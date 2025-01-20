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Как воспитать толкового и умного ребенка

Двадцать четыре совета родителям, которые помогут развить интеллект и мышление ребенка

Как воспитать толкового и умного ребенка

В этой статье представлены самые действенные и важные советы о том, как воспитать толкового и смекалистого ребенка, способствуя его интеллектуальному росту.

1. Начинайте учить ребенка с раннего детства – согласно результатам исследований, начинать обучение ребенка необходимо «с пеленок».

Для обеспечения успешного раннего развития малыша специалисты рекомендуют родителям проявлять по отношению к нему максимальную, полную любви и внимания чуткость и отзывчивость, устранять стресс-факторы, разговаривать с малышом, петь ему и много жестикулировать, использовать числа и ритмические игры, создавать условия и помогать развитию трехмерного восприятия и, конечно, прививать любовь к обучению.

2. Читайте малышу книги – начните читать, даже если он еще не понимает слов. Это даст ребенку фору в развитии речевых навыков. Дети, которым читают книги с раннего возраста, чаще приобретают стойкий интерес к чтению, который остается у них на всю жизнь, они хорошо учатся в школе и добиваются успехов во взрослой жизни. Чтение книг – это одно из наиболее важных занятий, которое делает детей умными.

3. Разговаривайте с ребенком – это помогает малышу развивать великолепные речевые навыки. Кроме того, внимательно слушайте, когда он что-то говорит. Так вы сможете поощрять ребенка к общению и помогать развивать беглость речи.

4. Взаимодействуйте с вашим ребенком, играйте с ним и помогайте ему чувствовать себя любимым. Ученые заметили, что дети, которых родители не обнимают, не прижимают к себе, с которыми не играют и которых не любят, часто испытывают задержку в интеллектуальном развитии. Также доказано, что груднички, которых не носят на руках и которым не уделяют внимание, плохо растут, впадают в депрессию и, в конце концов, умирают. С другой стороны, многие исследования демонстрируют, что любовь, объятия, взаимодействие и игры с ребенком оказывают мощное положительное влияние на развитие его интеллекта. Нежная связь, сформированная между вами и ребенком, и ваше взаимодействие с ним обеспечивают основу для развития лучших навыков мышления.

5. Воспитывайте ребенка читателем – любовь к чтению способна принести огромную пользу. Это одно из самых важных качеств, которое вы можете развить у своего малыша для того, чтобы он вырос умным. Чтение усиливает жажду знаний. Чем больше малыш узнает из прочитанного, тем больше ему хочется узнать еще. Если ребенок начинает читать в раннем возрасте, он становится хорошо подготовленным к пониманию сложного материала из области математики, естественных наук, истории, техники, механики, политологии и других знаний, необходимых для продуктивной жизни.

6. Пусть малыш играет – когда ребенок играет, он создает основу для развития своих интеллектуальных, социальных, физических и эмоциональных навыков. Когда он играет с другими детьми, он учится соотносить свои идеи, впечатления и чувства с опытом и мнением других детей.

7. Поощряйте занятия спортом – физические упражнения делают ребенка не только крепким, но и умным! Занятия спортом усиливают приток крови к мозгу и, соответственно, помогают ему в строительстве новых клеток. Физические упражнения полезны также для остроты ума взрослых людей, но более длительное воздействие они оказывают на развивающийся мозг ребенка.

8. Сделайте музыку частью жизни вашего ребенка – исследования обнаружили, что слушание музыки улучшает память, внимание, мотивацию и обучаемость. Музыка – это также хороший способ снятия стрессов, которые оказывают разрушительное воздействие на мозг малыша. Обучение игре на музыкальном инструменте позитивно влияет на способность мозга оперировать понятиями пропорции и пространственно-временных отношений – основами абстрактной математики.

9. Дайте ребенку возможность видеть, что вы совершаете обдуманные поступки – дети учатся, подражая поведению взрослых. Если ребенок видит, что вы читаете книги, пишете, сочиняете музыку или занимаетесь другим видом творчества, он будет подражать вам и в процессе этого становиться умнее.

10. Ограничивайте ребенку время, которое он проводит перед экраном телевизора – ребенок вообще не должен смотреть телевизор в возрасте до двух лет. Телевидение отнимает у детей время на более важные занятия для развития мозга, такие как игры, общение и чтение книг.

11. Позволяйте вашему юному интеллектуалу играть в умные компьютерные игры – лучшие детские компьютерные игры обучат ребенка буквам, математике, музыке, фонетике и многому другому. Они также способствуют развитию его зрительно-моторной координации и готовят к технологиям будущего. Что еще более важно, ребенок учится во время игры. Учеба, которая сочетается с удовольствием, нравится детям больше всего.

