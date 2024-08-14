Гороховое пюре как в детском саду

Кто не помнит вкус горохового пюре из детского сада? Кто-то его любил, кто-то - нет. Мои воспоминания о гороховом пюре такие: гора холодной невкусной массы желтого цвета на тарелке... Вкус горохового пюре я по-настоящему распробовала только в школьной столовой.

Но вот для внучки своей я пюре гороховое "как в садике" готовлю.

Сегодня хочу предложить вариант это блюда, который приготовлен в соответствии с технологической картой, единственное отличие - количество ингредиентов будет уменьшено до получения 1 порции горохового пюре на выходе.