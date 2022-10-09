Глупые стереотипы в воспитании: 4 родительских ошибки

Мы все подвержены в воспитании стереотипам. А как иначе, ведь модель, по которой мы воспитываем детей, копирует педагогический опыт наших родителей.

Но время не стоит на месте, и от некоторых ошибочных представлений о правильном формировании личности подрастающего поколения пора отказаться.

1. Без наказаний не обойтись

Так считают родители, которые не в курсе внутреннего состояния малыша. В этом случае без запугивания, манипуляций, ругани не обойтись.

При общении с ребенком важно выключить функцию контролера истать настоящим проводником, помощником.

Мама и папа должны постоянно задумываться о том, что в данный момент чувствует их отпрыск. Тогда от наказаний можно и отказаться.

их отпрыск. Тогда от наказаний можно и отказаться. А окрики сгодятся, если ребенка необходимо очень быстро остановить и уберечь от травмы, приближающейся опасности, которую он в силу возраста еще не осознает.

Так считает знаменитый психолог Юлия Гиппенрейтер.

2. Уходи так, чтобы ребенок не заметил

Тебе необходимо срочно выйти из дома, а кроха не отпускает: плачет, виснет на шее. Сердце ваше разрывается на части. Представляете, что творится сейчас в душе малыша?

Поэтому важно сбежать в тот момент, когда детка чем-то увлечен, только тогда можно избежать леденящих душу прощаний.

Поверьте, это вариант – не лучшее решение.

Представьте, после вашего побега ребенку надоедает перекладывать кубики и он осознает, что его любимая мамуля исчезла.

Это самая настоящая катастрофа: ничего не сказала, не объяснила, просто ушла. Вдруг она больше никогда не вернется?

А если и вернется, как ей после этого верить? Детка накрепко закрепляет в головке мысль, что необходимо постоянно быть начеку и следить за перемещением мамули неустанно.

Таким поведением ситуацию можно усугубить.

3. Не жалей, а то вырастет настоящий плакса

«Жалеть» - синоним слова «сочувствовать». То есть мы пытаемся сознательно перестать сочувствовать ребенку в трудную минуту.

Вспомните себя, неужели вам было легче, когда в трудный момент вам говорили: «Да не парься, это все ерунда!». А вы-то ждали сочувствия, поддержки.

Нет ничего страшного в том, что вы обнимите и погладите по голове маленького страдальца.

И тут важно не «переборщить», то есть не встревожиться сильнее, чем он сам, а разделить негативные эмоции.

Поверьте, если систематически проявлять эмпатию, то с возрастом ему легче будет переживать невзгоды.

4. Много хочешь, мало получишь

Главная родительская страшилка: если выполнять все «хотелки» наследника, он вырастет избалованным. Давайте разберемся в желаниях ребенка:

Важнейшее – это родительская любовь, их внимание. И тут слишком много не бывает.

Как только он получит достаточную порцию любви, внимания и объятий, то вряд ли будет требовать еще.

Ведь окружающий мир вокруг такой интересный и неисследованный.

А если вы переживаете о том, что вредно давать слишком много игрушек или сладостей, то стоит задуматься: а для чего вы вообще их даете?

Если ваша цель заменить подарками любовь, прекратить истерику детки или заработать дешевый авторитет в его глазах, то последствия будут печальными.

Если постоянно запрещать то, что хочется ребенку, то малыш будет это брать без вашего разрешения. Или наоборот, перестанет проявлять интерес и инициативу.

А какие стереотипы в воспитании вы считаете ошибочными?