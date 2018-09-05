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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Рецепт ооочень понравился.Спасибо❤️Обязательно испеку👍🙏❤️Тыквенный рулет с...
  • Natalia Pavlova
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  • Валентина Лебедева
    Отличная статья, спасибо.Что делать, если ...

«Не хочу учиться!». Что делать, если ребенок отказывается идти в школу?

Причин, по которым школьник не хочет посещать занятия, может быть целое множество!

Любому ребенку можно привить интерес к учебе, считает психолог.
Любому ребенку можно привить интерес к учебе, считает психолог. © / pixabay.com

«Не хочу идти в школу!» – как часто родители слышат эту фразу от своих детей! Особенно эта проблема актуальна в преддверии нового учебного года.

Причин, по которым ребенок отказывается посещать на занятия, может быть несколько. Психологи предупреждают: ругань не решит вопрос и только усугубит ситуацию - ваше чадо начнет тайно от вас прогуливать школу. Эксперт рассказывает, что делать, чтобы ребенок начал ходить в школу с удовольствием.

Лень – не причина

Почему ребенок не хочет идти в школу? По словам психолога Людмилы Артемьевой, банальная лень – это лишь одна из целого ряда возможных причин. «Очень часто поводом для того, чтобы у ребенка сформировалась стойкая неприязнь к школе, бывают личные конфликты, - объясняет эксперт. – Это могут быть плохие отношения с одноклассниками или даже с кем-то из педагогов. Хуже – если школьник становится объектом травли, и его одноклассники издеваются над ним. Неудивительно, что школа в таком случае становится для ребенка ненавистным местом».

Если сын или дочь не могут найти общий язык со своими сверстниками, психолог советует не бежать сразу же к директору или классному руководителю, а подсказать ребенку способ решения конфликта. «Ваш ребенок нуждается в друзьях, - говорит Артемьева. – Устройте праздник для детей, пригласите одноклассников своего чада – только, разумеется, не те тех, кто участвует в травле. Посоветуйте ребенку найти среди одноклассников товарищей по интересам. Другие дети увидят, что ваш ребенок не один, что он в коллективе, и прекратят свои насмешки».

Конфликт же с учителем у ребенка обычно происходит по вине родителей. Обычно педагог бывает недоволен, если ученик не может сконцентрироваться на теме урока и начинает шуметь, отвлекаться и даже вступать в словесную перепалку с учителем. Слишком тихий и скромный ребенок, наоборот, может быть напуган строгостью педагога. В обоих случаях конфликт неизбежен. «Если у вас гиперактивные дети, вы должны уделить им больше внимания и объяснить, как правильно вести себя в школе, - говорит Артемьева. – Определенные правила в обществе существуют для всех, и их нужно соблюдать. Если ребенок боится учителя, поговорите с ним и убедите, что его страхи беспочвенны».

Не ссорьтесь на глазах у детей

Как ни странно, одна из самых распространенных причин нежелания учиться – проблемы не в школе, а в семье. «Многие родители думают: ну какая у ребенка может быть депрессия? – отмечает психолог. – На самом же деле дети все прекрасно понимают и глубоко переживают из-за семейных конфликтов». Артемьева предостерегает: все ссоры между родителями не должны происходить на глазах у детей. Вы – защита, опора и поддержка для своего ребенка. Если он станет свидетелем семейных разногласий, то его мир начнет рушиться, руки опустятся. Когда в семье все хорошо, у детей тоже появляется ощущение внутренней гармонии, и он открыт для новых знаний, впечатлений и эмоций.

Другим поводом не ходить в школу может стать излишняя загруженность ребенка. Некоторые современные родители считают, что у их чада не должно быть свободного времени и отдают ребенка на всевозможные кружки и секции. Пересмотрите график школьника: а вы бы смогли жить в таком режиме? Если ребенок уходит из дома рано утром и возвращается только для того, чтобы поспать, вычеркните из его списка занятий лишний и оставьте то, что действительно интересно сыну или дочери. Пусть у ребенка останутся силы для уроков!

Расспросите ребенка про школу

Изучать предмет вместе с заинтересованными одноклассниками - более продуктивно.

Ребенок будет отказываться посещать уроки, если он не может похвастаться своей успеваемостью. Кому приятно получать «двойки»? Выясните, по каким предметам нужно подтянуть ребенка: пусть с ним позанимается репетитор.

Если «тяжелых» предметов несколько – возможно, для усвоения нового материала ребенку не хватает его интеллектуальных способностей. В таких случаях лучше проконсультироваться с учителями или директором. Не исключено, что вам придется перевести чадо на домашнее обучение.

«В любом случае, чтобы привить ребенку интерес к школе, не нужно кричать, ругать школьника, - советует психолог. – Иногда решить проблему помогает простой разговор. Вечером за чашкой чая спросите у сына или дочери, что интересного было сегодня в школе, какие случаи происходили на переменах. Проявите внимание, выслушайте своего ребенка, расскажите ему что-нибудь из своей школьной жизни и превратите такие беседы в традицию. Тогда процесс обучения станет гораздо интересней!».

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