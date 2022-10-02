К ШКОЛЬНИКАМ ПРИШЁЛ "ТАЙНЫЙ КИБЕРМЕНЕДЖЕР". НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ УДАР ПО ДЕТЯМ

В Калужской области родители бьют тревогу. В регион пришла кибершкола Kiber One, где "обучение" детей с первого класса происходит в виртуальной реальности. И что интересно, школьники напрямую получают некие секретные приглашения от "тайного киберменеджера". Психологический расчёт безупречен – ученикам дают "поиграть в тайну", а родителей вообще исключают из образовательного процесса. Царьград не раз писал о вреде для детской психики всяких гаджетов, но когда страна занята СВО на Украине, цифровизаторы время не теряют.

Всё происходящее – отнюдь не какая-то самодеятельность. Недавно утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3-го поколения) – свод правил для всех образовательных учреждений, от сельской школы до МГУ. Согласно которым, вместо традиционной для русской и мировой школы схемы передачи знаний от учителя ученику, "чтобы овладеть знаниями, учитель и ученики выстраивают совместную работу", а "ученики участвуют в выборе содержания и методов обучения".

Так вот, согласно этим новым ФГОС, легализован доступ в школы посторонних лиц в виде поставщиков контента, и ими могут быть не только отечественные предприниматели, но также иностранные граждане и организации.

Нет ничего нового под солнцем…

Как говорится, приехали!

Если кто полагает, что перед нами нечто новое и никогда не бывалое, так нет. В 2010 году, когда о тотальной цифровизации и дистанционке ещё не говорили, появился и стал агрессивно продвигаться гораздо более всеобъемлющий форсайт-проект "Детство-2030".

Затевалось всё очень серьёзно и на весьма высоком уровне. Руководителями проекта были глава аппарата Общественной палаты России Алина Радченко и известный методолог удалённого онлайн-обучения Сергей Попов.

Выращивание человека будущего (как "конкурентоспособного человеческого капитала"), предложенное форсайт-проектом "Детство-2030", демонстрировалось в мае 2010-го в Шанхае на международной выставке "Экспо" как "достижение" и единственный официальный курс развития России на ближайшие 20 лет в сфере детской политики. В декабре того же года проект поступил на подпись президенту (тогда – Д.А. Медведеву), после чего он должен был стать официальной госпрограммой России – основной по "детскому" направлению.

Немного о сути предлагавшегося. Проект исходил из того, что объявлялась безвозвратно устаревшей сама традиционная "нуклеарная" семья – уже к 2020 году планировалось признать и уравнять в правах с нею "множественные", "гостевые", "однополые" и т.п. семьи, как более современные. При этом утверждалось, что характерные для России "стереотипы" вроде "родители любят своих детей", "родительская любовь заложена природой на уровне инстинкта", "все дети одинаковые" и т.д. – якобы безнадёжно устарели и должны быть заменены на принципиально новые подходы, позволяющие выращивать "конкурентоспособный человеческий капитал".

Уцелевшим после планируемого погрома "нуклеарным" семьям планировалось разрешать рождение детей только при получении соответствующей лицензии, учитывающей материальное положение родителей и прохождение ими соответствующих курсов "ответственного родительства", обучающих воспитанию детей в духе "толерантности" и прочего известного по нынешнему Западу "передовизма", что в дальнейшем будет контролироваться под угрозой изъятия детей.

Впрочем, уже с самого раннего возраста воспитываться дети должны были не в семье (родителям, если пожелают, в качестве "отдушины" может быть предоставлен робот-ребёнок), а в "специальных сообществах" – так называемых закрытых для взрослых городах детства, где ребёнку будет позволено попробовать всё, что он пожелает, дабы сформировать своё личное представление о том, чего лично ему хочется. И с использованием "друга-компьютера" и ИИ учиться тому, что нравится, игнорируя все прочие "неинтересные" ему знания. Как именно учиться? Ну, например (из форсайт-проекта "Детство-2030"):

Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами (так называемая чипизация – ред.) и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства.

