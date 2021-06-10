Персональные траектории и машинное обучение – для большинства плебеев: трансгуманистка из «Сбера» честно озвучила суть цифрового антиобразования на ПМЭФ

Заместитель Германа Грефа, экс-замминистра просвещения, выходец из Агентства стратегических инициатив и просто идеально запрограммированный «цифровой трансформатор» со стажем – Марина Ракова озвучила ряд дежурных «откровений» глобалистов на Петербургском экономическом форуме.

Мы взяли «откровения» в кавычки, потому что ничего нового для находящихся в теме и пытающихся сопротивляться форсайт-проектам разрушителей русской школы тут нет, однако карты светятся уж слишком откровенно. Ракова неуклюже пыталась оправдать тотальную цифровую слежку, сбор данных и определение в соответствующую страту каждого человека практически с пеленок, а также массовое внедрение электронного обучения, и при этом сыпала английскими неологизмами из новояза Всемирного банка и Всемирного экономического форума, что выглядело уже просто трагикомично. Но смеяться не очень-то тянет: именно таким персонажам в РФ выдан карт-бланщ на посмертное реформирование образования.

Начнем с того, что весь посыл и аргументация в выступлении Раковой на ПМЭФ были построены на ложном, манипулятивном тезисе: якобы в образовании будущего самое важное – персонализация, когда у «каждого ребенка есть суперпрофессионал-педагог»… но это конечно же невозможно обеспечить в такой большой стране, как Россия, а потому цифра, обработка нейросетью огромного объема ПД ученика – наше все.

Простите, может сначала надо разобраться, что вообще такое персонализированное образование… нет, не в представлении Раковой (она всего лишь пиарит и внедряет переданный ей в руки готовый продукт), а в понимании тех, кто разрабатывает платформу «Сберкласс» и подобные проекты. С чего это вдруг делается заявление, что персонализация, а не единое образовательное пространство и единые федеральные стандарты – наше все в общем образовании? Вообще-то «Катюша» подробно анализировала стратегическую работу по перс. обучению, профинансированную фондом «Сбера» «Вклад в будущее», кто не читал – самое время восполнить пробел .

Если вкратце, в системе т.н. персонализированного обучения заложены алгоритмы уничтожения профессии учителя путем нивелирования его участия в образовательном процессе, перехода на самообразование школьников на цифроплатформе под контролем машинного алгоритма, постепенный демонтаж традиционной системы передачи знаний «ученик – учитель».

На полном серьезе предлагается «передать ответственность за образовательный процесс от учителя к ученикам», т.е. сделать их главными – «учащиеся управляют/учитель помогает». Главным критерием оценки знаний предлагается сделать самооценивание (!), т.е. каждый ученик будет сам себе судьей, единые стандарты оценок усвояемости материала и уровня знаний уничтожаются. А преобладающей культурой учения названо – саморазвитие (!!!). Еще раз – зачем вообще нужен учитель при саморазвитии? Это уже практически равняется форме получения образования вне обр. организации – то есть самообразованию. Разумеется, под чутким руководством цифрового наставника.

Вернемся к не очень связной речи вице-президента Сбера. По словам Раковой, в массовом образовании будут использоваться технологии, основанные на обработке больших баз данных, что поможет полноценному персональному обучению. Она уверена, что качественное образование без учителей и наставников получить нельзя, а в онлайн это неэффективно и невыгодно. Здесь, очевидно, была нелепая попытка реверанса традиционному обучению. Но длилась она недолго.

«В силу этого 100% онлайн не будет работать никогда. Он может работать, но он значительно снизит наше «капасити» и «таймтумаркет» в то время, которое нам необходимо для того, чтобы обеспечить свое лидерство в той или иной передовой отрасли: выйти на фронтир развития наук, технологий и так далее», – сообщила Ракова на малопонятном даже для молодежи «швабовском» бизнес-новоязе.

«Поэтому селективный подход – для чистого офлайна. При этом для нашей страны этот эксклюзивный «бутиковый» формат фонд (Фонд «Талант и успех») развил на территории всей страны. В каждом регионе есть такой центр. При этом мы понимаем, что через этот центр каждый ребенок пройти не может. Поэтому для обеспечения персонализации массовой приходят на помощь цифровые технологии. Это образование «дэйта драйвен» (определяемое анализом ПД обучающегося – РИА «Катюша»).

На протяжении всей жизни необходимо собирать «бигдэйту» (ПД человека, сведения о его интересах, знаниях, достижениях и т.д. – РИА «Катюша») для того, чтобы попытаться спрогнозировать и построить предиктивную аналитику: что предложить каждому конкретному человеку, чтобы либо восполнить дефицит, либо достичь конкретных целей саморазвития», – подытожила Ракова.

