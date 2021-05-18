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"Ты не нужен": Русские мамы на Западе в отчаянии – их детей забрала Система

Ты не нужен: Русские мамы на Западе в отчаянии – их детей забрала Система Serguey Vdovin Russian Look / Globallookpress

"Дорогой Владимир Владимирович..." – так начинаются десятки писем, а вернее, криков о помощи, отправленных русскими мамами президенту России. Они вышли замуж за иностранцев, а теперь отчаянно бьются за своих детей: их забрали ювенальные службы. Система вбивает малышам главную мысль: "Ты не нужен своим родителям. Ты – сын государства".

Количество детей, которых отбирает у родителей всемогущая западная "ювеналка", зашкаливает. Вот только чаще всего целью органов опеки становятся не тысячи семей мигрантов из Африки – их там считают "священными коровами" и не смеют тронуть пальцем. Лакомый кусочек – законопослушные переселенцы из России и стран СНГ. Такие семьи своими ценностями и устоями вызывают раздражение у "толерантного" западного общества, а значит, у них надо отнять самое дорогое – детей.

"Дорогой Владимир Владимирович, нам не оставили другого выбора..."

У нашей соотечественницы Татьяны Сафоновой испанские власти отняли новорождённого сына. История выглядит абсурдной, но она, к сожалению, реальна. Женщина много лет назад вышла замуж за испанца и переехала к нему на родину. Сначала всё было хорошо, у пары родился сын, сейчас ему уже 15.

"Ты не нужен": Русские мамы на Западе в отчаянии – их детей забрала Система


За 15 лет Татьяна так и не привыкла к Испании – мечтала вернуться на Родину. Фото: Katja Kreder / Globallookpress

Но не так давно пути Татьяны и её испанского супруга разошлись. Тем не менее они остались в хороших отношениях, никаких скандалов и делёжки имущества при разводе не было.

Женщина встретила новую любовь, на этот раз им оказался уроженец Украины. Вместе они решили уехать из Испании на родину Татьяны, но тут выяснилось, что она ждёт ребёнка. Пара решила остаться в Европе до родов, тем более что из-за коронавируса отменили авиаперелёты.

Татьяна благополучно родила здорового мальчика. Её быстро выписали, но... без ребёнка. Якобы мальчика было необходимо положить в кислородный бокс из-за проблем с дыханием.

Спустя несколько дней мать стала задавать вопросы: "Что с моим сыном?". Она уже дала малышу имя и называла Владимиром. Но с ужасом выяснила, что у мальчика уже есть испанские мама и папа – ребёнка забрали ювеналы и передали его в другую семью.

Татьяну же обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей: якобы она до родов не посещала врача. Это, по мнению испанских социальных работников, является "перинатальным насилием". Татьяну решение ювеналов повергло в шок: она утверждает, что все медицинские документы по беременности у неё в порядке.

Тогда чиновники нашли другой "выход": заявили, что Сафонова психически нездорова. У неё "обнаружили" обсессивно-компульсивное расстройство, а также нестабильность в личной, семейной, социальной и трудовой жизни, отсутствие поддержки в обществе и семье. Последнее кажется особенно смехотворным с учётом того, что даже бывший муж вступился за Татьяну: он пытался убедить опеку, что его экс-супруга – чудесная мать. Бесполезно.

А ведь первый звоночек от ювеналов семья получила ещё несколько лет назад: тогда соцработники стали вдруг уделять очень много внимания Николаю, старшему сыну Татьяны. В доме побывали проверяющие, которые пришли к выводу, что женщина страдает алкоголизмом, к тому же указали, что в доме не убрано.

Нашей соотечественнице оставалось только недоумевать: "Я вообще не пью, а в доме всегда порядок". Тогда Николая поставили на учёт и заставили посещать психолога. Но и по сей день "обработка" ведётся: мать утверждает, что с Николаем постоянно разговаривают соцработники, настраивая его против родителей. Они фактически внушают ему: "Ты родителям не нужен, ты – сын государства".