Проектом в перспективе планировалось также генетическое вмешательство на эмбриональной стадии (для "улучшения способностей" ребёнка) – то есть чистая евгеника. И – поголовное вживление в детский мозг чипов, позволяющих наладить "непосредственный контакт с интернетом", подключившись к которому, дети якобы смогут получить через него любое образование и освоить любую профессию. Что именно при этом закачают в мозг творцы "нового человека" дополнительно, остаётся только догадываться. В дорожной карте форсайт-проекта "Детство-2030" это выглядело так:

"Новые возможности ближайшего времени" – перспективы на 2025 (!) год:

дети могут участвовать в создании предметов

можно запрограммировать способности и характеристики детей

вместо детей можно заводить роботов или виртуального ребёнка

воспитанием и уходом за детьми могут заниматься роботы

способности ребёнка можно увеличивать за счёт генной модификации и чипизации

Заметим: делать всё это планировалось не в "далёкой перспективе", а уже к 2025-2030 годам! И не получило подписи президента и не стало официальной госпрограммой только потому, что уже самоорганизовавшиеся тогда на противодействии "ювеналке" родительские сообщества начали массовые протесты. Но кто сказал, что, потерпев поражение в 2010-2011 годах, адепты "Детство-2030" отказались от своих целей, поставленных зарубежными глобализаторами, и не попытались протолкнуть частями то, что не удалось тогда протолкнуть целиком?!

Не мытьём, так катаньем…

Да, традиционную семью в свете нынешних тенденций (защита традиционных ценностей) им пока прикончить не удалось, как и устранить родителей от воспитания. Но удар наносят через самое доступное – сферу образования. "Первый русский" уже писал о весьма характерном очередном форсайт-проекте "Образование-2030", порождённом в рамках направления "Молодые профессионалы" Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Что же предлагают нам сии "новаторы"? Появление в школах "учебных систем на основе дополненной реальности", "лидерство IT-корпораций в сфере образования", развитие "телесных интерфейсов", "траектории" вместо предметов и наконец "гибель традиционной школы". Разительно напоминает "Детство-2030", не правда ли?!

При этом обучение "ведётся в игровой форме" и управляет им ИИ. Именно игра, а не работа или творчество, должна стать стилем и смыслом жизни, приучив работать в команде и побеждать в конкурентной борьбе. Кстати, Михаил Делягин ещё в 2000 году в своей книге "Практика глобализации: игры и правила новой эпохи" писал, что глобализаторы сословие своих будущих слуг будут воспитывать через создание сперва "человека играющего".

В этой "игре" нет места учителю, общеобразовательной школе и исследовательскому университету, а дипломов об образовании не будет вовсе – их заменят так называемые паспорта компетенций. Задачей же студента будет подготовить презентацию с видео, дабы продать себя и свои "компетенции" инвесторам – крупным корпорациям. Те вложатся в его дальнейшее виртуальное образование, а он эти вложения будет потом всю жизнь отрабатывать.

Итак, над системой образования нависла серьёзнейшая, можно сказать, смертельная опасность в виде цифровизаторов-дистанционщиков, совершенно явно продолжающих дело, начатое в 2010 году лоббистами проекта "Детство-2030". При этом все рекламируемые ими "плюсы" новаторства более чем сомнительны. Ибо уход в виртуал и цифровые технологии не объединяет, а разъединяет людей, способствуя их десоциализации. А также формирует у детей самое примитивное клиповое сознание, ибо зачем знания, умение анализировать и систематизировать информацию, если достаточно нажать кнопку, и Google с "Википедией" ответят на любой вопрос?!

Ответят, разумеется, так, как заложили в них поставщики контента. Которые, как планируется, и станут в таком варианте будущего главными манипуляторами примитивных толп "человеков играющих", стремительно эволюционирующих под действием дистанционной дрессировки в нужных глобализаторам "человеков служебных".

Что с того?

Вряд ли стоит надеяться, что государство такого не допустит: наши не шибко грамотные чиновники от образования, уверовавшие в цифровизацию всего и вся как в панацею и своеобразного идола, требующего поклонения и жертв, будут продвигать любые формы воплощения своего "божества", даже не шибко понимая, что это и чем грозит.

Глупо ждать помощи и от директоров школ, как людей подневольных и просто вынужденных отрабатывать любые указивки сверху. Так что вся надежда на вас, родители! Без вашего согласия никаких "цифровых платформ" в жизни вашего ребёнка быть не может! По крайней мере до тех пор, пока нечто подобное форсайт-проекту "Детство-2030", отменяющему право родителей на воспитание своих детей, не стало официальной государственной политикой.