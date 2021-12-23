ДОБРАЛИСЬ ДО МЛАДЕНЦЕВ: НОВОРОЖДЁННЫМ ПРЕДЛАГАЮТ КОЛОТЬ "ОБЕЗЬЯНЬЮ ВАКЦИНУ"

Фармацевты пекут вакцины как горячие пирожки – в том числе и для того, что успеть раньше других запатентовать все свободные ниши в этой области. Так, до недавнего времени нигде в мире не было получено авторское право на производство препаратов иммунопрофилактики для младенцев. В начале декабря Роспатент выдал патент на решение, относящееся к использованию вакцины против SARS-Cov-2 для детей старше месяца. Как её собираются применять? На каких принципах она будет работать и какой иммунитет вызовет?

У Центра имени Гамалеи есть как минимум шесть вариантов введения вакцины против COVID-19 только что появившимся на свет малышам. Один, как говорится, лучше другого. Ведь эти препараты, как следует из описания, уже испытали на молодых мышах и 99 подростках от 12 до 17 лет. И сочли эти мероприятия достаточными, чтобы посчитать вакцину вполне перспективной для новорождённых – по крайней мере на бумаге это зафиксировано так.

Разбавить и взболтать

В заявке на изобретение №2021134724 говорится:

<Вакцина> обеспечивает индукцию гуморального иммунного ответа, сравнимую с иммунным ответом взрослого человека.

Заявка эта была подана 26 ноября 2021 года, а одобрена 13 декабря, то есть меньше чем через месяц.

При этом никаких реальных клинических испытаний на детях соответствующего возраста, никаких доказательств того, что препарат работает и малыши среагируют на неё не хуже мышей, проведено не было.

Но когда и кого это останавливало? Ведь подростковая вакцина – клон "Спутника V", разбавленный в пять раз, уже вводится в массовое гражданское использование для школьников, при этом её испытания, согласно реестру разрешений на проведение клинических исследований лекарственных средств Минздрава РФ, окончатся не ранее 31 декабря 2023 года.

Пришло время колоть препараты младенцам.

https://vk.com/video-75679763_456263585

Разработчики даже не скрывают, что младенческий иммунитет кардинальным образом отличается от взрослого. Но верят в лучшее: всё получится, если развести "Спутник V" не в пять, как было для подростков, а в десять раз. При этом утверждая, что иммунный ответ на взрослую дозу будет ниже, чем на разбавленный препарат.

Противоречия явно удивили даже самих разработчиков.

Введение детям 1/10 взрослой дозы разработанного средства индуцирует гуморальный иммунный ответ, сравнимый с иммунным ответом взрослого человека. В данном случае это является неожиданным результатом,

– говорится в описании изобретения.

Хотя разницы реакций детского и взрослого организмов авторы не отрицают:

Иммунная система новорождённого находится в супрессии. Система фагоцитоза не развита. Неонатальные Т-клетки значительно отличаются от взрослых клеток, что является следствием внутриутробной жизни плода, где воздействие чужеродных антигенов в значительной степени ограничивается материнскими аллоантигенами. Поэтому очень ранний адаптивный Т-клеточный иммунитет характеризуется (…) слабыми ответами на чужеродные антигены.

Как известно, большинство вакцин против COVID-19, существующих сегодня в мире, дают исключительно антительный ответ только на один-единственный S-белок коронавируса – его поверхностный шип. Отличительная особенность которого – при мутации вируса этот белок мутирует быстрее всего, поэтому вакцины предыдущего образца тут же становятся бесполезны.

Оптимисты от науки

Разработчики признают, что у детей очень маленького возраста "любые антитела IgG, вырабатываемые после иммунизации, быстро снижаются, в отличие от детей старшего возраста и взрослых".

Но менять антительный принцип действия младенческой вакцины они всё равно не планируют. Зато помимо уже используемых во взрослой и подростковой вакцинах аденовирусов 26 и 5 серотипов, которые выполняют роль векторов-носителей S-белка в человеческие клетки, в ноу-хау планируют впервые в России использовать в качестве носителя ещё и аденовирус шимпанзе, тот самый, который имеется в составе оксфордской "АстраЗенека".

На мой взгляд, это не самая лучшая идея, так как всем известно, что вакцинированные аденовирусными вакцинами при инфицировании обречены на тромбозы,

– поделилась с Царьградом мнением Жанна Шмидт, патолог из Марбургского университета, ранее высказывавшая сомнения в эффективности и "взрослых" вакцин.