Обращение Татьяны Сафоновой в консульство России быстрого эффекта не дало: там объяснили, что не вправе вмешиваться в испанское правовое поле. Но пояснили, что ребёнка можно вернуть, если удастся доказать властям, что у матери есть работа и квартира. Ни того, ни другого у Татьяны нет, поэтому шансов ноль.

В отчаянии Татьяна вышла с пикетом к зданию консульства России в Мадриде. Она даже написала открытое письмо Владимиру Путину: женщина уверена, что ей может помочь только президент.

"Дорогой Владимир Владимирович, ситуация, в которой пребывает наша семья, критическая, – рассказала Татьяна. –

На нашу семью написана масса невообразимых фальсификаций, чтобы похитить нашего новорождённого ребёнка, гражданина России. У нас не остаётся другого выхода, кроме как стоять с пикетом под оградой посольства нашей страны. Да, это привлекает взгляды прохожих и журналистов. Нам самим от этого больно, но другого выхода нам не оставили.

Мы надеемся только на вас, Владимир Владимирович, стоим у посольства с портретами нашего украденного ребёнка и вашим и ждём вашего личного участия, если послы сторонятся помощи", – пишет Татьяна.

В администрации президента запрос женщины передали в МИД. Из ведомства поступил неутешительный ответ: заявления о бездействии сотрудников консульства подтверждения не нашли, проблему возможного изъятия ребёнка органами испанской опеки следует решать в испанском правовом поле, а вмешательство дипломатов исключено.

По мнению правозащитницы Ольги Баранец, испанская система не намерена возвращать ребёнка в семью. "Срок действия документов, легализующих пребывание Татьяны в Испании, скоро закончится. Её просто вышлют, а обратно вряд ли пустят. Ребёнка она никогда не увидит", – рассказала она журналистам.

"Пожалуйста, помогите": русские мамы бегут на Родину

Многим нашим читателям также памятна история москвички Екатерины Малышевой, которая год назад бросила всю свою dolce vita в Италии и сбежала с двумя детьми в Россию:

Пожалуйста, помогите мне, – шептала Катя в своём видеообращении. – Я нахожусь в рабстве у своего мужа-итальянца [...] Он выкрал у меня все паспорта. Все абсолютно документы. Я не могу бежать. Я нахожусь под камерами, под постоянным наблюдением. Моя жизнь в опасности. И жизнь моих детей. Я очень боюсь. Здесь очень часто происходят так называемые массовые семейные убийства. Отцы убивают детей и жён, а затем кончают жизнь самоубийством. Пожалуйста, помогите, спасите моих детей. Пожалуйста. Прошу.

Позже Екатерина рассказала, что подала на развод, однако суд встал на сторону мужа – детей маме не отдали, и тогда пришлось бежать:

Пока мужа не было, ночью собрала чемоданы, спустилаcь, и вот мы здесь, – этот короткий комментарий Катя дала уже во Внуково, когда спустилась с трапа самолёта вместе с двумя малышами. Однако для итальянского суда она так и осталась похитительницей собственных детей.

Уже дома, в Москве, Катя вспоминала, как муж называл её "птицей в клетке", убеждая, что это норма. Мол, именно так и выглядит семья...

"Ты не нужен": Русские мамы на Западе в отчаянии – их детей забрала Система


Красивая свадьба с иностранцем нередко оборачивается кошмаром. Фото: Patrick van Katwijk / Globallookpress

Не менее показательна история нашей соотечественницы Анны, которая ведёт нескончаемую войну с органами опеки Италии за возвращение сына – его отобрали соцслужбы. Анна родила сына от итальянца, но мужчина бросил их, из-за чего женщина воспитывала ребёнка самостоятельно, живя в общежитии.

У мальчика имеется гражданство России, но когда Анна решила вернуться на родину, власти Италии отобрали ребёнка, а также ограничили общение с ним. С лета 2019 года женщина ведёт борьбу в суде. Анне удалось добиться встречи с вице-консулом России, который сообщил, что история близится к завершению.

