Почему родители девочек разводятся чаще, чем родители мальчиков

Мы думали, что это происходило только в дремучем Средневековье или в странах третьего мира, где за то, чтобы выдать дочь замуж, приходится приплачивать. Однако недавно пришла статистика из США и Европы, которая показывает, что пол первого ребенка до сих пор влияет на вероятность развода его родителей!

В целом примерно 20% супружеских пар разведутся к тому моменту, когда их первенцу исполнится 18 лет. При этом, если ребенок — мальчик, такая вероятность приблизительно на 5% ниже, чем если ребенок — девочка.

Это не очень большая разница, и первоначально ученые не обращали на нее внимание или просто списывали ее на то, что с древних времен мальчик считается более ценным членом семьи и это убеждение до сих пор записано у нас где-то на подкорке (простите, девочки).

Однако недавно было проведено более масштабное исследование, которое анализировало вероятность развода пар на разных стадиях жизни их ребенка.

Тут и вылез удивительный феномен. Оказалось, что в тот момент, когда отпрыск становится подростком, вероятность развода родителей дочерей резко возрастает.

Родители 15-летних девочек в целом разводятся на 15% чаще, чем родители мальчиков! То есть пара живет себе спокойно на протяжении золотого детства их потомства, но, как только на сцену выходит двойная порция женских гормонов, брак стремительно летит в тартарары! Вот график того, как это происходит.