Рост тромбозов у взрослых вакцинированных был выявлен Европейским медицинским агентством (EMA) ещё в марте 2021 года, вскоре после старта прививочной кампании британской вакциной. После чего "AстраЗенека" была ограничена для применения людям моложе 30 лет в десятке стран.

Много вопросов вызывает у экспертного сообщества и использование в детской вакцине пятого аденовируса:

Пятый аденовирус брать было категорически нельзя. Дело в том, что дети и без того им часто заражаются. Это эндемичный вирус. Поэтому у них априори высокий титр антител, и реакции на прививку не будет,

– уверена Шмидт.

Просто патент?

Когда же Гинцбург и компания собираются начинать испытания на младенцах? Пока по этому поводу – тишина.

Оказывается, патент – это просто патент. Просто, чтобы застолбить идею. Запатентовать можно хоть отломанную доску от забора – законодательство об авторском праве это допускает. Патент выдаётся без проведения клинических испытаний и проверки эффективности.

Ближе всего к подобному проекту подошли итальянцы. Но и они не были столь радикальны, появление прививки от коронавируса для детей "в возрасте до пяти лет" анонсировано лишь на конец марта 2022 года, заявил 16 декабря заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста.

Об опасности вакцинировать детей от коронавируса громко заявил и академик РАН Виталий Зверев на научно-практической конференции "Врачи за Правду!" (Царьград подробно рассказывал об этой интереснейшей встрече):

У детей нет в таком количестве нужных вирусу рецепторов, так что он к ним не попадает в больших объёмах. Когда детей называют главными переносчиками, это надо ещё доказать – ведь у них мало рецепторов в той же носоглотке, как они могут массово распространять вирус?

Сомневается Зверев и в самом принципе уменьшения дозировки "взрослых" вакцин для детей.

У нас вакцина от кори, например, в одинаковой концентрации вводится и 40-летнему мужчине, и годовалому ребёнку, и 80-летней бабушке. Нет такого понятия "детская вакцина",

– убеждён академик.

А у доктора медицинских наук Владислава Шафалинова по поводу появления патента на вакцину для младенцев даже не нашлось слов:

Я такого в мире ещё не слышал. Я считаю, что вакцинация детей точно не нужна и точно вредна. А вакцинация настолько маленьких детей – тем более.

Смех в лицо здравому смыслу

Надо отметить, что некоторые родители, а особенно родительницы, ждут начала массовой вакцинации как манны небесной. Таких немного, но они есть, и именно на их поддержку рассчитывают разработчики "Спутника М".

Ура! Давайте быстрее в гражданский оборот! Если сына, 4 года, возьмут на клинические испытания, то мы согласны!

– пишет некий Maxim в чате родителей детей-добровольцев испытания вакцины.

Друзья, скажите, это значит, что взяли в работу вакцину для 0+? Я от радости плохо соображаю, если это не так, поправьте меня, пожалуйста!

– вторит ему Аня – предполагается, что мать младенца.

Судя по таким комментариям, создаётся впечатление, что в чате находятся профессиональные манипуляторы, вовремя уводящие рассуждения пользователей в нужную сторону и подводящие к "правильным" мыслям.

Пользователи жалуются, что из этих чатов просто исключают тех, кто высказывает альтернативную точку зрения. Так, недавно был отправлен в бан даже известный инфекционист Евгений Тимаков, который всегда выступал за вакцинацию, но, пообщавшись с фанатичными мамами, изменил свою точку зрения:

Ваши дети. Ваше решение. Я смотрю, тут или фанатики прививок, или чисто проплаченное лобби вакцинации. Бездумное и тотальное.

То есть пропагандисты детских вакцин целенаправленно затыкают рот своим оппонентам. Сегодня – в социальных сетях, завтра – на государственном уровне?

Что с того?

ФАС согласовала цену на детскую вакцину "Спутник М" в 600,5 рубля за дозу. В стране на 1 января 2020 года в возрасте, на который рассчитан препарат – с 12 до 17 лет, – числилось 9 миллионов подростков.

То есть за прививку из двух доз этой возрастной категории бенефициары мероприятия получат как минимум 10,8 млрд рублей.

Вместе с детьми младшего возраста количество несовершеннолетних граждан возрастёт примерно до 15 миллионов (22,4% от населения страны). Нетрудно подсчитать, насколько выгодны прививки для детей с рождения.

Отсюда и спешка структур, обслуживающих фармакологических королей.

В минувшее воскресенье, 19 декабря, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет, зарегистрированные в ноябре, займут около трёх месяцев, начало клинических испытаний следует ожидать в начале 2022 года.

Как говорится, и жить торопятся, и чувствовать спешат господа фармацевты.