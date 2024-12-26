Притяжательные местоимения: чья эта улица, чей этот дом?

— Из-за сложной корреляции: «свой — мой, твой» или «свои — наши, ваши» не равно «себя — я, ты, мы, вы». Верными будут варианты: «Я смотрю на себя в зеркало» и «Ты смотришь на себя в зеркало». Если в предложении речь идет о деятеле (субъекте) 1-го или 2-го лица, то свой чередуется с мой и твой. Например, «Любишь ли ты свою/твою работу?» или «Я сообщал об этом своей/моей сестре». Об этом писал ученый Алексей Шахматов в книге «Синтаксис русского языка». Выбор связан со стилистикой. К примеру, рекомендуют избегать дублирования «ты — твой» и «я — мой».