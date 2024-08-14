Гороховое пюре как в детском саду

Кто не помнит вкус горохового пюре из детского сада? Кто-то его любил, кто-то - нет. Мои воспоминания о гороховом пюре такие: гора холодной невкусной массы желтого цвета на тарелке... Вкус горохового пюре я по-настоящему распробовала только в школьной столовой.
Но вот для внучки своей я пюре гороховое "как в садике" готовлю.
Ингредиенты
Горох - 100 г
Вода - 250 мл
Соль - по вкусу
Масло сливочное - 4 г (для подачи)
- 93 кКал
- 9 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Итак, подготовим продукты для приготовления горохового пюре как в детском саду. Горох лучше взять дробленый.
Горох сначала перебираем, выбираем мусор, если есть, затем промываем водой столько раз, сколько надо, чтобы вода стала прозрачной. В этой прозрачной воде в соотношении 1:2 мы и замачиваем горох на ночь. Т.е. 100 г гороха замачиваем в 200 мл воды.
Утром с гороха сливаем воду. Перекладываем горох в кастрюлю, в которой будем варить пюре.
Заливаем горох водой, 250 мл.
Добавляем пару щепоток соли.
Даем воде в кастрюле закипеть, после этого убавляем огонь до медленного и готовим гороховое пюре минут 40-45.
С готового гороха сливаем жидкость (если она не выкипела) и либо картофелемялкой, либо блендером превращаем гороховую кашу в пюре.
Подаем гороховое пюре, как в садике, полив сливочным маслом. Приятного аппетита!
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