Психолог рассказала, почему не стоит сравнивать своего ребенка с другими детьми

Об этом 1 июня «Известиям» заявила медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Анна Вандаева.
«Если постоянно сравнивать ребенка не в лучшую для него сторону, у него может снизиться самооценка и сформироваться “вынужденная беспомощность” — состояние, когда человек чувствует, что все его старания тщетны. Так, желая мотивировать ребенка улучшить поведение, родители нередко добиваются обратного эффекта. Важно отметить, что сравнения могут негативно влиять и на “эталон”, с которым сравнивают. Такой ребенок может чувствовать себя заложником подобной похвалы и испытывать страх не оправдать чужие ожидания. Желание “держать планку” и давление со стороны родителей или учителей формируют у него комплексы и чувство тревоги», — сказала она.
Родители чаще всего прибегают к сравнению, когда хотят мотивировать ребенка стать в чем-то лучше и успешнее. Однако это не всегда приводит к желаемым результатам, отметила эксперт.
«Еще одна причина сравнений детей между собой — это высокие стандарты родительства в обществе. Желая им соответствовать, взрослые нередко рассматривают достижения детей как показатель собственной родительской эффективности. Сравнивая их, они убеждаются в правильности или ошибочности своих действий по отношению к ребенку. Привести к желанию сравнивать может и недостаток информации у родителей о том, что является нормой в том или ином возрасте. В таком случае окружающие дети становятся как бы образцом, но при этом неизбежно игнорируются индивидуальные различия между детьми», — сказала она.
Если ребенок делится с вами своими негативными переживаниями из-за сравнений, постарайтесь подтвердить, нормализовать и разделить его чувства, рекомендовала психолог.
Например, можно рассказать о своем подобном опыте. Самораскрытие родителя помогает укрепить доверие в детско-родительских отношениях. Понимание и поддержка от значимого взрослого помогут ребенку позитивно воспринять себя, а акцентирование его сильных сторон и достоинств позволит поддержать самооценку.
«Вместо сравнений старайтесь помочь ребенку раскрыть потенциал, поддерживайте его интересы, поощряйте активность, приложенные усилия и даже самые маленькие достижения. Проявляйте искренний интерес к суждениям ребенка, учитывайте его мнение и чувства. Помогайте развивать его сильные стороны и корректировать слабые без сравнений. И главное — устанавливайте реалистичные цели и ожидания, учитывая индивидуальные особенности и возможности ребенка», — сказала Вандаева.
При этом сравнение с «прошлой версией» ребенка может быть эффективным способом отследить, как изменились его навыки, подчеркнула специалист.
«Важно обсуждать с ребенком его прогресс и достижения, однако помните, что темпы развития уникальны для каждого человека и могут не всегда соответствовать ожиданиям взрослых. Оглядываясь назад, старайтесь подмечать те сферы, где ребенок преуспел, и обращать на это его внимание. Таким образом можно сформировать у него веру в себя и свою способность преодолевать препятствия, справляться со сложными задачами», — заключила психолог.
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