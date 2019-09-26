Без детей и мужа. Еще один стереотип про педагога

Уважаемые коллеги-девушки-женщины, во сколько лет вы вышли замуж и родили первого ребёнка? Выходил ли замуж кто-то после 30 лет?

Поразил вопрос автора. Совершенно глупый и не относящийся к профессии. Замуж выходят в 17, 25, 40, 60 и 70 лет порой, но как это связано с профессией учителя?

Раньше - сейчас

Автор боится, что не найдёт своё счастье. Так может проблема не в том, что он Учитель, а в том, что так получилось. Он слишком переживает из-за этого и думает о том, что годы проходят?

Ранее, в 18-19 веке, и правда педагоги часто не имели своих детей. Они жили в семьях воспитанников (учеников) и не претендовали на замужество.

В начале 20 века тоже часто встречались незамужние (неженатые) учителя. А в какое-то время даже стыдили учителя за то, что у него есть семья и дети.

Сейчас Учитель - это такая же профессия, как и бухгалтер, менеджер или рекламщик, несмотря на шумиху вокруг учителей в купальниках и с бокалом вина. Он выходит замуж, рожает детей, разводится и не спрашивает разрешения у общества.

Одинокий и бездетный?

Образ одинокого и бездетного учителя идёт к нам ещё из прошлого времени, но то, что педагог не обзавёлся семьей - это лишь его дело. Возможно, он не встретил свою любовь, а мечтает о ней (особенно склонны к чистой идеализированной любви учителя русского языка). Может быть так, что он проводит все свободное время дома и не стремится к знакомствам. А бывает и так, что учителю достаточно общения с детьми и родителями, поэтому и не нужна семья.

Да, бездетные и незамужние учителя существуют, но их не больше чем одиноких и незамужних директоров фирм, руководителей среднего звена или людей любых других профессий.

Продолжительность жизни стала больше, и замуж многие молодые не спешат, да и за детьми не бегут в роддом. Современной молодежи есть что посмотреть, обсудить, поэтому более поздние браки становятся нормой.

Ответы в паблике

Многие коллеги ответили автору в паблике. Например, одна женщина рассказала, что вышла замуж в 34, а родила в 35 лет. Другая поведала о рождении ребёнка в 42 года. Да, были и ответы одиноких учителей, но в основном отвечали замужние.

Одинокая бездетная учительница сейчас - это либо исключение, либо молодой специалист, который в ближайшие годы выйдет замуж и пойдёт в декрет.

А вы все ещё считаете, что Учитель - профессия незамужних и одиноких?