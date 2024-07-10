7 популярных вопросов о прогулках с детьми

Отвечает педиатр Екатерина Потеряева.

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Как часто нужно гулять с ребенком?

Желательно гулять ежедневно. Прогулки — это не только свежий воздух, но и физическая активность ребенка. Центр по контролю и профилактике заболеваний США говорит о том, что дошкольникам нужно энергично двигаться в течение не менее 60 минут каждый день. Новости СМИ2

Детям школьного возраста рекомендуется поддерживать ежедневную физическую активность более 60 минут.

Дома это делать крайне сложно. Поэтому прогулка — отличный способ профилактики ожирения и диабета.

Что касается максимального времени на свежем воздухе — такого нормирования нет. Главное, чтобы ребенку и родителям было комфортно. Что касается максимального времени на свежем воздухе — такого нормирования нет. Главное, чтобы ребенку и родителям было комфортно.

Чем полезны прогулки?

Движение очень важно для организма ребенка. Дети, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют больший риск развития нарушений обмена глюкозы. Исследование, в котором приняли участие 222 малоподвижных ребенка с избыточным весом или ожирением, показало, что 40-минутная физическая активность снижала вес и инсулинорезистентность (улучшала обмен глюкозы).

Длительные прогулки играют очень важную роль в профилактике близорукости и борьбе с ней у детей.

Исследования показали, что 29,1% живущих в Сингапуре юных китайцев (6-7 лет) страдают близорукостью. Однако среди их ровесников, живущих в Сиднее, с такой проблемой столкнулись лишь 3,3%. Выяснилось, что китайские дети, живущие в Сиднее, проводят на открытом воздухе 13,8 часа в неделю по сравнению с 3,1 часа в Сингапуре.

При какой погоде не стоит гулять?

В этом вопросе стоит руководствоваться здравым смыслом. И слишком жаркая, и слишком холодная погода может привести к негативным последствиям.

Детский организм не способен быстро регулировать температуру с помощью потоотделения во время жары и быстро перегревается. Именно поэтому во время жарких дней стоит гулять с ребенком утром или вечером, когда температура на улице не переваливает за отметку 35°С.

Кроме этого, в знойный день не исключены солнечные ожоги, которые повышают риск развития рака кожи. Даже если вы используете солнцезащитное средство, нужно помнить, что оно не спасет от теплового удара.

Слишком холодная погода — риск для обморожения и переохлаждения. Вообще обморожение открытых участков кожи может произойти при любой температуре ниже 0°С. Мелкие капли воды на теле на морозе застывают и образуют кристаллики льда, которые могут травмировать нежную кожу малыша.

Точных цифр, при какой температуре повышается риск обморожения, нет. Поскольку это зависит не только от температуры на улице, но и от силы ветра. При температуре -25°С и отсутствии ветра можно недолго погулять. А вот при сильном ветре и температуре даже -10°С можно легко обморозить тонкую кожу ребенка.

Кроме обморожения, результатом воздействия холодного воздуха может быть еще холодовой панникулит — уплотнение и покраснение кожи в месте воздействия.

Что будет, если гулять не каждый день?

Ничего сверхкритичного в этом нет. Погода в некоторых регионах нашей страны в определенное время года не располагает к прогулкам.

Гулять желательно тогда, когда ребенку на улице комфортно, а в остальное время поддерживать его физическую активность дома.

Что делать, если ребенок не хочет гулять?

Самое важное — не заменять прогулку просмотром телевизора или видеоиграми. Можно найти активное занятие дома или схитрить и предложить что-то достаточно скучное, чтобы ребенку захотелось выйти гулять на улицу — просто потому, что там веселее и интереснее.

Возможно ли заменить прогулки на улице прогулками на балконе?

Да, вполне. Малышу, который в коляске всё равно спит, не нужна физическая активность на улице. Единственное, с чем стоит быть предельно аккуратными, – это время, которое ребенок проводит в коляске на балконе в зимнее время: легко упустить момент, когда он замерзнет.

Прогулки с маленькими детьми очень полезны. Это свежий воздух и закаливание, а позже — общение со сверстниками в песочнице, которое помогает им познать мир. По времени прогулка может занимать от 10 минут до 2-3 часов и больше.

Малыш может на прогулке бодрствовать или спать. Главное, чтобы спал он не только на свежем воздухе.

Нередко у детей развивается нарушение сна из-за того, что он начинает ассоциироваться с внешним воздействием (качание, движение коляски, сосание груди). А потом ребенок уже не может спать без этого.

Заменит ли ежедневную прогулку открытое окно дома?

Нет. Прогулки — это прежде всего движение и аэробная нагрузка. Дома устроить это крайне сложно. Поэтому старайтесь чаще гулять с детьми.