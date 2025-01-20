Как воспитать толкового и умного ребенка

В этой статье представлены самые действенные и важные советы о том, как воспитать толкового и смекалистого ребенка, способствуя его интеллектуальному росту.

1. Начинайте учить ребенка с раннего детства – согласно результатам исследований, начинать обучение ребенка необходимо «с пеленок».

Для обеспечения успешного раннего развития малыша специалисты рекомендуют родителям проявлять по отношению к нему максимальную, полную любви и внимания чуткость и отзывчивость, устранять стресс-факторы, разговаривать с малышом, петь ему и много жестикулировать, использовать числа и ритмические игры, создавать условия и помогать развитию трехмерного восприятия и, конечно, прививать любовь к обучению.

2. Читайте малышу книги – начните читать, даже если он еще не понимает слов. Это даст ребенку фору в развитии речевых навыков. Дети, которым читают книги с раннего возраста, чаще приобретают стойкий интерес к чтению, который остается у них на всю жизнь, они хорошо учатся в школе и добиваются успехов во взрослой жизни. Чтение книг – это одно из наиболее важных занятий, которое делает детей умными.

3. Разговаривайте с ребенком – это помогает малышу развивать великолепные речевые навыки. Кроме того, внимательно слушайте, когда он что-то говорит. Так вы сможете поощрять ребенка к общению и помогать развивать беглость речи.

4. Взаимодействуйте с вашим ребенком, играйте с ним и помогайте ему чувствовать себя любимым. Ученые заметили, что дети, которых родители не обнимают, не прижимают к себе, с которыми не играют и которых не любят, часто испытывают задержку в интеллектуальном развитии. Также доказано, что груднички, которых не носят на руках и которым не уделяют внимание, плохо растут, впадают в депрессию и, в конце концов, умирают. С другой стороны, многие исследования демонстрируют, что любовь, объятия, взаимодействие и игры с ребенком оказывают мощное положительное влияние на развитие его интеллекта. Нежная связь, сформированная между вами и ребенком, и ваше взаимодействие с ним обеспечивают основу для развития лучших навыков мышления.

5. Воспитывайте ребенка читателем – любовь к чтению способна принести огромную пользу. Это одно из самых важных качеств, которое вы можете развить у своего малыша для того, чтобы он вырос умным. Чтение усиливает жажду знаний. Чем больше малыш узнает из прочитанного, тем больше ему хочется узнать еще. Если ребенок начинает читать в раннем возрасте, он становится хорошо подготовленным к пониманию сложного материала из области математики, естественных наук, истории, техники, механики, политологии и других знаний, необходимых для продуктивной жизни.

6. Пусть малыш играет – когда ребенок играет, он создает основу для развития своих интеллектуальных, социальных, физических и эмоциональных навыков. Когда он играет с другими детьми, он учится соотносить свои идеи, впечатления и чувства с опытом и мнением других детей.

7. Поощряйте занятия спортом – физические упражнения делают ребенка не только крепким, но и умным! Занятия спортом усиливают приток крови к мозгу и, соответственно, помогают ему в строительстве новых клеток. Физические упражнения полезны также для остроты ума взрослых людей, но более длительное воздействие они оказывают на развивающийся мозг ребенка.

8. Сделайте музыку частью жизни вашего ребенка – исследования обнаружили, что слушание музыки улучшает память, внимание, мотивацию и обучаемость. Музыка – это также хороший способ снятия стрессов, которые оказывают разрушительное воздействие на мозг малыша. Обучение игре на музыкальном инструменте позитивно влияет на способность мозга оперировать понятиями пропорции и пространственно-временных отношений – основами абстрактной математики.

9. Дайте ребенку возможность видеть, что вы совершаете обдуманные поступки – дети учатся, подражая поведению взрослых. Если ребенок видит, что вы читаете книги, пишете, сочиняете музыку или занимаетесь другим видом творчества, он будет подражать вам и в процессе этого становиться умнее.

10. Ограничивайте ребенку время, которое он проводит перед экраном телевизора – ребенок вообще не должен смотреть телевизор в возрасте до двух лет. Телевидение отнимает у детей время на более важные занятия для развития мозга, такие как игры, общение и чтение книг.

11. Позволяйте вашему юному интеллектуалу играть в умные компьютерные игры – лучшие детские компьютерные игры обучат ребенка буквам, математике, музыке, фонетике и многому другому. Они также способствуют развитию его зрительно-моторной координации и готовят к технологиям будущего. Что еще более важно, ребенок учится во время игры. Учеба, которая сочетается с удовольствием, нравится детям больше всего.

