Притяжательные местоимения: чья эта улица, чей этот дом?

Пожалуй, сразу после осознания собственного «Я» в речи ребенка появляются притяжательные местоимения.лопатка!» — раздается из песочницы. «Моя мама идет!» — радостно кричит малыш. О том, что моя — притяжательное местоимение, дети впервые услышат в школе. А мы освежим наши знания и разберем в этой статье, в чем их отличие от прилагательных и личных местоимений, приведем таблицу склонений и примеры упражнений, а также узнаем мнение эксперта о значимости притяжательных местоимений в нашей речи.
Что такое притяжательные местоимения в русском языке
Притяжательные местоимения отвечают на вопросы «чей?», «чья?», «чьё?», «чьи?» и указывают на принадлежность предмета, субъекта или явления кому-либо или другому предмету. В грамматической системе языка этому разряду местоимений отводится важное место, поскольку, помимо указания на принадлежность, притяжательные местоимения выполняют различные синтаксические функции (1).
- мой;
- твой;
- наш;
- ваш;
- свой;
- его;
- её;
- их.
Руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина так определяет их значение:
— Притяжательные местоимения показывают принадлежность. Свой — притяжательно-возвратное местоимение. Местоимения его, её и их, которые обозначают принадлежность, являются формами родительного падежа личного местоимения он/она/они и «застыли» в значении притяжательности.
Разница между притяжательными местоимениями и прилагательными
Зачастую такие местоимения путают с притяжательными прилагательными. Понимание разницы позволит правильно применять эти два типа слов, имеющих различное употребление в устной и письменной речи.
Тогда как притяжательные прилагательные описывают предметы или вещи с указанием на их принадлежность кому- или чему-либо. Прилагательные не заменяют существительные, а лишь дополняют их. Например, «Вот моя деревня, вот мой дом родной».
Итак, главное различие в том, что притяжательные местоимения заменяют существительные, сохраняя значение принадлежности, а прилагательные описывают существительные с указанием их принадлежности.
Как не спутать притяжательные местоимения и личные
Отличить притяжательные местоимения от личных, которые пишутся так же (его, её, их), помогут вопросы к ним, позволяющие понять их роль в тексте.
В предложении «Его пример другим наука» задаем вопрос «пример чей?» и получаем ответ — это притяжательное местоимение, которое является определением и согласуется с существительным. В строчке из песни «Ты узнаешь его из тысячи» задаем вопрос «узнаешь кого?» и получим личное местоимение в винительном падеже, которое выступает прямым дополнением.
Если возникли сложности с вопросами, замените местоимение на мой или твой, либо на притяжательное прилагательное. «Служив отлично благородно, долгами жил его (мой, твой, мамин) отец». При замене очевидно, что согласование происходит в роде, числе и падеже. Верно, это притяжательное местоимение!
Склонение притяжательных местоимений
Наряду с прилагательными притяжательные местоимения изменяются по падежам, роду и числу. Местоимения его, её и их не изменяются.
— В русском языке имеются образования со значением притяжательности — евонный, ейный, ихний, — обращает внимание Екатерина Зорина. — «В ихнем доме вчера не было света», например. Или «Ейный друг вчера заходил». Эти образования не являются нормативными и употреблять их не следует.
Приведем в таблице подробное склонение основных притяжательных местоимений — мой, твой, ваш, наш и свой.
Каким членом предложения является притяжательное местоимение
Синтаксическую роль притяжательных местоимений важно понимать для ясной передачи смысла и правильного построения предложений. Местоимения мой, твой, ваш, наш, свой — согласованные определения. Местоимения его, её, их выполняют синтаксическую функцию несогласованного определения.
Например, «Своей судьбой гордимся мы» — судьбой (какой? чьей?) своей. Это согласованное определение.
Лингвист Екатерина Зорина объясняет, на что обратить внимание при употреблении притяжательных местоимений:
— Из-за сложной корреляции: «свой — мой, твой» или «свои — наши, ваши» не равно «себя — я, ты, мы, вы». Верными будут варианты: «Я смотрю на себя в зеркало» и «Ты смотришь на себя в зеркало». Если в предложении речь идет о деятеле (субъекте) 1-го или 2-го лица, то свой чередуется с мой и твой. Например, «Любишь ли ты свою/твою работу?» или «Я сообщал об этом своей/моей сестре». Об этом писал ученый Алексей Шахматов в книге «Синтаксис русского языка». Выбор связан со стилистикой. К примеру, рекомендуют избегать дублирования «ты — твой» и «я — мой».
