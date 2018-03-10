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Домашний плавленый сыр

Домашний плавленый сыр


Ингредиенты:
Творог — 500 г
Сливочное масло — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Соль — 1 ч. л.
Сода пищевая — 0,5 ч. л.
Укроп сушеный — 1 ч. л.
Приготовление:
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Когда масло немного остынет, добавьте яйцо и хорошенько перемешайте.
3. Добавьте творог и хорошенько перемешайте.
4. Хорошенько разомните массу ложкой, чтобы максимально размять крупинки.
5. Чтобы сделать творожную массу еще более однородной, можно пюрировать все погружным блендером.
6. В большой кастрюле вскипятите воду, сверху поставьте кастрюлю с творожной массой и, непрерывно помешивая, плавьте сыр, пока он не станет полностью однородным и слегка тягучим.
7. Теперь снимите кастрюлю с сыром из водяной бани и добавьте соль, соду и сушеный укроп. Перемешайте.
8. Домашний плавленый сыр готов.
Приятного аппетита!


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