12. Давайте ребенку скучать – специалисты считают, что детям время от времени полезно скучать. Умение переносить скуку это часть подготовки к взрослой жизни. Ребенок должен учиться получать удовольствие от «спокойных размышлений» вместо того, чтобы непременно заставлять себя заполнять свои дни активной деятельностью.

13. Позволяйте ребенку рисковать и терпеть неудачи – дети, которые не любят рисковать и терпеть неудачи или чувствуют особую боль от падения с велосипеда или проигрыша в соревнованиях, развивают низкую самооценку и приобретают фобии и, по сути, сами препятствуют собственному творческому развитию и обучению. Старайтесь не приходить детям на помощь слишком быстро. Пусть они решают проблемы самостоятельно и, тем самым, учатся на собственном опыте.

14. Обеспечивайте ребенку правильное питание – здоровое питание имеет большое значение для развития интеллекта ребенка. Важно давать малышу правильное питание еще при беременности. У детей старшего возраста питание с повышенным содержанием белков (потребление яиц, рыбы, мяса) улучшает внимание, понимание и интеллект. Углеводы дают мозгу «топливо», необходимое для мыслительных процессов. Лучше получать углеводы из цельных зерен и фруктов. Обработанные углеводы и сахар плохо влияют на продолжительность концентрации внимания, способность сосредотачиваться и уровень активности. Витамины и минералы также очень важны.

15. Следите за тем, чтобы ребенок получал достаточно времени на сон – исследования обнаружили взаимозависимость между количеством сна и успеваемостью. Длительные проблемы со сном у ребенка служат причиной других серьезных и долговременных проблем.

16. Помогайте малышу развивать настойчивость – настойчивость это готовность добиваться долгосрочных целей своим трудом, упорством и выдержкой. Считается, что настойчивость отличает успешного человека от неудачника и является более важной чертой характера для достижения успеха, чем врожденный талант или интеллект. В качестве способа обучения настойчивости делитесь с ребенком огорчениями и разочарованиями, которые вы испытывали и преодолевали.

17. Хвалите ребенка за усердную работу, а не за то, что он «умный» – когда вы хвалите ребенка за приложенные усилия, вы помогаете ему почувствовать контроль над собственным успехом. Похвала за проявление ума отбивает у малыша желание выполнять сложные задания, потому что неудача может не соответствовать его оценке самого себя как умного человека. Кроме того, хвалить нужно периодически, а не постоянно, чтобы усердие ребенка не основывалась исключительно на наградах, включающих похвалу.

18. Развивайте у ребенка мышление роста – ученые считают, что детей нужно воодушевлять рассматривать обучение как процесс, который помогает им развиваться и становиться в чем-то лучше и не считать свой интеллект величиной постоянной и неизменной. Когда ребенок терпит неудачу, он должен видеть в ней возможность для роста, вместо того, чтобы считать себя неудачником.

19. Старайтесь не обхаживать и не лелеять ребенка чрезмерно – если, конечно, вы хотите, чтобы он стал лидером. Кроме того, предлагайте ребенку выполнять задания, которые требуют терпения, чтобы он приучался к дисциплине.

20. Используйте деньги, как один из воспитательных инструментов – эксперты говорят, что «подкуп» ребенка с целью пробуждения его мотивации – это вполне нормальная воспитательная стратегия. Спросите у ребенка, что ему больше нравится в качестве стимула. Иногда деньги или материальные предметы бывают не так важны для малыша, как, например, видео- или компьютерные игры. Однако нельзя подкупать ребенка с целью контролировать его или заставить прекратить неприемлемое поведение.

21. Предоставляйте ребенку больше времени для открытых, свободных занятий вместо того, чтобы ставить его в рамки четкого расписания. Согласно исследованию, дети, у которых есть достаточно времени на неструктурированные занятия и игры, демонстрируют высокий уровень исполнительных функций мозга, и наоборот. Исполнительные функции очень помогают детям в повседневной жизни, причем разными способами: от способности гибко и оперативно переключаться с одного занятия на другое и не зацикливаться на чем-то, до умения сдерживаться и не кричать в состоянии гнева и откладывать получение удовольствия. Исполнительные функции ребенка предсказывают такие важные показатели, как успеваемость, здоровье, благосостояние и склонность к криминалу на годы и даже десятилетия.

22. Не контролируйте ребенка на микроуровне – и не исправляйте его постоянно. Пусть он исследует окружающий мир самостоятельно, чтобы развивать творческое и инновационное мышление.

23. Давайте ребенку задания на кухне – это не только научит его готовить, но и улучшит его математические и двигательные навыки (т. е. моторику).

24. Исследования обнаружили, что в семьях, где отцы выполняют работу по дому, вырастают дочери, способные выбирать из гораздо более широкого спектра вариантов карьеры и профессиональной самореализации в отличие от семей, где домашние обязанности распределяются несправедливо.