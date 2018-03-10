Домашний плавленый сыр



Ингредиенты:

Творог — 500 г

Сливочное масло — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Сода пищевая — 0,5 ч. л.

Укроп сушеный — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Когда масло немного остынет, добавьте яйцо и хорошенько перемешайте.

3. Добавьте творог и хорошенько перемешайте.

4. Хорошенько разомните массу ложкой, чтобы максимально размять крупинки.

5. Чтобы сделать творожную массу еще более однородной, можно пюрировать все погружным блендером.

6. В большой кастрюле вскипятите воду, сверху поставьте кастрюлю с творожной массой и, непрерывно помешивая, плавьте сыр, пока он не станет полностью однородным и слегка тягучим.

7. Теперь снимите кастрюлю с сыром из водяной бани и добавьте соль, соду и сушеный укроп. Перемешайте.

8. Домашний плавленый сыр готов.

Приятного аппетита!



