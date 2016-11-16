Личный пример здравомыслия! Новосибирские учителя отказываются преподавать по современным учебникам

В Новосибирске учителя начальных классов одной из школ отказались учить детей по современным учебникам. Они взяли советский Букварь, Математику и Природоведение. Педагоги объяснили, что нынешние учебники рассчитаны на детей с очень низким уровнем интеллекта. Нормальных детей они отупляют.

Агентство АКСИО при поддержке РВС провело социологический опрос на тему образования. 83% опрошенных высказали недовольство существующей системой. Даже среди педагогов и преподавателей вузов только 20% верят в российское образование.

Андрей Фурсенко, бывший глава Минобра, один из главных реформаторов, говорил, что главная цель образования – «вырастить квалифицированного потребителя». Фурсенко и его команда почти выполнили задачу, поставленную перед ними заокеанскими разработчиками российских реформ – вырастили поколение потребителей рекламных клипов, интернет-ресурсов, поп-корна и презервативов.

Тем не менее, как показывает опрос, 81,5% населения России не утратили здравого смысла и не хотят видеть своих детей «квалифицированными потребителями». Они считают, что задача системы образования – воспитать человека-творца. Участники опроса высказались за увеличение количества школьных часов по литературе, истории, физике, химии. А вот основы религиозных культур и светской этики 56,5% россиян считают лишним предметом, так же как мировую художественную культуру.

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