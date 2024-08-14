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Гороховое пюре как в детском саду

Кто не помнит вкус горохового пюре из детского сада? Кто-то его любил, кто-то - нет. Мои воспоминания о гороховом пюре такие: гора холодной невкусной массы желтого цвета на тарелке... Вкус горохового пюре я по-настоящему распробовала только в школьной столовой.

Но вот для внучки своей я пюре гороховое "как в садике" готовлю.

Сегодня хочу предложить вариант это блюда, который приготовлен в соответствии с технологической картой, единственное отличие - количество ингредиентов будет уменьшено до получения 1 порции горохового пюре на выходе.

Ингредиенты

Горох - 100 г

Вода - 250 мл

Соль - по вкусу

Масло сливочное - 4 г (для подачи)

  • 93 кКал
  • 9 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Итак, подготовим продукты для приготовления горохового пюре как в детском саду. Горох лучше взять дробленый.

 

Ингредиенты для горохового пюре как в детском саду
Фото 1

 

Горох сначала перебираем, выбираем мусор, если есть, затем промываем водой столько раз, сколько надо, чтобы вода стала прозрачной. В этой прозрачной воде в соотношении 1:2 мы и замачиваем горох на ночь. Т.е. 100 г гороха замачиваем в 200 мл воды.

Замочить горох
Фото 2

 

Утром с гороха сливаем воду. Перекладываем горох в кастрюлю, в которой будем варить пюре.

Положить горох в кастрюлю
Фото 3

 

Заливаем горох водой, 250 мл.

Влить воду
Фото 4

 

Добавляем пару щепоток соли.

Всыпать соль
Фото 5

 

Даем воде в кастрюле закипеть, после этого убавляем огонь до медленного и готовим гороховое пюре минут 40-45.

Сварить горох
Фото 6

 

С готового гороха сливаем жидкость (если она не выкипела) и либо картофелемялкой, либо блендером превращаем гороховую кашу в пюре.

Пюрировать горох
Фото 7

Подаем гороховое пюре, как в садике, полив сливочным маслом. Приятного аппетита!

Гороховое пюре как в детском саду, рецепт с фото
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