Примеры заданий и упражнений с притяжательными местоимениями
Упражнения и задания по теме направлены на формирование четкого представления, какие местоимения относятся к притяжательным, чем отличаются от личных местоимений, как склоняются и согласуются с существительными. Предлагают на практике понаблюдать за местоимениями его, её, их и сделать вывод о неизменяемости. Приведем несколько примеров заданий с ответами на них.
1. Какой частью речи являются притяжательные местоимения?
а) служебной;
Правильный ответ: б) самостоятельной.
2. К какой категории относятся притяжательные местоимения?
а) местоимения-числительные;
б) местоимения-существительные;
в) местоимения-прилагательные.
Правильный ответ: в) местоимения-прилагательные.
3. Выберите предложение с притяжательным местоимением.
а) На дне его глаз наметился лед.
Правильный ответ: а) На дне его глаз наметился лед.
4. Кому принадлежит предмет, при упоминании которого используется местоимение «свой»?
а) говорящему;
в) тому, кто не участвует в диалоге;
г) возможны все варианты.
Правильный ответ: г) возможны все варианты.
Примеры:
а) Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
б) Свой подвиг ты свершила прежде тела, безумная душа!
в) Раз человек нашел свое призвание, пусть жертвует для него житейскими мелочами.
5. Как изменяются местоимения его, её, их?
а) по родам;
б) по числам;
в) по падежам;
г) никак не изменяются.
Примеры:
а) Вся их пропаганда никогда не имела бы успеха в стране со здоровой экономикой, возглавляемой толковым монархом.
б) Человек есть человек, и страсти его непоборимы.
в) Блеск её глаз запомнился мне так же, как и восход солнца.
Комментарий эксперта
В продолжение темы применения притяжательно-возвратного местоимения свой Екатерина Зорина уточняет:
— Если в предложении есть противопоставление, то свободного чередования быть не может. «Примите мой (но не свой) отчет» или «К твоему (но не к своему) счастью, мне удалось забронировать для вас билеты». При неверном выборе возникает двусмысленность: «Отца мы увидели в своей комнате» — в комнате отца или в нашей комнате?
Местоимение свой означает принадлежность себе, нахождение у себя в пользовании:
— «Он живет в своем доме», то есть дом ему принадлежит, — приводит примеры эксперт. — «Сестра вырастила своих детей одна». Местоимение свой следует употреблять тогда, когда что-то принадлежит лицу, которое является в предложении подлежащим (он и сестра).
— Можно встретить такое предложение: «Он засунул свою руку в свой карман и вынул свою перчатку». При переводе следует убирать лишние притяжательные местоимения из русского текста: «Он засунул руку в карман и вынул перчатку». Иначе может возникнуть желание уточнить: «В свой ли карман полез тот, о ком говорят? Перчатка, которую он достал, принадлежит ему? Или это чужая перчатка?». Конечно, вариант с чужой рукой отсутствует в силу объективных причин.
Что нужно запомнить о притяжательных местоимениях
Притяжательные местоимения обогащают нашу речь с первых лет жизни. Они указывают на принадлежность и отвечают на вопросы «чей?», «чья?», «чьё?» и «чьи?». При грамотном применении помогают избежать повторений. Запомним основные правила употребления этих местоимений.
2. Отличить притяжательные местоимения от личных можно, задав вопрос. Личные местоимения указывают на предмет и отвечают на вопросы падежей. Если возникли сложности с вопросами, замените местоимение на мой или твой, либо на притяжательное прилагательное. «Служив отлично благородно, долгами жил его (мой, твой, мамин) отец».
3. Притяжательные местоимения изменяются по падежам, роду и числу. Местоимения его, её и их не изменяются.
4. В предложении местоимения мой, твой, ваш, наш, свой — согласованное определение. Местоимения его, её, их выполняют синтаксическую функцию несогласованного определения.
5. Если в предложении речь идет о деятеле (субъекте) 1-го или 2-го лица, то свой чередуется с мой и твой.
Список источников:
1. Сайт «Русский язык.ру». Местоимение. Притяжательные местоимения.
Эксперт: Екатерина Зорина, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ
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