12. Давайте ребенку скучать – специалисты считают, что детям время от времени полезно скучать. Умение переносить скуку это часть подготовки к взрослой жизни. Ребенок должен учиться получать удовольствие от «спокойных размышлений» вместо того, чтобы непременно заставлять себя заполнять свои дни активной деятельностью.

13. Позволяйте ребенку рисковать и терпеть неудачи – дети, которые не любят рисковать и терпеть неудачи или чувствуют особую боль от падения с велосипеда или проигрыша в соревнованиях, развивают низкую самооценку и приобретают фобии и, по сути, сами препятствуют собственному творческому развитию и обучению. Старайтесь не приходить детям на помощь слишком быстро. Пусть они решают проблемы самостоятельно и, тем самым, учатся на собственном опыте.

14. Обеспечивайте ребенку правильное питание  здоровое питание имеет большое значение для развития интеллекта ребенка. Важно давать малышу правильное питание еще при беременности. У детей старшего возраста питание с повышенным содержанием белков (потребление яиц, рыбы, мяса) улучшает внимание, понимание и интеллект. Углеводы дают мозгу «топливо», необходимое для мыслительных процессов. Лучше получать углеводы из цельных зерен и фруктов. Обработанные углеводы и сахар плохо влияют на продолжительность концентрации внимания, способность сосредотачиваться и уровень активности. Витамины и минералы также очень важны.

15. Следите за тем, чтобы ребенок получал достаточно времени на сон – исследования обнаружили взаимозависимость между количеством сна и успеваемостью. Длительные проблемы со сном у ребенка служат причиной других серьезных и долговременных проблем.

16. Помогайте малышу развивать настойчивость – настойчивость это готовность добиваться долгосрочных целей своим трудом, упорством и выдержкой. Считается, что настойчивость отличает успешного человека от неудачника и является более важной чертой характера для достижения успеха, чем врожденный талант или интеллект. В качестве способа обучения настойчивости делитесь с ребенком огорчениями и разочарованиями, которые вы испытывали и преодолевали.

17. Хвалите ребенка за усердную работу, а не за то, что он «умный» – когда вы хвалите ребенка за приложенные усилия, вы помогаете ему почувствовать контроль над собственным успехом. Похвала за проявление ума отбивает у малыша желание выполнять сложные задания, потому что неудача может не соответствовать его оценке самого себя как умного человека. Кроме того, хвалить нужно периодически, а не постоянно, чтобы усердие ребенка не основывалась исключительно на наградах, включающих похвалу.

18. Развивайте у ребенка мышление роста – ученые считают, что детей нужно воодушевлять рассматривать обучение как процесс, который помогает им развиваться и становиться в чем-то лучше и не считать свой интеллект величиной постоянной и неизменной. Когда ребенок терпит неудачу, он должен видеть в ней возможность для роста, вместо того, чтобы считать себя неудачником.

19. Старайтесь не обхаживать и не лелеять ребенка чрезмерно – если, конечно, вы хотите, чтобы он стал лидером. Кроме того, предлагайте ребенку выполнять задания, которые требуют терпения, чтобы он приучался к дисциплине.

20. Используйте деньги, как один из воспитательных инструментов – эксперты говорят, что «подкуп» ребенка с целью пробуждения его мотивации – это вполне нормальная воспитательная стратегия. Спросите у ребенка, что ему больше нравится в качестве стимула. Иногда деньги или материальные предметы бывают не так важны для малыша, как, например, видео- или компьютерные игры. Однако нельзя подкупать ребенка с целью контролировать его или заставить прекратить неприемлемое поведение.

21. Предоставляйте ребенку больше времени для открытых, свободных занятий вместо того, чтобы ставить его в рамки четкого расписания. Согласно исследованию, дети, у которых есть достаточно времени на неструктурированные занятия и игры, демонстрируют высокий уровень исполнительных функций мозга, и наоборот. Исполнительные функции очень помогают детям в повседневной жизни, причем разными способами: от способности гибко и оперативно переключаться с одного занятия на другое и не зацикливаться на чем-то, до умения сдерживаться и не кричать в состоянии гнева и откладывать получение удовольствия. Исполнительные функции ребенка предсказывают такие важные показатели, как успеваемость, здоровье, благосостояние и склонность к криминалу на годы и даже десятилетия.

22. Не контролируйте ребенка на микроуровне – и не исправляйте его постоянно. Пусть он исследует окружающий мир самостоятельно, чтобы развивать творческое и инновационное мышление.

23. Давайте ребенку задания на кухне – это не только научит его готовить, но и улучшит его математические и двигательные навыки (т. е. моторику).

24. Исследования обнаружили, что в семьях, где отцы выполняют работу по дому, вырастают дочери, способные выбирать из гораздо более широкого спектра вариантов карьеры и профессиональной самореализации в отличие от семей, где домашние обязанности распределяются несправедливо.

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