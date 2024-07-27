Что такое синдром Рапунцель и как спасти от него ребенка?

В медицине существуют такие явления, как трихотилломания — выдергивание собственных волос на голове и других частях тела и трихофагия — навязчивое поедание волос, чаще всего своих. В результате этого у людей может образовываться неперевариваемый комок из волос в органах желудочно-кишечного тракта, который называется трихобезоар.

Что такое синдром Рапунцель и почему он так называется?

Все эти проявления сопровождают редкий синдром Рапунцель.

Это особенный случай, при котором съеденные волосы проходят мимо желудка и двенадцатиперстной кишки, накапливаясь в тонкой кишке. Либо тело трихобезоара располагается в желудке, а его хвост простирается в кишечник.

Сам трихобезоар тонкой кишки представляет собой клубок волос, похожий на длинную косу. Отсюда ссылка в названии синдрома на Рапунцель — длинноволосую девочку из сказки Братьев Гримм.

Кто чаще всего страдает синдромом Рапунцель?

Синдром Рапунцель наблюдается преимущественно в детском возрасте. Часто им страдают дети с психическими заболеваниями.

Также способствовать возникновению трихотилломании и трихофагии может и гипохромная анемия — недостаток гемоглобина в эритроцитах. В результате у больного развивается извращение вкуса — непреодолимое желание поедать что-то несъедобное.

По словам психологов, спровоцировать развитие этого синдрома у детей могут регулярный стресс, возрастные кризисы, проблемы в семье или школе. В результате ребенок заглушает свою нервозность, часто не замечая, что жует ручку, ногти, волосы или другой предмет.

«На такое поведение ребенка влияет очень нестабильная нервозная обстановка вокруг него. Когда ребенку некомфортно, когда он испытывает какую-то тревогу, беспокойство, у него начинают развиваться такие навязчивые привычные действия. В частности, вырывание волос и поедание их», — рассказала «Газете.Ru» детский клинический психолог Елена Морозова.

В чем опасность синдрома Рапунцель?

Волосы не перевариваются в желудке, поэтому со временем переплетаются в большой комок, склеенный пищевыми массами и слизью. Он может вызывать кишечную непроходимость, перфорацию органов желудочно-кишечного тракта (образование отверстия), язвы желудка, кровотечения, панкреатит, желтуху и другие опасные болезни и состояния. При этом самостоятельно рассосаться трихобезоар не может, чтобы избавиться от него, требуется помощь врачей.

Например, в марте 2021 года врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой в Москве извлекли из желудка 11-летней девочки килограммовый ком волос. Он был длиной 25 сантиметров.

В том же месяце врачи из Нижнекамска удалили из организма пятилетней девочки ком волос весом 300 грамм, достигающий в длину около метра. Трихобезоар занимал практически весь желудок, двенадцатиперстную кишку и часть тонкого кишечника ребенка.

Как отучить ребенка поедать волосы?

Некоторые врачи и другие эксперты советуют коротко подстричь ребенка, который страдает синдромом Рапунцель, и даже сделать ему стрижку налысо. Но психологи считают, что такие жесткие методы могут усилить стресс у ребенка.

«Многие родители спрашивают: „Может, налысо?“ Но вы ведь представляете, какой это будет стресс. Более того, маленький человек, скорее всего, начнет жевать что-то другое. Вместо этого лучше больше времени проводить с ребенком, гулять и играть. Постараться переключить внимание с поедания волос и приучать ухаживать за ними, не нанося вред», — рассказала психолог Инна Попова.

Ее коллега Елена Морозова советует не ругать и не одергивать ребенка, у которого сложилась привычка жевать волосы. По словам специалиста, важно «понаблюдать за ребенком и понять, в какой ситуации начинают проявляться признаки невроза, что его может тревожить».

Источники:

https://www.rlsnet.ru/

https://cyberleninka.ru/