И снова налицо полное отсутствие логики. Сначала спикер признала, что 100% онлайн-обучение снизит лидерские перспективы России в науке и технологиях, а затем тут же заметила, что чистый офлайн (т.е. традиционная школа) будет доступна не для всех, по «селективному подходу» - то есть, простите, исключительно для избранных людей, способности которых ИИ определит как «выше среднего». Таких детей будут переформатировать под «лидеров цифровой трансформации» в «Кванториумах», «Точках кипения» и прочих цифровых центрах, которые Ракова успела понастроить за бюджетные деньги по всей стране в 2018-2020 гг., работая в министерстве просвещения. Ну а кто не пройдет отбор (т.е. подавляющее большинство российских детей), тому останется «втыкать» в планшет и выбирать правильные ответы, следуя по построенной заранее «специально обученными дядями» т.н. «персональной образовательной траектории». Тотальная слежка (цифровое портфолио) нужно им для «предиктивной аналитики», то есть каждому конкретному человеку будет «предлагаться» заранее прописанный «карьерный маршрут». Наивны те граждане, которые думают, что ИИ поможет каждому сформировать разносторонне развитую личность с богатым кругозором, которая сама будет определять свою судьбу (если таковые еще остаются). Нет же – у «нейросети» все будет заранее предопределено для каждого.

Давайте вспомним, что рассказывала Ракова несколько лет назад о концепции модели «Кванториумов»:

«Образовательные программы технопарков создаются в тесной связи с запросами конкретных госкорпораций, крупных промышленных предприятий. Фактически мы будем получать запрос от таких предприятий на подготовку будущего специалиста с соответствующими компетенциями».

Знакомая песня – крупный олигархат будет тщательно отбирать «человеческий капитал» (кстати, к 2030 году в проектах трансгуманиста Дмитрия Пескова прямо прописаны генетические тесты – уже чистая евгеника) под прописанные алгоритмы, а потом – стругать из людей-чурок то, что ему необходимо как заказчику образования. Так что все эти басни о «свободном творческом саморазвитии личности» при «персонализированном» подходе можно смело забыть (см. ниже скрин из старой презентации Раковой).

Естественно, теперь задачей Раковой является распространить такой подход и на основное образование в школе — крупный бизнес будет спонсировать, выбирать под свои нужды специализацию и даже образовательную программу, что уже происходит со «Сберклассом» и другими цифровыми платформами. Роль государства в образовательном процессе сведется к поиску подходящей площадки для технопарка и разработке нормативно-правовой базы. То есть, еще раз, образование превращается в утилитарный процесс под контролем транснационального капитала, который с пеленок отбирает и воспитывает свой «человеческий капитал». Более того, корпорации с детства будут воспитывать в нас лояльность. Лояльность не к государству, не к Родине, а к компании, которая тебя «воспитала» и образовала, — вот что хотят навязать нам агенты перемен в образовании. Тут нам остается лишь отметить, что политически корпоративное подчинение являлось характерной чертой фашистских социальных формаций, так что выводы делайте сами… В форсайтах Лукши и Пескова, кстати, такой расклад был более честно назван «узаконенным рабством» (см. скрин).

И еще одна важнейшая мысль, проходившая через все выступление трансгуманистки. Следите за руками: сначала заявляется, что качественное образование невозможно без очных занятий с учителями и наставниками (их трансгуманисты теперь лукаво называют «оффлайном», что звучит намного более уныло, чем «прогрессивный» онлайн, т.е. компьютерное интернет-обучение – очередная манипуляция и подмена понятий), и затем звучит утверждение, что Россия такая большая, учителей на всех не хватит, поэтому якобы только цифра нас всех спасет. Вам это ничего не напоминает? Ну конечно, это же слово в слово скандальное заявление министра цифрового развития Максута Шадаева на недавнем заседании думского Комитета по информационным технологиям: «У нас нет денег на учителей!» . Миллиарды на внедрение ЦОС, на запитку энергией сотен тысяч компьютеров и интерактивных комплексов в школах, на закупку того же новейшего оборудования, на госконтракты частным IT-компаниям, прочно осевшим в школах, на ведение огромных баз данных и их обслуживание, на соответствующее ПО и т.д. – на все это средства находятся оперативно. А вот на зарплату живому учителю – извините великодушно…

Что ж, это до боли знакомый подход оптимизаторов, активно внедряющих сетевые формы обучения в школах и вузах (когда признанная малокомплектной или с недостающим штатом школа просто использует записанные другими образовательными учреждениями/учителями лекции и уроки) и уже проводящих соответствующих водораздел в сфере образования. Им нужно заработать на наших больших данных - «новой нефти», внедрить прямое машинное управление населением, «трансформировать» всю страну в цифровую экосистему, поделенную между глобальными корпорациями-олигополиями.

Все это, кстати, честно описывал премьер Михаил Мишустин в своем выступлении на «Валдае» в октябре 2020 г. , так что мы ничему не удивляемся. Удивляться можно разве что «слоновьему» терпению граждан России, большинство из которых, видимо, до сих пор не осознали, что наших детей заочно уже лишили светлого будущего.

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