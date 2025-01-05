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День в истории советского кино. Премьера фильма - «Матрос Чижик» (1956)

 4 января 1956 года состоялась премьера фильма «Матрос Чижик».

 По мотивам рассказа К. М. Станюковича «Нянька».

 Получив ранение во время учений, матрос Федос Чижик (Михаил Кузнецов) направляется денщиком в дом капитана Лузгина. Супруга капитана — молодая, красивая и избалованная женщина — очень жёстко обращается с денщиком, постоянно унижая его, считая холопом, человеком третьего сорта. Единственная отрада в жизни матроса — общение с маленьким сыном Лузгина, барчуком Шурой — добрым и чутким мальчиком. Однажды, не выдержав оскорблений хозяйки, денщик решает бежать из дома. Остановило его лишь непредвиденное обстоятельство — тяжелейшее воспаление лёгких у ребёнка.
Неусыпной нянькой, ни на минуту не покидая Шуру, ухаживал за ним Чижик, буквально вырывая мальчика из лап смерти. Только тогда поняла женщина, как была несправедлива к этому душевно щедрому и доброму человеку.

В ролях

Михаил Кузнецов — Федос Чижик

Владимир Емельянов — Капитан 2 ранга Лузгин

Надежда Чередниченко — Мария Ивановна Лузгина

Толя Мельников — молодой барин, Александр Васильевич (Шурка)

Надежда Семенцова — Аннушка, прислуга у Лузгиных

Всеволод Тягушев — Иван, денщик

Михаил Трояновский — Флегонт Нилыч, отставной боцман, кум Федоса Чижика

Валентина Телегина — Авдотья Петровна, жена отставного боцмана Нилыча

Иван Рыжов — матрос

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