Через некоторое время я смогу забрать ребёнка и уехать в Россию к моей тёте, в Таганрог. Она ждёт меня, готова предоставить жильё нам двоим,

– поведала женщина журналистам.

При этом Анну беспокоит состояние сына. Она уверена, что итальянские соцслужбы сумеют настроить ребёнка против неё.

Удар дубинкой за Путина

Ещё более дикая история произошла с семьёй русских эмигрантов в Германии: у Евгения и Юлии Зайберт власти отняли детей и отдали их "почётному дяде". Мама и папа даже не знают, где сейчас их дети. Они рассказали, что полицейские действовали без всяких ордеров, били их и кричали: "Что, к Путину собрались? А мы вот, дескать, вам за Навального".

Сейчас за права семьи бьётся правозащитник Гарри Мурей. В беседе с Царьградом он выступил за решительные действия нашего государства в отношении "ювенальных" стран.

"Надо закрывать немецкое направление, 30 лет Россия работала в Германии, и сегодня мы видим только одни обломки, черепки от этой всей дружбы и этого сотрудничества", – пояснил адвокат в беседе с Царьградом.

Из-за происшествия с Навальным и "Северного потока – 2" отношение немцев к русским, живущим в Германии, ухудшилось настолько, что наши бывшие соотечественники толпами возвращаются в Россию – об этом также рассказал Гарри Мурей. Причины у всех разные – ювенальные, социальные, материальные... Но даже за желание вернуться на родину и жить "в стране Путина" они "получают удар дубинкой от полицейского, от представителя закона", добавил правозащитник в беседе с Царьградом.

Чего вы ждёте от этого общества? Вы разговариваете с немцами – у них в глазах пустота, они даже не знают, что такое Конвенция о правах человека, Страсбургский суд. Вы можете спросить у адвокатов, столичные адвокаты – мюнхенские, берлинские, гамбургские – вам ещё скажут, а обычный немец про Европейский суд – дай Бог, если он скажет, что есть областной суд. А вы говорите про права человека...

По словам адвоката, в Германии ведётся очень мощная и массированная пропаганда против русских.

Мурей подчеркнул, что по сей день заложниками ситуации остаются сотни тысяч русскоязычных, которые живут в Германии и не чувствуют защиты.

Русский, помоги: детей отдали отцу-педофилу

Цифры действительно ужасают, причём жертвами соцзащиты становятся и немецкие семьи. Так, в 2007 году Югендамт (учреждение, занимающееся проблемами детей и молодёжи) изъял из германских семей примерно 25 тысяч детей, в 2012 году – уже 40 тысяч, а в 2017 году с родителями разлучили 143 тысячи малышей.

Такая же ситуация в странах Скандинавии и Прибалтики – Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Финляндии. Многих поразила история эстонки Анны Финсераасен, которой пришлось спасаться от ювеналов в России.

Дело в том, что эстонский суд признал право на опеку над детьми за её супругом – гражданином Норвегии. Весь ужас в том, что этот супруг, Йостейн Финсераасен, проходил обвиняемым по делу о педофилии.

"Ты не нужен": Русские мамы на Западе в отчаянии – их детей забрала Система


30 лет назад Запад официально признал, что гомосексуализм не является болезнью. Остаётся гадать, как скоро там признают нормальной и педофилию. Фото: rgb fotografie / Globallookpress

Анна приняла решение – бежать в Россию. Женщина вместе с детьми поселилась в монастыре Ярославской области и начала борьбу. Первая победа уже одержана: Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске её супругу, который требовал вернуть несовершеннолетних детей в Норвегию.

Растроганная Анна заявила, что Россия оказалась единственной страной, вставшей на её защиту и защиту её детей.

Таких леденящих кровь историй о детях, которые на Западе становятся разменной монетой для чиновничьего произвола, об их сломанных судьбах, о выплаканных слезах и погубленных семьях можно найти сотни. И зачастую надежда только на Россию.

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