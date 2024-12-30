Пять распространенных мифов о медицинских масках

Медицинские или тканевые маски – эффективный способ защиты от COVID-19, как и соблюдение дистанции или мытье рук. У многих родителей есть опасения по поводу того, могут ли маски защитить детей от вируса.

В этой статье мы рассмотрим 5 наиболее распространенных вопросов родителей по этому поводу и приведем научно обоснованные факты.

1. Затрудняют ли маски дыхание?

Многие родители обеспокоены тем, что из-за ношения маски ребенок потребляет меньше кислорода. Родители считают, что это может привести к гипоксемии (низкому содержанию кислорода в крови). Однако медицинские маски сделаны из материалов, которые не препятствуют попаданию кислорода в организм. Ношение маски не повлияет на способность ребенка концентрироваться или нормально учиться в школе.

Подавляющее большинство детей в возрасте двух лет и старше могут безопасно носить маски в течение длительных периодов времени, например, в течение учебного дня. Ношение масок безопасно также для детей с различными заболеваниями.

2. Мешают ли маски развитию легких ребенка

Ни медицинские, ни тканевые маски не влияют на развитие легких ребенка. Кислород свободно проходит сквозь маску и попадает в органы дыхания. При этом маска задерживает капельки слюны, в которых может содержаться вирус. Чтобы предотвратить инфицирование COVID-19 и другими респираторными заболеваниями, важно поддерживать здоровье легких ребенка.

3. Задерживают ли маски углекислый газ, который мы выдыхаем?

В Интернете ранее появлялись сообщения о том, что ношение масок может привести к отравлению углекислым газом (гиперкапнии) из-за повторного вдыхания воздуха, находящегося под маской. Однако это не так. Молекулы углекислого газа очень маленькие, гораздо меньше частиц слюны. Ткань не может удержать молекулы углекислого газа. Например, хирурги носят плотно прилегающие маски весь рабочий день без малейшего вреда для здоровья.

Однако детям младше двух лет нельзя носить маски, потому что они не смогут снять их без посторонней помощи. Детям с серьезными проблемами с дыхательной системой или когнитивными нарушениями также может быть трудно носить маску. Им могут понадобиться дополнительные меры предосторожности.

4. Могут ли маски ослабить иммунную систему, подвергая организм стрессу?

Не могут. Ни медицинские, ни тканевые маски не ослабляют иммунную систему и не увеличивают шансы заболеть вирусом COVID-19. Даже если у вас нет симптомов COVID-19, стоит носить маску – это поможет предотвратить распространение вируса.

5. Как ношение масок предотвращает распространение COVID-19?

Если носить маски правильно, они создают барьер для брызг слюны и частиц из дыхательных путей. В этих брызгах и частицах может содержаться вирус SARS CoV2, вызывающий COVID-19. Ношение масок может защитить вас от других людей, у которых коронавирус проходит бессимптомно. Они могут распространять вирус, когда чихают, кашляют или повышают голос.

Чтобы маски надежно защищали от COVID-19, нужно носить их правильно:

маска должна закрывать рот и нос;

маска должна плотно, но удобно прилегать по бокам;

маска должна фиксироваться с помощью петель или завязок;

маска должна быть сделана из нескольких слоев ткани;

маска должна давать возможность свободно дышать;

после использования маску нужно постирать и высушить.

Еще одно преимущество ношения масок заключается в том, что они не дают людям прикасаться ко рту и лицу. Прикосновения могут быть еще одним способом распространения COVID-19. Существует много разновидностей масок, но лучше всего – медицинские. Выбирайте для себя и детей наиболее удобные маски, которые хорошо прилегают к лицу.

Выводы

Медицинские и тканевые повязки – важное средство профилактики распространения COVID-19. Они безопасны как для взрослых, так и для детей старше двух лет. Ношение масок особенно важно в условиях, когда сложно находиться на расстоянии полутора метров от других людей. Мойте руки, по возможности оставайтесь дома и соблюдайте дистанцию в общественных местах – это лучшие способы уберечь себя и свою семью от COVID-19. Когда вы выходите из дома, обязательно надевайте маску, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Если у вас остались вопросы по поводу того, нужно ли носить маску вашему ребенку, проконсультируйтесь с педиатром.