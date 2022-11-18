Если ученик использует ненормативную лексику в школе

Совершенно не является удивительным тот факт, что некоторые ученики используют в школе так называемую ненормативную лексику, или, проще говоря, используют мат.

Почему это происходит и зачем. Давайте рассмотрим.

Но прежде всего нужно определиться, что отдельно следует говорить про "маленьких" школьников и про "больших" школьников.

Маленькие школьники

Знаете, приходилось мне видеть первоклассников, которые по ненормативной лексике могли уделать любого опытного сапожника.

Но есть ли в этом вина детей? Нет этой вины. Тут на сто процентов вина взрослых.

Вполне обычная картина - на очередном семейном застолье какой-нибудь добрый дядечка говорит:

- А ты, Мартынко, умеешь материться?

- Умею! - гордо говорит Мартынко.

- А ну, покажи нам!

И Мартынко выдает тираду из неприличных слов. Взрослые смеются, а Мартынко еще пуще старается. Даже родители в ладоши хлопают, мол, вот какого мужика воспитали.

А потом Мартынко идет в школу и искренне удивляется, почему учительница запрещает ему использовать вполне обычные слова. Оказывается, посылать всех в .. - нельзя, использовать слово-связку на букв Б - тоже нельзя.Более того - одноклассников нельзя называть некоторыми словами.

За пару лет Мартынко переучится. Неприличные слова все реже и реже будут проскакивать как на уроках, так и в общении с одноклассниками.

Но есть еще контингент маленьких школьников, которые отлично знают, за какие слова можно получить по губам (дома получали), но эти слова "делают из них взрослых". И тогда, чисто для "крутости", в своем общении они используют "запрещенные слова". В силу небольшого жизненного опыта им кажется, что таким образом они выглядят значительно взрослее в глазах своих одноклассников.

Большие школьники

Они прекрасно понимают, что ненормативная лексика в нашем обществе это табу.

Но дети из маргинальных семей (вне зависимости от достатка) используют ненормативную лексику, если рядом нет взрослых. Взрослых они немного боятся.

Переучивать их бесполезно - в таком "ненормативном" общении проходит вся их жизнь. Там и друзья, там и родители, там и родственники.

И есть еще "большие" школьники, которые, по их мнению, идут против системы.

- Нельзя материться - буду!

- Нельзя вести себя плохо - буду!

В принципе, переучивать и тоже бесполезно. Они или сами поймут, когда вырастут, или же вляпаются в такую ситуацию, после которой говорить матерные слова не захочется.

Самое главное - не нужно забывать, что дети это "губки". Они впитывают всё то, что доносят до них взрослые. И взрослые в ответе за воспитание своих детей. Наказывать нужно не детей, а их родителей.