День в истории советского кино. Премьера фильма - «Матрос Чижик» (1956)

Получив ранение во время учений, матрос Федос Чижик (Михаил Кузнецов) направляется денщиком в дом капитана Лузгина. Супруга капитана — молодая, красивая и избалованная женщина — очень жёстко обращается с денщиком, постоянно унижая его, считая холопом, человеком третьего сорта.Единственная отрада в жизни матроса — общение с маленьким сыном Лузгина, барчуком Шурой — добрым и чутким мальчиком. Однажды, не выдержав оскорблений хозяйки, денщик решает бежать из дома. Остановило его лишь непредвиденное обстоятельство — тяжелейшее воспаление лёгких у ребёнка.