мнению, с родителями-шерпами: «Я не понимаю, почему некоторые мамы постоянно носят за детьми их рюкзаки, спортивное снаряжение, музыкальные инструменты, и так далее? Одно дело, когда дети еще маленькие, а рюкзаки очень тяжелые. Но дети растут, а мамы продолжают таскать за ними их добро, хотя наступает возраст, когда самому носить свой рюкзак и прочие вещи — это часть того, что называется ответственность, и чему уже пора бы учиться».
С ней согласен австралийский эксперт по родительству, отец шести детей Джастин Коулсон. Конечно, детям можно помогать, но, если делать за них абсолютно все, это тормозит их развитие, подчеркивает он.
«Дети рождаются с желанием стать хозяевами собственной вселенной, проявлять себя, свою личность, говорить и делать то, что подсказывает им их внутренний голос. Родители, которые лишают ребенка этой возможности, становятся у него на пути, не дают ему вырасти», — объяснил Коулсон в интервью The Daily Mail.
Перед родителями стоит задача — понять, когда ребенку действительно требуется помощь, а когда его можно отпустить в свободное плавание. Главное — не переходить черту, не делать за него то, что он может и должен делать сам.
«Воспитание детей можно сравнить с хождением по канату — некоторые родители дают детям возможность ''упасть'' с каната, чтобы их закалить, что, возможно, слишком экстремально, но другая крайность тоже чревата проблемами», — считает Коулсон.
Дело в том, что дети, которым все время «стелили соломку» и ограждали от всех неприятностей, не давая развить в себе способность преодолевать трудности, превращаются в мягкотелых, безвольных подростков.
У них ментальность жертвы — они уверены, что ни на что не способны, они не могут самостоятельно принимать решения и отвечать за их последствия.
Если что-то не получается, всегда в ответе кто-то еще, а не он. Или же подросток заявляет, что и не собирался достичь какого-то результата... Но это не их вина, виноваты родители, изо всех сил создававшие для них счастливое детство», — объяснил Коулсон.
Поэтому родителям, чувствующим, что становятся «шерпами» для своих детей, нужно пока не поздно искать способ вернуть баланс в воспитании. «В идеале, когда у ребенка что-то не получается, необходимо пройти посередине между ''пусть провалится, это будет ему уроком'' и ''давай я сделаю это за тебя'', — советует эксперт. — Мы просто должны быть рядом, чтобы, если в этом появится нужда, предложить помощь и поддержку, сказать ''Обопрись на меня на минутку, я тебя держу''. Если вы видите, что ребенок держится, несмотря на трудности, не вмешивайтесь, дайте ему возможность продолжать самому, а ощущение того, что он в безопасности, вы придете на помощь, если что, будет его морально поддерживать».
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