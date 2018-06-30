Люлька для ляльки. Как выбирать коляску для ребенка

Коляска — необходимый атрибут для молодых родителей. Ведь с ребенком нужно много гулять, и делать это гораздо удобнее, когда кроха находится в собственном транспорте. Но вот только как разобраться в изобилии вариантов и найти ту самую, единственную?

Новости СМИ2 Выбор коляски на самом деле не самое простое занятие.

Общие требования

При выборе коляски в первую очередь надо ориентироваться на ее вес. Ведь с ребенком придется гулять часто — в некоторых ситуациях и по два раза в день. А это значит, что женщине придется таскать ее вместе с ребенком буквально на себе. Поэтому стоит обязательно смотреть на вес такого транспортного средства, чтобы не вызвать у себя грыж, кровотечений из-за перенапряжения и поднятия тяжестей и т.д.

Кроме того, коляска должна быть достаточно компактной, потому что не все дома в России имеют широкие въезды в подъезд, грузовые лифты, пандусы и т.д. Поэтому идеальным решением станут коляски, которые быстро и легко складываются (буквально одной рукой), могут превращаться в компактные чемоданчики (такие удобно и дома хранить), имеют легко поворачивающиеся колеса и т.д.

На колеса также следует смотреть очень внимательно — от их плавности и мягкости напрямую зависит и качество хода коляски.

Регулировка ручки — еще один важный нюанс в коляске. Причем желательно, чтобы она могла иметь несколько положений высоты и наклона — буквально под каждого члена семьи. Регулировка ручки позволит решить проблему с размещением в узком лифте или транспортировкой коляски в багажнике авто (ручку надо просто убрать). Также стоит учитывать, что некоторые коляски имеют перекидную ручку, которая позволяет то везти малыша лицом к себе, то гулять с ним так, что он будет смотреть вперед на мир вокруг себя. Это отличное решение как для мамы, так и для малыша, у которого появляется больше возможностей для изучения внешнего мира.

В числе дополнительных удобств, которые есть в современной коляске, называют:

Ремни безопасности, желательно регулирующиеся

Наличие корзинки для покупок

Наличие сумки для детских вещей и вещей мамы

Наличие специального капюшона, защищающего от прямых солнечных лучей и ветра, а также дождевик

Все это позволит превратить коляску в удобное транспортное средство, из которого кроха не выпадет, но где будет чувствовать себя максимально комфортно.

Внимание колесам

Многим кажется, что главное в коляске — это ее внешний вид. На самом деле он, конечно, важен, но все же больше внимания стоит уделять колесам транспортного средства. Ведь именно от их качества и вида напрямую зависит маневренность и плавность хода.

Так, например, стоит учитывать, что резиновые колеса имеют более высокую прочность, но при этом являются довольно тяжелыми. Кроме того, они делятся на надувные и сплошные. Первые отличаются хорошей проходимостью и достаточно мягким ходом. Однако есть у них и минус — их придется периодически подкачивать. Вторые будут бесшумными и имеют высокую амортизацию, защищающую ребенка при неровностях на дороге.

Если выбор падает на пластиковые варианты, стоит понимать, что они хоть и снижают общий вес коляски, все же производят много шума и не особенно прочны. Такие зачастую используют на прогулочных вариантах. И тут важно учитывать, что если на таких колесах появится трещина, их придется менять — к эксплуатации они не пригодны.

Стоит посмотреть и на диаметр колес. Маленькие будут более маневренными, особенно если они еще и плавающие, а не монолитные. Но такой вариант хорош только для ровной асфальтированной дороге. Испытание снегом и сугробами они вряд ли пройдут. Самая высокая маневренность у колясок с 3 колесами — одним передним и двумя задними. Однако такие варианты на поверку оказываются не особенно устойчивыми.

Обязательно перед покупкой надо проверить работу заднего ножного тормоза — от этого зависит безопасность малыша. По данным опросов, самым надежным вариантом является тормоз в виде трубки, соединяющей колеса между собой.

Люлька или прогулка

Вопрос, что стоит выбрать — прогулочную коляску или люльку — стоит перед родителями остро. С одной стороны, хочется, чтобы новорожденный кроха катался на улице с максимальным комфортом. С другой — коляска-люлька требуется недолго. Как только ребенку исполняется полгода, и он начинает присаживаться, его можно смело переводить в прогулочную коляску.

Врачи рекомендуют смотреть по дате рождения малыша. Так, если он зимний, то люльку можно брать — по сугробам будет удобнее передвигаться с большой коляской. Для летних крох могут подойти и прогулки, в которые легко устанавливается сумка-переноска или переносная люлька.

Когда ребенок уже начинает сидеть, его спокойно можно возить в колясках, в которых откидывается спинка — в современных вариантах спинки раскладываются горизонтально. Поэтому когда малыш заснет, останется только опустить спинку, и он будет спокойно спать на ровной поверхности.

Стоимость колясок

Определить качество коляски по ее стоимости нельзя. Ведь в основном стоимость такого транспортного средства напрямую зависит от бренда. Средняя цена хорошей качественной коляски, которая отвечает всем условиям — от 15 до 20 000 рублей. Есть, конечно, и более бюджетные варианты. Тут остается ориентироваться только на свой вкус и кошелек.