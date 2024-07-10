7 популярных вопросов о прогулках с детьми

Отвечает педиатр Екатерина Потеряева.
Как часто нужно гулять с ребенком?
Желательно гулять ежедневно. Прогулки — это не только свежий воздух, но и физическая активность ребенка. Центр по контролю и профилактике заболеваний США говорит о том, что дошкольникам нужно энергично двигаться в течение не менее 60 минут каждый день.
Детям школьного возраста рекомендуется поддерживать ежедневную физическую активность более 60 минут.
Дома это делать крайне сложно. Поэтому прогулка — отличный способ профилактики ожирения и диабета.
Чем полезны прогулки?
Движение очень важно для организма ребенка. Дети, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют больший риск развития нарушений обмена глюкозы. Исследование, в котором приняли участие 222 малоподвижных ребенка с избыточным весом или ожирением, показало, что 40-минутная физическая активность снижала вес и инсулинорезистентность (улучшала обмен глюкозы).
Длительные прогулки играют очень важную роль в профилактике близорукости и борьбе с ней у детей.
Исследования показали, что 29,1% живущих в Сингапуре юных китайцев (6-7 лет) страдают близорукостью. Однако среди их ровесников, живущих в Сиднее, с такой проблемой столкнулись лишь 3,3%. Выяснилось, что китайские дети, живущие в Сиднее, проводят на открытом воздухе 13,8 часа в неделю по сравнению с 3,1 часа в Сингапуре.
При какой погоде не стоит гулять?
В этом вопросе стоит руководствоваться здравым смыслом. И слишком жаркая, и слишком холодная погода может привести к негативным последствиям.
Кроме этого, в знойный день не исключены солнечные ожоги, которые повышают риск развития рака кожи. Даже если вы используете солнцезащитное средство, нужно помнить, что оно не спасет от теплового удара.
Слишком холодная погода — риск для обморожения и переохлаждения. Вообще обморожение открытых участков кожи может произойти при любой температуре ниже 0°С. Мелкие капли воды на теле на морозе застывают и образуют кристаллики льда, которые могут травмировать нежную кожу малыша.
Точных цифр, при какой температуре повышается риск обморожения, нет. Поскольку это зависит не только от температуры на улице, но и от силы ветра. При температуре -25°С и отсутствии ветра можно недолго погулять. А вот при сильном ветре и температуре даже -10°С можно легко обморозить тонкую кожу ребенка.
Что будет, если гулять не каждый день?
Ничего сверхкритичного в этом нет. Погода в некоторых регионах нашей страны в определенное время года не располагает к прогулкам.
Гулять желательно тогда, когда ребенку на улице комфортно, а в остальное время поддерживать его физическую активность дома.
Что делать, если ребенок не хочет гулять?
Самое важное — не заменять прогулку просмотром телевизора или видеоиграми. Можно найти активное занятие дома или схитрить и предложить что-то достаточно скучное, чтобы ребенку захотелось выйти гулять на улицу — просто потому, что там веселее и интереснее.
Возможно ли заменить прогулки на улице прогулками на балконе?
Да, вполне. Малышу, который в коляске всё равно спит, не нужна физическая активность на улице. Единственное, с чем стоит быть предельно аккуратными, – это время, которое ребенок проводит в коляске на балконе в зимнее время: легко упустить момент, когда он замерзнет.
Малыш может на прогулке бодрствовать или спать. Главное, чтобы спал он не только на свежем воздухе.
Нередко у детей развивается нарушение сна из-за того, что он начинает ассоциироваться с внешним воздействием (качание, движение коляски, сосание груди). А потом ребенок уже не может спать без этого.
Заменит ли ежедневную прогулку открытое окно дома?
Нет. Прогулки — это прежде всего движение и аэробная нагрузка. Дома устроить это крайне сложно. Поэтому старайтесь чаще гулять с детьми.
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