Почему родители девочек разводятся чаще, чем родители мальчиков

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- Shutterstock/Fotodom.ru
Мы думали, что это происходило только в дремучем Средневековье или в странах третьего мира, где за то, чтобы выдать дочь замуж, приходится приплачивать. Однако недавно пришла статистика из США и Европы, которая показывает, что пол первого ребенка до сих пор влияет на вероятность развода его родителей!
В целом примерно 20% супружеских пар разведутся к тому моменту, когда их первенцу исполнится 18 лет. При этом, если ребенок — мальчик, такая вероятность приблизительно на 5% ниже, чем если ребенок — девочка.
Это не очень большая разница, и первоначально ученые не обращали на нее внимание или просто списывали ее на то, что с древних времен мальчик считается более ценным членом семьи и это убеждение до сих пор записано у нас где-то на подкорке (простите, девочки).
Однако недавно было проведено более масштабное исследование, которое анализировало вероятность развода пар на разных стадиях жизни их ребенка.
Тут и вылез удивительный феномен. Оказалось, что в тот момент, когда отпрыск становится подростком, вероятность развода родителей дочерей резко возрастает.Родители 15-летних девочек в целом разводятся на 15% чаще, чем родители мальчиков! То есть пара живет себе спокойно на протяжении золотого детства их потомства, но, как только на сцену выходит двойная порция женских гормонов, брак стремительно летит в тартарары! Вот график того, как это происходит.
Ученые сначала предположили, что инициаторами развода в данном случае выступают мужчины, которые просто не выдерживают двойного ПМС. Однако оказалось, что матери не менее активно стремятся к разводу в этот нелегкий период.
- Фото
- Shutterstock/Fotodom.ru
С биологической точки зрения этот факт можно объяснить следующим образом. Каждый организм стремится выжить и оставить потомство. У животных, которые воспитывают своих детенышей на протяжении долгого времени (как это делает человек), тоже очень важно вырастить особь, которая станет потенциально привлекательным партнером и сможет продолжить род.
Девочки в данном случае привлекательны по определению, как только они достигли полового созревания. Тут и можно умывать руки! Отсутствие доминирующей и защищающей фигуры отца рядом с юной девочкой как раз облегчает к ней доступ. Подсознательно матери это прекрасно чувствуют. А вот юным мальчикам довольно долго требуется финансовый и моральный ресурс семьи, чтобы они смогли набрать как можно больше баллов в соревновании за лучших самок. В том числе — четкий образ отца для подражания.
Также немаловажную роль в «изгнании отца» от девочки играет подсознательное стремление свести к минимуму соблазн и риск инцеста.
К счастью, все эти биологические страсти оказывают на нас некоторое влияние, однако не определяют наших поступков. Именно поэтому 80% браков все же возможно сохранить! Знаешь, какой неожиданный фактор, влияющий на крепость брака родителей девочек, обнаружили ученые?
Оказалось, что шансы развода у родителей мальчиков и девочек абсолютно равны в том случае, если у мужчины-отца есть сестра. Мальчики, выросшие в одном доме с девочками-подростками, подсознательно знают, как с ними ладить!
Катя Чекушина
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